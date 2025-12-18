Βίαιη προσαγωγή μαρτύρων που δεν προσήλθαν, πάρα την κλήση τους, για κατάθεση στο δικαστήριο για τις υποκλοπές διέταξε η έδρα.

Ειδικότερα, στο τέλος της 23ης δικασίμου για τις υποκλοπές, διατάχθηκε η προσαγωγή των Σωτήρη Ντάλλα και Ευαγγελίας Κατσούδα.

Παράλληλα, επιβλήθηκε ποινή λιπομαρτυρίας 500 ευρώ και 200 ευρώ εξόδων για το δικαστήριο.

Η βίαιη προσαγωγή διατάχθηκε για τις 9 Ιανουαρίου, την πρώτη μέρα που θα επιστρέψει σε συνεδρίαση το δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση των υποκλοπών.

Ποιοι είναι οι δύο μάρτυρες

Ο Σωτήρης Ντάλας εργαζόταν ως τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Krikel που, σύμφωνα με πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων όπως και του ίδιου του νόμιμου εκπροσώπου Σταμάτη Τριμπάλη, συνδεόταν με τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο. Παράλληλα φέρεται στενός συνεργάτης του επιχειρηματία από το 2014.

Η Ευαγγελία (Λίνα) Κατσούδα ήταν στενή συνεργάτρια του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου. Είναι το άτομο που φέρεται να υπέγραφε τις αιτήσεις εξαγωγών στο υπουργείο Εξωτερικών, λογισμικών των επίμαχων εταιρειών.

Όπως είχε αναφέρει το in, η κ. Κατσούδα υπήρξε γραμματέας του Φέλιξ Μπίτζιου ήδη από το 2012 όταν και οι δυο τους εργάζονταν για θυγατρική εταιρεία του ομίλου Libra του εφοπλιστή Γιώργου Λογοθέτη.

Καταθέτει ο Κοσμίδης

Αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, αναμένεται να καταθέσει ο Αιμίλιος Κοσμίδης, επονομαζόμενος ως κρεοπώλης, όπου εξίσου ήταν μέσα στους δέκα επιπλέον μάρτυρες που κάλεσε το δικαστήριο.

Ειδικότερα, είναι το άτομο όπου αποστολή μολυσμένων SMS έγινε σε θύματα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε προπληρωμένη κάρτα που είχε εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα στο όνομά του.