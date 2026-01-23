Κινήσεις, ιδίως σε τεχνολογικές εταιρείες, είχε η prepaid κάρτα του Αιμίλιου Κοσμίδη που μέσω αυτής αγοράστηκαν SMS για να σταλθούν μολυσμένα μηνύματα με Predator, όπως γνωστοποιήθηκε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορίας, Χρήστου Κακλαμάνη, το δικαστήριο ζήτησε την αναλυτική κίνηση της prepaid (προπληρωμένης) κάρτας της Εθνικής Τράπεζας τύπου Mastercard, που είχε εκδοθεί στις 2 Ιουνίου του 2020 στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, που χρησιμοποιήθηκε για να σταλθούν μολυσμένα με predator μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, και άλλων 25 ατόμων.

Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς πρωτοδικών στο αίτημα που είχαν απευθύνει το 2023 στην Εθνική Τράπεζα για την κίνηση του λογαριασμού, είχαν αιτηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ 16 και 23 Σεπτεμβρίου.

Η σημερινή εξέλιξη κατέδειξε ότι ο χειριστής της κάρτας είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα, έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021. Εκείνη την ημερομηνία, το Citizen Lab και η Meta είχαν δημοσιεύσει τις εκθέσεις για την ύπαρξη του Predator, όπου ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του σκανδάλου των υποκλοπών και η Intellexa ξηλώνει τους σέρβερ της σε κέντρο δεδομένων σε χώρο της Hostmein στο Μαρούσι, όπως είχε γράψει το in επικαλούμενο το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),

Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Συνολικά, με την prepaid κάρτα έχουν πραγματοποιηθεί 165 συναλλαγές, εκ των οποίων 155 χρεώσεις και 10 πιστώσεις. Ο συνολικός αριθμός των χρεώσεων ανέρχεται σε 3.322,01 ευρώ, εκ των οποίων 2.713,48 ευρώ αφορούν υπηρεσίες που συνδέονται με servers, domains και τεχνικές υπηρεσίες, ήτοι άνω του 80% ποσοστιαία.

Οι περισσότερες χρεώσεις με την κάρτα που εκδόθηκε στο όνομα του Αιμίλιου Κοσμίδη αφορούν την εταιρεία Time4VPS, που είναι εταιρεία παροχής VPS (εικονικοί σέρβερ). Πραγματοποιήθηκαν 84 ξεχωριστές χρεώσεις συνολικού ύψους 1.683,28 ευρώ. Ακολουθούν οι πληρωμές, μέσω Paypal, προς ιδιώτη (John Kampour/john.kampourak), με 14 χρεώσεις συνολικού ποσού 530 ευρώ.

Η Contabo (εταιρεία Cloud VPS και Dedicated Servers) έχει χρεωθεί 16 φορές, με συνολικό ποσό 345,46 ευρώ, ενώ η Namecheap (εταιρεία κατοχύρωσης Domain names και SSL πιστοποιητικών) εμφανίζεται με 10 χρεώσεις συνολικού ύψους 316,00 ευρώ. Η Vultr (πάροχος Cloud Computing) έχει 10 χρεώσεις συνολικού ποσού 287,03 ευρώ, και η Brainstorm Network (εταιρεία web hosting) εμφανίζεται με 5 χρεώσεις συνολικού ύψους 70,24 ευρώ.

Η SMS77 (υπηρεσία Gateway για αποστολή SMS) εμφανίζεται με μία χρέωση ύψους 23,80 ευρώ. Υπάρχουν επίσης μικρές, μεμονωμένες χρεώσεις προς την Apple, ύψους 0,99 ευρώ, που αφορούν ψηφιακή συνδρομή ή αγορά εφαρμογής, καθώς και μία χρέωση 0,71 ευρώ μέσω Viva Payments, η οποία αφορά πληρωμή μέσω ελληνικού παρόχου.

Δύο συναλλαγές συνολικού ποσού 20 ευρώ σχετίζονται με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών AMD Telecom, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστή στις Αρχές, καθώς υποδομή της χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή περισσότερων από 300 μηνυμάτων μολυσμένων με το κακόβουλο λογισμικό Predator μεταξύ 2020 και 2021.

Τι ισχυρίστηκε ο Κοσμίδης στην κατάθεσή του

Καταθέτοντας στη δική για τις υποκλοπές ο 51χρονος Αιμίλιος Κοσμίδης, ισχυρίστηκε πως ουδέποτε ενεργοποίησε την εν λόγω prepaid κάρτα, που του ήρθε ως «δώρο» ταχυδρομικώς από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Cosmote, το 2010, όντας πελάτης της.

Ο ίδιος τόνιζε ότι έκτοτε δεν γνώριζε την τύχη της κάρτας, ενώ υποστήριξε πως παρότι ανά 2-3 χρόνια του έρχονταν διαφημιστικοί φάκελοι από την εταιρεία για την κάρτα, αυτός τους αγνοούσε και τους πετούσε. Υπονόησε ότι ο φάκελος με την κάρτα μπορεί να χάθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού του σπιτιού του από καθαρίστριες, ενώ ο ίδιος έλειπε. Παράλληλα, ερωτηθείς αν έχει διαρρηχθεί ποτέ η οικία του, απάντησε αρνητικά.

Ασχολήθηκε με την κάρτα, όπως ανέφερε, όταν ο δημοσιογράφος του Inside Story Τάσος Τέλλογλου τον επισκέφθηκε στην οικία του και τον ενημέρωσε για την υπόθεση, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έκανε. «Μου είπε για τις υποκλοπές με μια κάρτα στο όνομά μου. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την κάρτα. Ζήτησα την κίνηση της κάρτας από την Εθνική Τράπεζα, δεν μου τη δώσανε την κίνηση, μου είπαν ότι είναι θέμα κεντρικό και να απευθυνθώ στα κεντρικά. Έπαιρνα τηλέφωνο στα κεντρικά, δεν μου το σήκωσαν ποτέ, μέχρι που απηύδησα», επισήμανε.

Κοσμίδης: Είχα φίλο που δούλευε στην Cosmote και έκανε εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ

Κατά την κατάθεσή του επέμεινε πως ζήτησε σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας την κίνηση λογαριασμού της prepaid κάρτας, «με την τράπεζα να τον παραπέμπει στα κεντρικά όπου δεν σήκωναν τα τηλέφωνα», όπως επαναλάμβανε.

Ο μάρτυρας ακολούθως είχε ρωτηθεί από τον πρόεδρο της έδρας κατά πόσον έχει συγγενή αστυνομικό ή στην ΕΥΠ ή κάποιον φίλο του σε αυτές τις υπηρεσίες, με τον ίδιο να απαντά ότι έχει «έναν γνωστό» και αργότερα να προσθέτει πως «παλαιότερα είχα έναν φίλο, πλέον γνωστό».

Επισήμανε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίσης, όπως κατονόμασε το άτομο, την περίοδο 2020-21 δούλευε ως πωλητής σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο και ταυτόχρονα του είχε αναφέρει πως «έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ. Συνεργάτης».

«Το ξέρετε ότι μπορεί να είστε κατηγορούμενος;»

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος της έδρας προειδοποίησε τον κ. Κοσμίδη ότι μπορεί κριθεί ως κατηγορούμενος, εφόσον δεν εισφέρει στοιχεία για τη μη εμπλοκή του στην υπόθεση, ώστε να αναιρεθούν οι ενδείξεις.

Όταν έλαβε τον λόγο ο εισαγγελέας του επισήμανε για ακόμη μια φορά ότι «είναι πολύ πιθανόν να βρεθείτε κατηγορούμενος και για την υπόθεση και αλλά για ό,τι δεν πείτε. Τα δικαστήρια εκτιμούν την αλήθεια και ας έρθει αργά όπως με τον Σταμάτη Τρίμπαλη».

Ακόμη, ρώτησε επανειλημμένως για την ενασχόληση του μάρτυρα με τις υποκλοπές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σας είπε ο Ζήσης ότι είστε μπλεγμένος… Δεν σας απασχολούσε;», με τον μάρτυρα να απαντά αρνητικά.

Στη δική της κατάθεση η Ελίζα Τριανταφύλλου, γνωστοποίησε ότι, έπειτα από έρευνά της, επιβεβαίωσε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίσης ήταν μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ, καθώς και ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα της Cosmote. «Επισκεφθήκαμε το κατάστημα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Επιβεβαιώσαμε από πηγές ότι ο Πετρίσης λάμβανε επιμίσθιο 500 ευρώ από την ΕΥΠ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα ο Πετρίσης διαμένει στην Αγία Μαρίνα, στην ευρύτερη περιοχή του Κορωπίου.