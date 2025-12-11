Αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε «σε βάθος» συζήτηση με την κουμπάρα της και συνάδελφό της στην ΕΥΠ, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, η -τότε- αποσπασμένη στην Υπηρεσία και νυν αξιωματικός του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Γεωργία Ζάρα, παρά το γεγονός ότι το όνομα της Γεωργακοπούλου έχει εμπλακεί σε σειρά δημοσιευμάτων για τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού υποκλοπών Predator.

Κατά την κατάθεσή της στη σημερινή δικάσιμο της υπόθεσης των υποκλοπών στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η Γεωργία Ζάρα υποστήριξε ότι δεν ρώτησε κάτι παραπάνω την κουμπάρα της, επικαλούμενη σοβαρή ασθένεια ενός εκ των τριών παιδιών της την επίμαχη περίοδο, γεγονός που την έκανε να μην ασχολείται με κάτι άλλο πέραν τούτου.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αναφέρει το in, το διευθυντικό στέλεχος της ΕΥΠ, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, είναι το άτομο που φέρεται ότι υπέγραψε ώστε να γίνουν οι επισυνδέσεις στους Νίκο Ανδρουλάκη, Θανάση Κουκάκη και οι οποία είχε υπό τις διαταγές της περί τα 50 άτομα, αποσπασμένα από την ΕΛ.ΑΣ., τα οποία, μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών και άρχισαν οι αποκαλύψεις, επέστρεψαν άρον άρον στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, άλλα δημοσιεύματα, που επικαλέστηκε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, την εμφανίζουν ως βασική χειρίστρια του Predator.

Επίσης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και θύμα των υποκλοπών Θανάση Κουκάκη, η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου πήγαινε και στο γραφείο του Γιάννη Λαβράνου και του έδινε υλικό από τις υποκλοπές του Predator.

Η κ. Ζάρα μετατέθηκε στην ΕΥΠ τον Σεπτέμβριο του 2019 και, όπως τόνισε, «πολλοί άνθρωποι ήθελαν να υπηρετήσουν σε αυτήν την υπηρεσία». Ταυτόχρονα επικαλέστηκε «πατριωτικά» αισθήματα και «τιμή» σχετικά με τη μετάθεσή της εκεί. Απασχολήθηκε στην «πολυπόθητη», όπως τη χαρακτήρισε δηκτικά ο πρόεδρος της έδρας, θέση μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Υπηρετούσε στην είσοδο της ΕΥΠ, τμηματάρχης στην υπηρεσία ασφαλείας, ελέγχοντας τους εισερχόμενους και εξερχόμενους στα κτίρια της Υπηρεσίας.

Σχετικά με την κ. Γεωργακοπούλου, σε πρώτη ερώτηση της έδρας για τη σχέση της μαζί της, η κ. Ζάρα τόνισε πως τη γνωρίζει, χωρίς να αναφέρει ότι είναι κουμπάρα της. Ωστόσο, όταν επανήλθε η υποστήριξη της κατηγορίας στο ζήτημα, αποκάλυψε την επίμαχη κουμπαριά των δύο, τότε, στελεχών της ΕΥΠ.

Κεσσές: Έχετε κουμπαριά με τη Γεωργακοπούλου;

Ζάρα: Ναι.

Πρόεδρος έδρας: Άρα έχετε προσωπικές σχέσεις;

Ζάρα: Έχουμε τυπικές σχέσεις, με πάντρεψε πριν 18 χρόνια.

Πρόεδρος έδρας: Δεν θεωρείτε ότι είναι σημαντική παράλειψη ότι δεν το αναφέρατε πριν;

Ζάρα: Δεν έπρεπε να κάνω τον γάμο αυτόν, είναι προσωπικό ζήτημα. Διατηρούμε μια φιλία.

Πρόεδρος έδρας: Την υπόθεση δεν την έχετε συζητήσει;

Ζάρα: Όχι.

Πρόεδρος έδρας: Συγγνώμη, με την κουμπάρα δεν τη συζητήσατε;

Ζάρα: Όχι, μετά τον κορονοϊό το παιδί μου ασθένησε σοβαρά και ασχολούμουν μόνο με αυτό.

