newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δίκη για τις υποκλοπές: Προσπάθεια να εντοπιστούν οι νέοι μάρτυρες
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 15:16

Δίκη για τις υποκλοπές: Προσπάθεια να εντοπιστούν οι νέοι μάρτυρες

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε τη συνδρομή όλων των παραγόντων της δίκης για την αποκάλυψη της αλήθειας 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Αγώνα δρόμου για την αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών  κάνει το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση ώστε όταν φτάσει η ώρα της κρίσης με βέβαιη δικανική πεποίθηση να αποφασίσει για την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Για το λόγο αυτό με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε τη συνδρομή όλων των παραγόντων της δίκης για την αποκάλυψη της αλήθειας  επισημαίνοντας πως αν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία, όπως πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας, να ενημερώσουν ώστε να εντοπιστούν οι μάρτυρες και να έρθουν να καταθέσουν.

Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αποκαλούμενο κρεοπώλη καθώς όπως είπε τον κάλεσαν στο τηλεφωνικό αριθμό που υπήρχε στη δικογραφία αλλά απάντησαν αλλά πρόσωπα και ως εκ τούτου θα πρέπει να του στείλουν κλήση.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσης εξετάστηκε  ο Βασίλης Παπακώστας, διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

«Είμαι ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ, υπηρετούσα έως τον Οκτώβριο του 2023 ως διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η έρευνα γινόταν αυτοπροσώπως από εισαγγελική αρχή, αλλά εκτελέσαμε κάποιες εισαγγελικές παραγγελίες» είπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε πως «στις εφόδους που κάναμε, ό,τι βρέθηκε από ψηφιακά πειστήρια κατασχέθηκε και μετά η διερεύνηση έγινε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα σημεία που ερευνήσαμε, αν θυμάμαι καλά ήταν και 6 έδρες εταιριών, περιλαμβάνονταν στην εισαγγελική παραγγελία».

Οπως είπε ο μάρτυρας, θυμάται ότι μπήκαν στο σπίτι του  Γιάννη Λαβράνου στο Ηράκλειο Αττικής. «Στις οικίες βρέθηκαν βοηθητικά πρόσωπα. Πηγαίνοντας θυμάμαι να υπάρχουν καταθέσεις για κάποια πρόσωπα ότι ερχόταν κατά διαστήματα και μένει, ενώ σε άλλες μας έλεγαν ότι δε γνωρίζουν να μένει αυτό το πρόσωπο εκεί. Απ’ όλους έχουμε λάβει καταθέσεις».

Πρόεδρος: Η υπηρεσίας σας θα μπορούσε να διερευνήσει από πού ξεκινάει η πηγή των μηνυμάτων;
Μάρτυρας: Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Υποθέτω ότι χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική όπου τα μηνύματα στέλνονται από πρωτόκολλα μέσω διαδικτύου. Τα δύο στοιχεία στην επικοινωνία είναι ο αριθμός αποστολέας και λήπτη. Επειδή τα στοιχεία του αποστολέα δεν ελέγχονται από τους παρόχους όταν η αποστολή γίνεται με αυτό τον τρόπο, δε θα μπορούσαμε να βρούμε. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται μπορεί να κάνει το μηνύματα να φαίνεται πως έφυγε από 15 χώρες και να έχει φύγει από το διπλανό δωμάτιο.

