Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές αποτελεί ήττα για το «παρακράτος του Μαξίμου»
Στην ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, δηλαδή των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου και Λαβράνου από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αναφέρθηκε στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η σημερινή απόφαση αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα στον Άρειο Πάγο το 2022», σημειώνοντας ότι με αυτή δικαιώνονται «τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν».
Ωστόσο, όπως σημείωσε ο αγώνας για δικαιοσύνη θα συνεχιστεί. «Στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δημητριάδης» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποκαλύπτοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει νέο αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μετά την καθαρογραφή της απόφασης.
«Η νέα εξεταστική επιτροπή θέλουμε να φωτίσει τις πτυχές των υποκλοπών που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στο in και τον δημοσιογράφο Πάνο Τσίκαλα σχετικά με τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τον κ. Λαβράνο, αλλά και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Σταμάτης Τρίμπαλης που παραπέμπεται για ψευδορκία.
«Την Ιστορία την γράφουν οι παρόντες και όσοι αγωνίζονται, όχι όσοι καταθέτουν τα όπλα» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης για τη συνέχιση της δικαστικής πορείας της υπόθεσης των υποκλοπών, ενώ ανέφερε ότι θα ζητήσει να διεξαχθεί προ ημερησίας συζήτηση «σε επίπεδο αρχηγών» στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα.
«Δεν με ήθελαν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ»
«Το παρακράτος αυτό ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τους λόγους που πιθανόν να οδήγησαν στη στοχοποίησή του τόσο από το παράνομο λογισμικό Predator, όσο και από τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του κ. Ανδρουλάκη:
