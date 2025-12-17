Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, οι επιχειρηματίες και κατηγορούμενοι για τις παράνομες παρακολουθήσεις Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος, καθώς και ο νυν πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κατάθεσης του δημοσιογράφου των Reporters United, Νικόλα Λεοντόπουλου, στην 22η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές.

Ο κ. Λεοντόπουλος ξεκίνησε την κατάθεσή του περιγράφοντας το πώς αντιλήφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών, επισημαίνοντας ότι το Reporters United ήταν από τα πρώτα μέσα, μαζί με το Inside Story, που προχώρησαν σε δημοσίευμα σχετικά με την υπόθεση.

«Στις 4 Ιανουαρίου του 2022, μαζί με τον συνάδελφο Θοδωρή Χονδρόγιαννο, κάναμε την πρώτη δημοσίευση. Είχαμε εντοπίσει ότι τον Μάρτιο του 2021 η κυβέρνηση άλλαξε τη δυνατότητα πληροφόρησης για τα θύματα παρακολούθησης. Η αλλαγή του νόμου με αναδρομική ισχύ, που φαίνεται να ήταν και αντισυνταγματική, έγινε για να κρύψουν τα ίχνη κάποιας παρακολούθησης κάποιου ατόμου», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια εντόπισαν πως το άτομο που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ, και «ήθελε να κρύψει η κυβέρνηση» ήταν ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος, όπως είχε αποκαλυφθεί τότε από το Inside Story, είχε πέσει θύμα και του Predator.

Η φερόμενη σύνδεση Δημητριάδη με τους Μπίτζιο και Λαβράνο

Ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι τον Ιούνιο του 2022 κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί για πρώτη φορά πλέγμα εταιρειών, το οποίο συνδεόταν «με πολλούς τρόπους» με τους Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο, καθώς και με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Δημητριάδης, στον χρόνο τον οποίο εξελισσόταν η ανάπτυξη του Predator, εμφανιζόταν να αγοράζει εταιρεία που συνδέεται με τον Μπίτζιο και, ταυτόχρονα, να πουλάει σε άλλη εταιρεία που συνδεόταν με τους Λαβράνο και Μπίτζιο. Αυτά είναι συμπτώσεις; Θα ήταν, αν ήμασταν σε ένα κενό», ανέφερε.

Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα για την ίδια αναφορά του και κατά πόσον οι συγκεκριμένες εταιρείες σχετίζονται με την Intellexa και το Predator, ο κ. Λεοντόπουλος επισήμανε ότι «για τον Μπίτζιο δεν το ξέρουμε, αλλά η Krikel εμφανίζεται. Η εταιρεία που πουλάει ο Δημητριάδης είναι εταιρεία που κατά 50% ανήκει στην Krikel. Εμφανίζεται, όμως, ο Μπίτζιος με πάρα πολλούς τρόπους: είναι ο πρώην εργαζόμενος (Κωνσταντίνος Μπαζιώτης), η κοινή διεύθυνση, κάνουν την ίδια μέρα αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ, η διαφορά ιδρύσεως των εταιρειών είναι επτά μέρες».

Όσον αφορά τη σύνδεση Γρηγόρη Δημητριάδη και Φέλιξ Μπίτζιου, επέμεινε, έπειτα από ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης του επιχειρηματία, πως «γνωρίζονται με βεβαιότητα», λέγοντας ότι καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω «μικρών ενδείξεων, όπως η επιστολή στην επιτροπή PEGA του δικηγόρου Αλέξανδρου Σίνκα για τη σύσταση Δημητριάδη για την υπόθεση Libra και των εταιρειών». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε σχετικό δημοσίευμα που είχαν πραγματοποιήσει για τη σχέση Μπίτζιου – Δημητριάδη, ο δεύτερος δεν κινήθηκε νομικά εναντίον τους, παρότι το είχε πράξει στα υπόλοιπα δημοσιεύματα.

«Οι ευχές μετά τη γιορτή Δημητριάδη»

Ο κ. Λεοντόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Τον Ιανουάριο του 2021 τα πρώτα μηνύματα που φέρεται να έφυγαν από τον αριθμό του Δημητριάδη κατευθύνονται σε σοβαρούς στόχους, όπως η Βλάχου, ο Καραμαλάκης και ο Αβραμόπουλος», τόνισε.

Συνέχισε, σημειώνοντας ότι «είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως, μερικές μέρες μετά τη γιορτή Δημητριάδη, η Intellexa πηγαίνει στους servers στο Μαρούσι και ζητά τον τετραπλασιασμό τους. Το Predator λειτουργεί σε ελληνικό έδαφος με τρόπο μαζικό».

Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα για τον λόγο που τα μηνύματα να σταλούν «μέσω Δημητριάδη και όχι κάποιου άλλου», υπογράμμισε ότι είναι δεδομένο πως δεν έφυγαν από το τηλέφωνο του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού. Ωστόσο, επισήμανε με έμφαση πως, «είναι απαντήσεις σε ευχές που δέχθηκε ο Δημητριάδης».

«Όταν έχεις στήσει μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, θα παίξεις με τον αριθμό του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού; Ας πάρουμε, υποθετικά, ως δεδομένο ότι τον Δημητριάδη τον παγιδεύουν. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2021. Γιατί, αφού παγιδεύτηκε, δεν στράφηκε νομικά εναντίον του Λαβράνου ή των εταιρειών;», διερωτήθηκε επίσης.

