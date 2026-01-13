newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 17:46

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Ως «άτυπη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» χαρακτήρισε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων η δημοσιογράφος του Inside Story Ελίζα Τριανταφύλλου, καταθέτοντας στην 27η δικάσιμο της δίκης των υποκλοπών, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Κατά την κατάθεσή της, η κ. Τριανταφύλλου ανέφερε ότι από το 2021 το Predator «πέρασε στην ΕΥΠ», προσθέτοντας ότι το ΚΕΤΥΑΚ αποτέλεσε «κεντρικό σημείο εγκατάστασης» του λογισμικού, καθώς και ότι «η συλλογή του υποκλαπέντος υλικού πραγματοποιούνταν στο ΚΕΤΥΑΚ».

Αναφερόμενη στα δεκάδες ρεπορτάζ της για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τόνισε ότι η δημοσιογραφική έρευνα περιλάμβανε επαφές με πλήθος εργαζομένων, συνεργασία με δημοσιογράφους του εξωτερικού, αλλά και επικοινωνία με άτομα που είχαν στοχοποιηθεί μέσω του Predator.

«Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και η Intellexa την κυβέρνηση»

Όπως υπογράμμισε, πολλοί εξ αυτών παραδέχθηκαν, σε ανεπίσημες συνομιλίες, ότι είχαν πατήσει τον σύνδεσμο του κακόβουλου λογισμικού. «Πολλοί το παραδέχθηκαν off the record, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία υπουργοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτημα του εισαγγελέα, για τους λόγους που δεν ήθελαν να μιλήσουν δημόσια, αλλά off the record, η κ. Τριανταφύλλου τόνισε πως «η κυβέρνηση προστάτευε την εταιρεία και η εταιρεία την κυβέρνηση. Προφανώς δεν ήθελαν να ταράξουν τα νερά, να έρθουν σε σύγκρουση». Έκανε λόγο παράλληλα για διευκολύνσεις της κυβέρνησης προς την Intellexa. Όπως είπε, «δόθηκαν άδειες εργασίας σε χρόνο ρεκόρ και άδειες εξαγωγής σε χρόνο ρεκόρ. Όπως και χρόνος για να κρύψει τα ίχνη της (σ.σ. μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου). Όλο αυτό έγινε από την κυβέρνηση».

Ερωτηθείσα από τον πρόεδρο της έδρας για το πώς προμηθεύτηκε η ΕΥΠ το παράνομο λογισμικό, απάντησε ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ‘follow the money’ σε απόρρητα κονδύλια». Σημείωσε πως «αυτό που έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές είναι το κόστος των 7 εκατ. ευρώ, καθώς και ότι για κάθε δέκα επιπλέον στόχους απαιτούνταν 150.000 ευρώ», προσθέτοντας ότι «η αγορά του λογισμικού κρύφτηκε σε συμβάσεις με απόρρητα κονδύλια».

Τόνισε, παράλληλα, ότι δύο εκ των κατηγορουμένων, ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, είχαν προσβάσεις στην ΕΥΠ. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε τις, όπως είπε, «πολύ καλές σχέσεις» Μπίτζιου με τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν «πληροφορίες συλλογής είχαν φτάσει στα χέρια κατηγορουμένων», η κ. Τριανταφύλλου ανέφερε ότι στο γραφείο του Γιάννη Λαβράνου, επί της οδού Σικελιανού στο Νέο Ψυχικό, έφταναν CD με περιεχόμενο από υποκλοπές, τα οποία μετέφεραν αστυνομικοί. Ανάλογο ισχυρισμό είχε καταθέσει στο δικαστήριο και ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της στο Inside Story, Τάσος Τέλλογλου.

«Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ο φίλος του κρεοπώλη»

Ακόμη, η μάρτυρας ρωτήθηκε από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, για τον Κωνσταντίνο Πετρίση. Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος είχε αναφερθεί από τον αποκαλούμενο κρεοπώλη, Αιμίλιο Κοσμίδη, κατά την κατάθεσή του, επισημαίνοντας ότι ήταν φίλος του την περίοδο κατά την οποία παρέλαβε από την Cosmote την prepaid (προπληρωμένη) κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, τύπου Mastercard, που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή μηνυμάτων μολυσμένων με Predator στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς και σε ακόμη 25 άτομα.

