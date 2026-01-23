newspaper
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026, 20:30

Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa

Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Κινήσεις, ιδίως σε τεχνολογικές εταιρείες, είχε η prepaid κάρτα του Αιμίλιου Κοσμίδη που μέσω αυτής αγοράστηκαν SMS για να σταλθούν μολυσμένα μηνύματα με Predator, όπως γνωστοποιήθηκε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορίας, Χρήστου Κακλαμάνη, το δικαστήριο ζήτησε την αναλυτική κίνηση της prepaid (προπληρωμένης) κάρτας της Εθνικής Τράπεζας τύπου Mastercard, που είχε εκδοθεί στις 2 Ιουνίου του 2020 στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, που χρησιμοποιήθηκε για να σταλθούν μολυσμένα με predator μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, και άλλων 25 ατόμων.

Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς πρωτοδικών στο αίτημα που είχαν απευθύνει το 2023 στην Εθνική Τράπεζα για την κίνηση του λογαριασμού, είχαν αιτηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ 16 και 23 Σεπτεμβρίου.

Η σημερινή εξέλιξη κατέδειξε ότι ο χειριστής της κάρτας είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα, έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021. Εκείνη την ημερομηνία, το Citizen Lab και η Meta είχαν δημοσιεύσει τις εκθέσεις για την ύπαρξη του Predator, όπου ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του σκανδάλου των υποκλοπών και η Intellexa ξηλώνει τους σέρβερ της σε κέντρο δεδομένων σε χώρο της Hostmein στο Μαρούσι, όπως είχε γράψει το in επικαλούμενο το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),

Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Συνολικά, με την prepaid κάρτα έχουν πραγματοποιηθεί 165 συναλλαγές, εκ των οποίων 155 χρεώσεις και 10 πιστώσεις. Ο συνολικός αριθμός των χρεώσεων ανέρχεται σε 3.322,01 ευρώ, εκ των οποίων 2.713,48 ευρώ αφορούν υπηρεσίες που συνδέονται με servers, domains και τεχνικές υπηρεσίες, ήτοι άνω του 80% ποσοστιαία.

Οι περισσότερες χρεώσεις με την κάρτα που εκδόθηκε στο όνομα του Αιμίλιου Κοσμίδη αφορούν την εταιρεία Time4VPS, που είναι εταιρεία παροχής VPS (εικονικοί σέρβερ). Πραγματοποιήθηκαν 84 ξεχωριστές χρεώσεις συνολικού ύψους 1.683,28 ευρώ. Ακολουθούν οι πληρωμές, μέσω Paypal, προς ιδιώτη (John Kampour/john.kampourak), με 14 χρεώσεις συνολικού ποσού 530 ευρώ.

Η Contabo (εταιρεία Cloud VPS και Dedicated Servers) έχει χρεωθεί 16 φορές, με συνολικό ποσό 345,46 ευρώ, ενώ η Namecheap (εταιρεία κατοχύρωσης Domain names και SSL πιστοποιητικών) εμφανίζεται με 10 χρεώσεις συνολικού ύψους 316,00 ευρώ. Η Vultr (πάροχος Cloud Computing) έχει 10 χρεώσεις συνολικού ποσού 287,03 ευρώ, και η Brainstorm Network (εταιρεία web hosting) εμφανίζεται με 5 χρεώσεις συνολικού ύψους 70,24 ευρώ.

Η SMS77 (υπηρεσία Gateway για αποστολή SMS) εμφανίζεται με μία χρέωση ύψους 23,80 ευρώ. Υπάρχουν επίσης μικρές, μεμονωμένες χρεώσεις προς την Apple, ύψους 0,99 ευρώ, που αφορούν ψηφιακή συνδρομή ή αγορά εφαρμογής, καθώς και μία χρέωση 0,71 ευρώ μέσω Viva Payments, η οποία αφορά πληρωμή μέσω ελληνικού παρόχου.

Δύο συναλλαγές συνολικού ποσού 20 ευρώ σχετίζονται με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών AMD Telecom, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστή στις Αρχές, καθώς υποδομή της χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή περισσότερων από 300 μηνυμάτων μολυσμένων με το κακόβουλο λογισμικό Predator μεταξύ 2020 και 2021.

Τι ισχυρίστηκε ο Κοσμίδης στην κατάθεσή του

Καταθέτοντας στη δική για τις υποκλοπές ο 51χρονος Αιμίλιος Κοσμίδης, ισχυρίστηκε πως ουδέποτε ενεργοποίησε την εν λόγω prepaid κάρτα, που του ήρθε ως «δώρο» ταχυδρομικώς από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Cosmote, το 2010, όντας πελάτης της.