Πρόεδρος έδρας: Μετά δεν αναρωτηθήκατε; Δεν πήρατε τηλέφωνο;

Ζάρα: Όχι, δεν είχα κάποιον λόγο.

Πρόεδρος έδρας: Η κουμπάρα σας μπαινοέβγαινε… Δεν μπορείτε να μην θυμάστε.

Ακολούθως, ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές επέμεινε για τη σχέση της με την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου.

Κεσσές: Σας ρωτάνε για τη Γεωργακοπούλου Ευαγγελία και λέτε ότι τη γνωρίζω σαν συνάδελφο. Γιατί δεν διευκρινίσατε την κουμπαριά; Κατηγορούν τη Γεωργακοπούλου ως βασική χειρίστρια του Predator. Της αποδόθηκε ο ρόλος ως βασική χειρίστρια του Predator. Δεν τη ρωτήσατε ποτέ, αγαπημένη Βαγγελίτσα, σε τι εμπλέκεσαι;

Ζάρα: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να τη ρώτησα.

Κεσσές: Ήσασταν υπάλληλος της ΕΥΠ. Οι εφημερίδες λένε ότι η κουμπάρα σας ήταν βασική χειρίστρια του Predator.

Ζάρα: Οι δημοσιογράφοι μπορεί να γράφουν ο,τι νομίζουν.

Κεσσές: Δεν το συζητήσατε ποτέ;

Ζάρα: Όχι ποτέ σε βάθος.

Κεσσές: Ποιο είναι το βάθος;

Ζάρα: Όχι. Εμένα με απασχολούσαν άλλα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος, σας το είπα.

Κεσσές: Δεν το συζητήσατε ποτέ;

Ζάρα: Ελάχιστα.

Κεσσές: Και τι είπε;

Ζάρα: Ότι δεν έχω καμία σχέση.

Ακολούθως ρωτήθηκε για το εάν η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου είχε επιρροή εντός της ΕΥΠ, με τη μάρτυρα να απαντά «δεν ξέρω, ρωτήστε εκείνη». Ο πρόεδρος της έδρας σχολίασε ότι «πολλά δεν γνωρίζετε».

Στη συνέχεια είπε πως, όταν απομακρύνθηκε από την ΕΥΠ, ούτε τότε συζήτησε το γεγονός με την κουμπάρα της, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου.

Το ΚΕΤΥΑΚ και η διαμονή… 500 μέτρα μακριά

Η κ. Ζάρα ρωτήθηκε για το ΚΕΤΥΑΚ, που εξίσου ήταν στον έλεγχό της για τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, το κτίριο το έλεγχαν άλλοι αστυνομικοί και όχι η ίδια. Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο έχει εισφερθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας φωτογραφία από όχημα της Krikel δίπλα στου τότε διοικητή.

Υποστήριξε πως έχει πάει μόλις μία φορά εντός του κτιρίου του ΚΕΤΥΑΚ, ώστε να δώσει πληροφορίες για ένα νέο κτίριο που θα κατασκευαζόταν και θα στεγαζόταν η ΕΥΠ, όπως είπε.

Έπειτα από ερωτήσεις του κ. Κεσσέ, απεδείχθη ότι διαμένει μόλις 500 μέτρα από τα κτίρια του ΚΕΤΥΑΚ, ενώ ρωτήθηκε σχετικά με το όχημα της Krikel που φέρεται να βρισκόταν εντός του. Η ίδια αναγνώρισε –με βάση τα δεδομένα που προσέφερε ο συνήγορος– το πάρκινγκ του κτιρίου.

Τα αρχεία των εισερχομένων παραμένουν στην ΕΥΠ

Ακόμη, η κ. Ζάρα ανέφερε πως η ΕΥΠ διατηρούσε τα αρχεία καταγραφής εισερχομένων έγχαρτα, που παραδίδονταν έπειτα στη γραμματεία για αρχειοθέτηση.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν γνωρίζει άλλον τρόπο, πέραν της κεντρικής εισόδου, να εισέλθει κάποιος στην Υπηρεσία και να μην καταγραφεί.

Επισήμανε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει πρωτόκολλο καταστροφής των εγγράφων, όπως και ότι στα τρία χρόνια που βρισκόταν στην ΕΥΠ δεν ξέρει να είχε καταστραφεί κάποιο αρχείο εισόδου – εξόδου.