Μετά από ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, σχετικά με την ίδια υπόθεση, ο κ. Λεοντόπουλος υπογράμμισε πως «ποιος θα έστηνε σε επιχείρηση παίζοντας με τον πολιτικά προϊστάμενο της ΕΥΠ; Υπήρχε κίνδυνος να σταλεί μήνυμα σε κάποιον που δεν είχε ευχηθεί ‘χρόνια πολλά’».

«Στενή και διαρκής η σχέση Πιερρακάκη και Λαβράνου»

Ο μάρτυρας μίλησε ακόμη στη σχέση του νυν προέδρου του Eurogroup και τότε υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον Γιάννη Λαβράνο.

«Ήταν στενή και διαρκής. Ξέρουμε από τη δημοσιογραφική έρευνα ότι ο Πιερρακάκης επισκεπτόταν τον Λαβράνο στο γραφείο του. Ο επιχειρηματίας κανονικά πάει στο γραφείο του υπουργού, όχι το αντίθετο. Ρωτήσαμε και δεν διαψεύστηκε από καμία πλευρά», είπε.

Χαρακτήρισε ως «τρομερά αδιαφανής» τη διαδικασία ίδρυσης του ΚΕΤΥΑΚ. «Το ενέταξαν στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μία από τις πολλές φορές που συνδέεται ο Πιερρακάκης με την υπόθεση. Στην έρευνα, ενώ στην ελληνική γραφειοκρατία δεν βρίσκουμε καμία πληροφορία, βρήκαμε πληροφορίες μέσω της ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ανακαλύψαμε ότι ο πρωθυπουργός έχει βγάλει απόφαση της οποίας ο αριθμός είναι στον φάκελο του ΚΕΤΥΑΚ. Σε ελληνικό αρχείο δεν τη βρήκαμε. Είναι μια απόρρητη απόφαση», επισήμανε.

Συμπλήρωσε πως «ήμασταν κοντά στη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ, αλλά ενώ στείλαμε ερωτήσεις, επικοινώνησε εμπιστευτικά ένα δεξιό χέρι του Πιερρακάκη μας έπεισε ότι κάνουμε λάθος, Εντέλει αποδείχθηκε ότι υπάρχουν ενδείξεις με το ΚΕΤΥΑΚ».

Μίλησε για το αρχείο της ΑΔΑΕ και την υπουργική απόφαση που δεν υπεγράφη επί υπουργίας του Κυριάκου Πιερρακάκη, ενώ εξιστόρησε μια μαρτυρία που καταδεικνύει, όπως ισχυρίστηκε, τη σχέση Δημητριάδη – Λαβράνου, με την έμμεση εμπλοκή του πρώην υπουργού.

«Η ΝΔ είναι κυβέρνηση, ο Δημητριάδης είναι πολιτικά υπεύθυνος της ΕΥΠ και εμφανίστηκε ένας νεαρός μηχανικός και μας βοήθησε, σαν μάρτυρας. Μας είπε ότι παρέστη σε συνάντηση με τον Δημητριάδη και τον Λαβράνο στο Λονδίνο για ένα πρότζεκτ για την κυβερνοασφάλεια. Κλήθηκε να πάει νομίζοντας ότι θα συναντήσει τον Πιερρακάκη», τόνισε.

Συμπλήρωσε ότι ο νεαρός «πήγε στη συνάντηση και εμφανίστηκε ο Λαβράνος και ο Δημητριάδης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο νεαρός ανέφερε ότι είχε στείλει μια πρόταση για machine learning στον ταξίαρχο Κυριαφίνη. Ο Λαβράνος δεν τον ήξερε και έκανε μερικά τηλέφωνα. Όταν γύρισε, ο Δημητριάδης τον ρώτησε ‘μα δεν τους είχες αλλάξει όλους’; Μερικούς μήνες μετά ο Κυριαφίνης αποστρατεύεται».

«Ποιος είναι αυτός ο τύπος…»

Επιβεβαίωσε ακολούθως την επίσκεψη του Γιάννη Λαβράνου στο Ισραήλ, όπου είχε αναφερθεί στην κατάθεσή του και ο δημοσιογράφος των εφημερίδων «Βήμα» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, συνοδεύοντας την ελληνική αποστολή υπό τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας -και κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνου- Νίκο Παναγιωτόπουλου.

«Βρήκαμε έναν ανώτατο στρατιωτικό των ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στο ταξίδι και μας επιβεβαίωσε ότι έγινε έτσι, και δεν ήξεραν και έλεγαν, όπως μας είπε, ‘ποιος είναι αυτός ο τύπος’, ο Λαβράνος», τόνισε.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος έκανε εκτενή αναφορά στις άδειες εξαγωγών στην Intellexa και άλλες συνδεόμενες εταιρείες σε χώρες όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν και άλλα «προβληματικά καθεστώτα», όπως τα χαρακτήρισε.

Στη δίκη κατάθεσε επίσης ο αστυνομικός στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με ειδίκευση ως μηχανικός πληροφορικής, Παύλος Κολοβός, όπου αναφέρθηκε στις αναζητήσεις που πραγματοποίησε σχετικά με μολυσμένο παραποιημένο link του μπλογκ, edolio5. Υπογράμμισε ότι όσες ενέργειες πραγματοποίησε έγιναν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και τόνισε ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με το Predator. Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, στις 09:30.