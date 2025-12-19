Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator

Μια σημαντική εξέλιξη που αναμένεται να φωτίσει πτυχή των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator σημειώθηκε στη διάρκεια της 24ης δικασίμου της δικής για τις υποκλοπές, τελευταίας για το 2025, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Ειδικότερα, έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορίας, Χρήστου Κακλαμάνη, το δικαστήριο θα αιτηθεί την αναλυτική κίνηση της prepaid (προπληρωμένης) κάρτας της Εθνικής Τράπεζας τύπου Mastercard, που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου ως κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, που χρησιμοποιήθηκε για να σταλθούν μολυσμένα με predator μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, και άλλων 25 ατόμων.

Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς πρωτοδικών στο αίτημα που είχαν απευθύνει το 2023 στην Εθνική Τράπεζα για την κίνηση του λογαριασμού, είχαν αιτηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να καταδείξει κατά πόσον ο χειριστής της κάρτας είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις το προηγούμενο διάστημα.

Το atm που φορτίστηκε η κάρτα… δίπλα από το ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχαν αναφέρει σε ρεπορτάζ το Inside Story και η Ελίζα Τριανταφύλλου, επικαλούμενοι την κατάθεση του επικεφαλής του τομέα τήρησης κανονισμών και διασφάλισης ποιότητας της Εθνικής Τράπεζας στον Αχιλλέα Ζήση, η φόρτιση της προπληρωμένης κάρτας με 500 ευρώ έγινε από ΑΤΜ καταστήματος στην Αγία Παρασκευή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2021 (όλα τα μολυσμένα sms που πληρώθηκαν από αυτήν την κάρτα απεστάλησαν από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 21 Οκτωβρίου 2021). Η φόρτιση έγινε με χρήση pin και όχι με μεταφορά χρημάτων από καταθετικό λογαριασμό του κατόχου, δηλαδή του Αιμίλιου Κοσμίδη. Από αυτά τα χρήματα, αγοράστηκαν από sms center οι υπηρεσίες για την αποστολή των μολυσμένων με predator γραπτών μηνυμάτων, αξίας 25 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ATM βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ, όπου φέρεται να συνδέεται, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις και ρεπορτάζ, με τις παράνομες υποκλοπές.

Τι ισχυρίστηκε ο Κοσμίδης στην κατάθεσή του

Καταθέτοντας στη σημερινή δικάσιμο ο 51χρονος Αιμίλιος Κοσμίδης, ισχυρίστηκε πως ουδέποτε ενεργοποίησε την εν λόγω prepaid κάρτα, που του ήρθε ως «δώρο» ταχυδρομικώς από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Cosmote, το 2010, όντας πελάτης της.

Ο ίδιος τόνισε ότι έκτοτε ότι δεν γνώριζε την τύχη της κάρτας, ενώ ισχυρίστηκε πως παρότι ανά 2-3 χρόνια του ερχόταν διαφημιστικός φάκελος από την εταιρεία για την κάρτα, αυτός τους αγνοούσε και τους πετούσε. Υπονόησε ότι ο φάκελος με την κάρτα μπορεί να χάθηκε κατά τη διάρκεια που έφερνε καθαρίστριες στο σπίτι του και εκείνος έλειπε. Παράλληλα, ερωτηθείς αν έχει διαρρηχθεί ποτέ η οικία του, απήντησε αρνητικά.

Η ενασχόλησή του με την κάρτα ξεκίνησε, όπως ανέφερε, όταν ο δημοσιογράφος του Inside Story Τάσος Τέλλογλου τον επισκέφθηκε στην οικία του και τον ενημέρωσε για την υπόθεση. «Μου είπε για τις υποκλοπές με μια κάρτα στο όνομά μου. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την κάρτα. Ζήτησα την κίνηση της κάρτας από την Εθνική Τράπεζα, δεν μου τη δώσανε την κίνηση, μου είπαν ότι είναι θέμα κεντρικό και να απευθυνθώ στα κεντρικά. Έπαιρνα τηλέφωνο, δεν μου το σήκωσαν ποτέ, μέχρι που απηύδησα», επισήμανε.

«Το ξέρετε ότι μπορεί να είστε κατηγορούμενος;»

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος της έδρας προειδοποίησε τον κ. Κοσμίδη ότι μπορεί κριθεί ως κατηγορούμενος, εφόσον δεν εισφέρει στοιχεία για τη μη εμπλοκή του στην υπόθεση και να αναιρέσουν τις ενδείξεις.

Τα μόνα χαρτιά που έφερε στο δικαστήριο ο μάρτυρας αφορούσαν τη μήνυση που είχε πραγματοποιήσει εναντίων των Νίκο Ανδρουλάκη και Θανάση Κουκάκη ως «αντιμήνυση», όπως τη χαρακτήρισε, σε αυτήν που είχαν πραγματοποιήσει οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Κουκάκης.

Πρόεδρος: Πότε είδατε την κάρτα τελευταία φορά;

Κοσμίδης: Τότε που μου τη στείλανε. Το 2010. Ξαφνικά μου την είπατε η κάρτα έχει χαθεί…

Πρόεδρος: Ήταν από το 2010;

Κοσμίδης: Ο Τέλλογλου μου το είπε. Δεν τη βρήκα την κάρτα μέσα στο σπίτι.

Πρόεδρος: Ούτε την είχατε ενεργοποιήσει;

Κοσμίδης: Ούτε. Για αυτό δεν έκανα αίτηση κλοπής. Ήταν μια άδεια κάρτα.

