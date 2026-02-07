newspaper
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 07 Φεβρουαρίου 2026, 12:50

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στο δικαστήριο των υποκλοπών και για τη συσχέτιση της λίστας θυμάτων του Predator με εκείνη των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς εστίασε στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνοντας ότι «η μία εξέλιξη είναι η εισαγγελική πρόταση που προτείνει την ενοχή. Πρόκειται για τη δίκη στην οποία οι μάρτυρες είπαν ότι στην εξεταστική του 2022 τους έδιναν τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα».

Παράλληλα διερωτήθηκε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, «γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη; Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι το μόνο πολιτικό πρόσωπο από όσα φαίνεται να ήταν θύματα παρακολούθησης που κινήθηκε νομικά. Αν δεν είχε κινηθεί δεν θα είχαμε τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο».

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και ανοιχτή πόρτα διαλόγου, χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία δεν είναι μόνο αναθεωρητική αλλά είναι πολύ συχνά και ταυτισμένη με την ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Κατόπιν, συμπλήρωσε πως «δεν περιμένουμε πολλά. Άρα λέμε «ναι» στο διάλογο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι λέει η γειτονική μας χώρα, να μην έχουμε καμία αυταπάτη και βέβαια να μη δίνουμε δικαιώματα, όπως έκανε ο κύριος Λαζαρίδης που υιοθέτησε την ρητορική της Τουρκίας για «γκρίζες ζώνες»».

Σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς τονίζοντας πως «χάθηκαν 15 άνθρωποι. Το αν είμαστε με το Λιμενικό ή με τους διακινητές είναι ένα ψευτοδίλημμα. Κανείς δεν είναι με τους διακινητές, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Είμαστε, όμως, με τη νομιμότητα. Η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να είναι με τη νομιμότητα». Επέκρινε μάλιστα «τη σπουδή υπουργών να προκαταλάβουν τις έρευνες», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί, πριν βγουν τα πορίσματα, να βγαίνουν υπουργοί την επόμενη ημέρα και να λένε τι συνέβη. Τιμούμε το Λιμενικό, αλλά το τι συνέβη εκείνο το βράδυ θα το μάθουμε όταν έχουμε τα πορίσματα. Όχι όταν βγαίνουν αναρμόδιοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, και λένε άλλα πράγματα».

«Τα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια εργαλειοποίησης»

Κατέληξε σημειώνοντας πως «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή. Τα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Αυτό που συζητάμε είναι αν τηρήθηκε εκείνη την ημέρα η νομιμότητα. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε εικόνα».

Κλείνοντας, αναφορικά με την πορεία και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι στη μισή εκλογική της δύναμη και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει να φύγει. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει εναλλακτική πρόταση». Ανέφερε ως παραδείγματα πρωτοβουλιών ότι «τις τροπολογίες για τα «κόκκινα δάνεια» το ΠΑΣΟΚ τις έφερε. Το ζήτημα των υποκλοπών και των θεσμών το ΠΑΣΟΚ το ανέδειξε, όπως και το κυκλοφοριακό».

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια, καταλήγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλά. Όσο επικοινωνούμε τις προτάσεις μας και έχουμε ενιαία φωνή, όσο αναδεικνύουμε θέματα όπως αυτά των θεσμών και της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει».

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης
Στα Γιάννενα ο 4ος σταθμός 07.02.26 Upd: 12:08

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Γιάννενα και αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου και θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Σημαντικό ότι ο εισαγγελέας διέκρινε αυτό που εξαρχής ισχυρίσθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Predator, λέει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει»

Σύνταξη
Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης

Πότε έμμεσα (για Καραμανλή) και πότε άμεσα (για Σαμαρά) η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρούσει την κριτική των πρώην πρωθυπουργών, θέλοντας να αποφύγει σε αυτή τη φάση την ανοιχτή σύγκρουση και επιστρατεύοντας μέχρι και τα αντανακλαστικά του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ίδιες πρακτικές 06.02.26

Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δυνατότητα νέων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για βοσκοτόπια και ζώα. Πληροφορίες για επικείμενο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και οι 16 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila
Βίντεο 07.02.26

Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila

Σάλος προκλήθηκε μετά από κατηγορίες από το Ισραήλ ότι το τραγούδι Παρέα της Evangelia θυμίζει το παραδοσιακό Hava Nagila, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ακόμη και το καλλιτεχνικό της όνομα θεωρείται ότι παραπέμπει στο εβραϊκό τραγούδι

Σύνταξη
Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 07.02.26

Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κανονικά θα αγωνιστεί στην υπόλοιπη σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όπως τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

Σύνταξη
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
Δηλώσεις Ζελένσκι 07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη – Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
Νέες πληροφορίες 07.02.26

Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις

Εκτός κάδρου φαίνεται πως βγαίνει το σενάριο διάβρωσης των σωληνώσεων λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου θύματος για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
Διπλό φονικό 07.02.26

Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου που εκτελέστηκε στη Φοινικούντα για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, παρουσία τριών μαρτύρων

Σύνταξη
Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο των Μπακς μετά την οριστική παραμονή του και το κοινό του Μιλγουόκι τον αποθέωσε ξανά...

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi Pro League συνεχίζεται, ο Πορτογάλος απείχε και από δεύτερο σερί ματς, κατά το οποίο ο κόσμος της Αλ Νασρ στάθηκε μαζικά στο πλευρό του σηκώνοντας πλακάτ με το «7».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]
Ακρίβεια 07.02.26

Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τα σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07.02.26

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