Ο ίδιος τόνιζε ότι έκτοτε δεν γνώριζε την τύχη της κάρτας, ενώ υποστήριξε πως παρότι ανά 2-3 χρόνια του έρχονταν διαφημιστικοί φάκελοι από την εταιρεία για την κάρτα, αυτός τους αγνοούσε και τους πετούσε. Υπονόησε ότι ο φάκελος με την κάρτα μπορεί να χάθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού του σπιτιού του από καθαρίστριες, ενώ ο ίδιος έλειπε. Παράλληλα, ερωτηθείς αν έχει διαρρηχθεί ποτέ η οικία του, απάντησε αρνητικά.

Ασχολήθηκε με την κάρτα, όπως ανέφερε, όταν ο δημοσιογράφος του Inside Story Τάσος Τέλλογλου τον επισκέφθηκε στην οικία του και τον ενημέρωσε για την υπόθεση, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έκανε. «Μου είπε για τις υποκλοπές με μια κάρτα στο όνομά μου. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την κάρτα. Ζήτησα την κίνηση της κάρτας από την Εθνική Τράπεζα, δεν μου τη δώσανε την κίνηση, μου είπαν ότι είναι θέμα κεντρικό και να απευθυνθώ στα κεντρικά. Έπαιρνα τηλέφωνο στα κεντρικά, δεν μου το σήκωσαν ποτέ, μέχρι που απηύδησα», επισήμανε.

Κοσμίδης: Είχα φίλο που δούλευε στην Cosmote και έκανε εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ

Κατά την κατάθεσή του επέμεινε πως ζήτησε σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας την κίνηση λογαριασμού της prepaid κάρτας, «με την τράπεζα να τον παραπέμπει στα κεντρικά όπου δεν σήκωναν τα τηλέφωνα», όπως επαναλάμβανε.

Ο μάρτυρας ακολούθως είχε ρωτηθεί από τον πρόεδρο της έδρας κατά πόσον έχει συγγενή αστυνομικό ή στην ΕΥΠ ή κάποιον φίλο του σε αυτές τις υπηρεσίες, με τον ίδιο να απαντά ότι έχει «έναν γνωστό» και αργότερα να προσθέτει πως «παλαιότερα είχα έναν φίλο, πλέον γνωστό».

Επισήμανε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίσης, όπως κατονόμασε το άτομο, την περίοδο 2020-21 δούλευε ως πωλητής σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο και ταυτόχρονα του είχε αναφέρει πως «έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ. Συνεργάτης».

«Το ξέρετε ότι μπορεί να είστε κατηγορούμενος;»

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος της έδρας προειδοποίησε τον κ. Κοσμίδη ότι μπορεί κριθεί ως κατηγορούμενος, εφόσον δεν εισφέρει στοιχεία για τη μη εμπλοκή του στην υπόθεση, ώστε να αναιρεθούν οι ενδείξεις.

Όταν έλαβε τον λόγο ο εισαγγελέας του επισήμανε για ακόμη μια φορά ότι «είναι πολύ πιθανόν να βρεθείτε κατηγορούμενος και για την υπόθεση και αλλά για ό,τι δεν πείτε. Τα δικαστήρια εκτιμούν την αλήθεια και ας έρθει αργά όπως με τον Σταμάτη Τρίμπαλη».

Ακόμη, ρώτησε επανειλημμένως για την ενασχόληση του μάρτυρα με τις υποκλοπές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σας είπε ο Ζήσης ότι είστε μπλεγμένος… Δεν σας απασχολούσε;», με τον μάρτυρα να απαντά αρνητικά.

Στη δική της κατάθεση η Ελίζα Τριανταφύλλου, γνωστοποίησε ότι, έπειτα από έρευνά της, επιβεβαίωσε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίσης ήταν μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ, καθώς και ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα της Cosmote. «Επισκεφθήκαμε το κατάστημα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Επιβεβαιώσαμε από πηγές ότι ο Πετρίσης λάμβανε επιμίσθιο 500 ευρώ από την ΕΥΠ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα ο Πετρίσης διαμένει στην Αγία Μαρίνα, στην ευρύτερη περιοχή του Κορωπίου.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Vita.gr
Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
Ελλάδα 23.01.26

Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης

Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Σύνταξη
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Ελλάδα 23.01.26

«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Ελλάδα 23.01.26

«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά» λέει ο πατέρας της 52χρονης.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)

Στην κακή άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό κι έδωσε «σύνθημα» ανασύνταξης ενόψει μικρού τελικού.

Σύνταξη
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Υπόκειται σε κυρώσεις 23.01.26

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;

Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς «Heated Rivalry» για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Τέλος των δικαιωμάτων 23.01.26

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές
«Μας απείλησαν», απαντούν 23.01.26

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες και πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο αποδέχθηκαν εκ των προτέρων την ανατροπή του. Φέρονται ότι διαβεβαίωναν τις ΗΠΑ ότι θα έβλεπαν θετικά την αποχώρησή του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Κοντά σε ένα ακόμη sold out βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς έχουν απομείνει μόλις 3.000 εισιτήρια για το Σαββατιάτικο παιχνίδι των Πειραωτών κόντρα στον Βόλο (24/1, 17:00).

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