Όπως είχε καταθέσει ο Κοσμίδης, ο κ. Πετρίσης εργαζόταν σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο, ενώ «έκανε και κάποιες εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ».

Η κ. Τριανταφύλλου επιβεβαίωσε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίσης ήταν μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ, καθώς και ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα της Cosmote. «Επισκεφθήκαμε το κατάστημα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Επιβεβαιώσαμε από πηγές ότι ο Πετρίσης λάμβανε επιμίσθιο 500 ευρώ από την ΕΥΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα ο συγκεκριμένος διαμένει στην Αγία Μαρίνα, στην ευρύτερη περιοχή του Κορωπίου.

Το αίτημα της πλευράς Ανδρουλάκη για τον Πετρίση

Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος της δικασίμου, η συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Φλώρα Ταμπάκη, υπέβαλε αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ο κ. Πετρίσης. «Συνδέεται με τον Κοσμίδη και έχει επαφές με την ΕΥΠ· να μας διευκρινίσει τα περιστατικά γύρω από αυτό», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα, τονίζοντας ότι «δεν είμαστε εισαγγελία ούτε ερευνούμε την ΕΥΠ. Στην παρούσα δίκη, με αυτούς τους κατηγορουμένους, δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι παραπάνω».

«Ο Ντίλιαν ήρθε στην Ελλάδα για να καθησυχάσει τους υπαλλήλους της Intellexa»

Σε διάφορες «συμπτώσεις» στο σκάνδαλο των υποκλοπών αναφέρθηκε ακόμη η μάρτυρας, εκτιμώντας ότι έχουν σημασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου της έδρας.

«Με το που δημοσιεύθηκε η έκθεση του Citizen Lab, την οποία στην Intellexa χαρακτήριζαν ως ‘eclipse’, όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν λίγο αργότερα από το γραφείο και άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «ο Ντίλιαν ήρθε στην Ελλάδα στις 12 Απριλίου, μία ημέρα μετά το δημοσίευμα του Inside Story για την παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη, προκειμένου να καθησυχάσει τους υπαλλήλους της εταιρείας», προσθέτοντας το γεγονός ότι «αεροσκάφος που συνδέεται επαγγελματικά με τον Ντίλιαν καθηλώθηκε για δέκα εβδομάδες στο Τελ Αβίβ».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τρεις προσφορές σε ενδεχόμενους πελάτες της Intellexa για το παράνομο λογισμικό Predator. Ειδικότερα, όπως κατέθεσε, σε μία εξ αυτών που αφορούσε χώρα της Μέσης Ανατολής, υπήρχε ρητή αναφορά προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη ότι το λογισμικό, ενώ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκτός των ορίων της χώρας του, αποκλείονται στόχοι σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ελλάδα.

Ακόμη, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, ρώτησε τη μάρτυρα «αν υπήρχε περίπτωση να έρθουν πρώην στελέχη των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων και να περάσει κάτω από τα ραντάρ των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών», με την ίδια να απαντά ότι «θα υπήρχε πρόβλημα αν είχαν περάσει κάτω από τα ραντάρ».

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου. Έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος, που φέρεται να πλήρωνε μέσω της εταιρείας του ΚΕΣΤΡΕΛ τα ενοίκια των κατοικιών που διέμεναν των τότε στελεχών της Intellexa, Μερόμ Χαρπάζ και Ροτέμ Φαρκάς, όπως και η Σοφία Στριγγάρη, ιδιοκτήτρια μικροβιολογικού εργαστηρίου, που πραγματοποίησε covid test σε στελέχη της Intellexa και της Krikel την επίμαχη περίοδο. Μάλιστα, από την ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, Λίνα Κατσούδα, περιγράφηκε ως «η προσωπική γιατρός του Γιάννη Λαβράνου».