Πρόεδρος: Σας ζήτησε κάποιος να τον διευκολύνεται;

Κοσμίδης: Όχι. Οι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι συγκεκριμένοι.

Πρόεδρος: Η κάρτα σας έχει χρησιμοποιηθεί για παράνομες συναλλαγές. Αρκεστήκατε στην τράπεζα;

Κοσμίδης: Πήγα τρεις φορές.

Πρόεδρος: Το ξέρετε ότι μπορεί να είστε κατηγορούμενος; Αν θα αποδειχθεί η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση είναι άλλο θέμα. Είστε συνεργός αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία.

Κοσμίδης: Δεν το γνώριζα.

Πρόεδρος: Με τη δική σας κάρτα έχουν εκδοθεί τόσα links που έχουν στοχοποιήσει τόσο κόσμο… Εσείς έχετε τους κωδικούς pin και την εποπτεία της κάρτας.

«Τα δικαστήρια εκτιμούν την αλήθεια και ας έρθει αργά»

Όταν έλαβε τον λόγο ο εισαγγελέας του επισήμανε για ακόμη μια φορά ότι «είναι πολύ πιθανόν να βρεθείτε κατηγορούμενος και για την υπόθεση και αλλά για ό,τι δεν πείτε. Τα δικαστήρια εκτιμούν την αλήθεια και ας έρθει αργά όπως με τον Τρίμπαλη». Σε εκείνο το σημείο, η συνήγορος του Γιάννη Λαβράνου, Ελένη Ρίζου, αντέδρασε έντονα λέγοντας πως «ο εισαγγελέας, μεσούσης της διαδικασίας έχει αποφανθεί ότι ο Τρίμπαλης λέει την αλήθεια».

Ο εισαγγελέας ρώτησε επίσης τον μάρτυρα για τον λόγο που δεν είχε βάλει όνομα στο κουδούνι της πολυκατοικίας που διαμένει για περίπου 20 χρόνια, με τον κ. Κοσμίδη να απαντά πως «δεν το θεώρησα σημαντικό».

Ρώτησε επανειλημμένως για την ενασχόληση του μάρτυρα με τις υποκλοπές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σας είπε ο Ζήσης ότι είστε μπλεγμένος… Δεν σας απασχολούσε;», με τον μάρτυρα να απαντά αρνητικά.

Κοσμίδης: Είχα φίλο που δούλευε στην Cosmote και έκανε εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ, όπως μου είπε

Κατά την κατάθεσή του επέμεινε πως ζήτησε σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας την κίνηση λογαριασμού της prepaid κάρτας, «με την τράπεζα να τον παραπέμπει στα κεντρικά όπου δεν σήκωναν τα τηλέφωνα», όπως είπε.

Ο μάρτυρας ακολούθως ρωτήθηκε από τον πρόεδρο της έδρας κατά πόσον έχει συγγενή αστυνομικό ή στην ΕΥΠ ή κάποιον φίλο του, με τον ίδιο να απαντά ότι έχει «έναν γνωστό» και αργότερα να προσθέτει πως «παλαιότερα ήμασταν φίλοι, πλέον γνωστοί». Επισήμανε ότι ο Κ. Π., όπως κατονόμασε το άτομο, την περίοδο 2020-21 δούλευε ως πωλητής σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο και ταυτόχρονα του είχε αναφέρει πως «έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ. Συνεργάτης».

Πρόσθεσε για τον Κ. Π. ότι την επίμαχη περίοδο διέμενε στον Άλιμο, ενώ πλέον, μετά την αλλαγή τριών σπιτιών σε μικρό χρονικό διάστημα, διαμένει στο Κορωπί.

Κεσσές: Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε το πρόγραμμα με της prepaid το 2017, ενώ λέτε ότι τη λάβατε το 2010

Λαμβάνοντας τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας, που γνωστοποιούσε ότι η συνεργασία της με την Cosmote για prepaid κάρτες ξεκίνησε στις 24 Απριλίου του 2017 για πρώτη φορά, επιχειρώντας να καταρρίψει τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι έλαβε την προπληρωμένη κάρτα 2010.

Παράλληλα, μετέφερε επίσημη απάντηση της Εθνικής Τράπεζας για τις προπληρωμένες κάρτες, όπου τονιζόταν ότι η κάρτα παραδινόταν από τα καταστήματα της Cosmote ενεργοποιημένη, έπειτα από ταυτοποίηση του κατόχου. «Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να την πάρει. Κατά την παράδοση και όχι την αποστολή, ο κάτοχος παραλάμβανε με έντυπο 15ψηφιο πίνακα και λάμβανε μέσω SMS τα 4 ψηφία του pin», ανέφερε και πρόσθεσε ότι δεν αποστελλόντουσαν τέτοιες κάρτες ταχυδρομικώς, όπως ισχυρίστηκε ο μάρτυρας.

Ακόμη, ρώτησε τον κ. Κοσμίδη αν, με βάση αυτά τα στοιχεία, θα άλλαζε αυτά του κατέθεσε, με τον μάρτυρα να απαντά αρνητικά.

Οι μάρτυρες υπεράσπισης της κατηγορίας ρώτησαν, τέλος, τον μάρτυρα για τις σχέσεις του με το κίνημα «ΤΟΛΜΑ» όπου ο ίδιος είχε πολιτευτεί (στη Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών) στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Ο ίδιος το χαρακτήρισε ως «κίνημα άμεσης δημοκρατίας».