Υπ. Κατηγορίας: Αν σας είχε ανατεθεί να διερευνήσετε την υπόθεση τι θα είχατε κάνει;
Μάρτυρας: Θα ξεκινούσαμε από τα μηνύματα. Αυτό έκαναν βέβαια και οι εισαγγελικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις φτάνεις σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη γιατί υπάρχουν χώρες που δεν συνεργάζονται, όπως ασιατικές αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές (Ελβετία, Ιρλανδία).
Πρόεδρος: Αν υπάρχει prepaid κάρτα, αν χαθεί μπορεί να γεμίσει ξανά από κάποιον άλλον;
Μάρτυρας: Μπορεί, αλλά θα φαίνεται από πού φορτίστηκε, από ποιο λογαριασμό.
Υπ. Κατηγορίας: Βρέθηκε το φυσικό πρόσωπο που είχε την κάρτα και υποστηρίζει ότι δεν την είχε ενεργοποιήσει.
Μάρτυρας: Μια κάρτα αν δεν έχει ενεργοποιηθεί, είναι ένα πλαστικό χωρίς αξία.
Υπ. Κατηγορίας: Υπήρχε ο ισχυρισμός ότι κάποιος βρήκε την κάρτα και πέτυχε τυχαία το pin και την ενεργοποίησε, πόσο πιθανό είναι αυτό;
Μάρτυρας: Πολύ δύσκολο …( Σ.σ απάντησε ο μάρτυρας μειδιώντας)

Υπ. Κατηγορίας: Υπήρχαν δημοσιεύματα για πολιτικά πρόσωπα και κορυφαία στελέχη υπηρεσιών ή εισαγγελείς ότι παρακολουθούνται γιατί δεν παρενέβη η Δίωξη ηλεκτρονικού Εγκλήματος;

Στη συνέχεια ακολούθησε η εξέταση της υπαλλήλου στο τμήμα ασφαλείας της ΕΥΠ εκείνη την περίοδο, η οποία στις ερωτήσεις που της τέθηκαν δεν μπορούσε να απαντήσει.

«Το Σεπτέμβριο του 2019 μετατάχθηκα στην ΕΥΠ. Ήθελα να πάω πολύ, ήταν όνειρο πολλών συναδέρφων. Ηταν τιμή. Δεν έκανα καμία αίτηση κάπου. Οταν πήγα εγώ διοικητής ήταν ο κ. Κοντολέων. Ήμουν στην είσοδο για την ασφάλεια του κτιρίου» είπε η μάρτυρας με τον πρόεδρο να διερωτάται «τώρα αυτό ήταν το όνειρο σας δηλαδή; Να στέκεστε στην είσοδο;» και τη μάρτυρα να απαντά: «αφού εκεί με έβαλαν, αλλά εγώ ήμουν χαρούμενη που υπηρετούσα στην ΕΥΠ έστω κι εκεί».

Η μάρτυρας ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί μια φορά το κτίριο του ΚΕΤΥΑΚ γιατί θα φτιαχνόταν νέο κτίριο και η ίδια θα έδινε πληροφορίες για να τηρηθούν τα κριτήρια ασφαλείας στο νέο κτίριο. «Μόνο την είσοδο θυμάμαι, γενικά δώσαν οδηγίες έχοντας μπροστά μας την κάτοψη του κτιρίου και του χώρου που θα φτιαχνόταν» είπε. Ωστόσο, δεν θυμόταν να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις της έδρας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σημείωσε ότι δεν γνώριζε, προκαλώντας την αντίδραση της έδρας.

Πρόεδρος: Αναρωτηθήκατε γιατί σας κάλεσαν να καταθέσετε;
Μάρτυρας: Αναρωτήθηκα…
Πρόεδρος: Και;
Μάρτυρας: Δεν κατέληξα κάπου…
Πρόεδρος: Μήπως γιατί πρέπει ξέρετε κάτι παραπάνω;
Μάρτυρας: Όχι κύριε πρόεδρε. Για έναν άνθρωπο που είναι στην είσοδο και λέει καλημέρα και καλησπέρα…δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η πορεία.
Υπ. Κατηγορίας: Αισθάνεστε κάποια δέσμευση; Υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να πείτε;
Μάρτυρας: Όχι.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως το γεγονός ότι η μάρτυρας μόνο όταν συγκεκριμένα ρωτήθηκε από το δικηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ παραδέχθηκε ότι είχε κουμπαριά με την υπάλληλο της ΕΥΠ , η οποία είχε αναφερθεί σε δημοσιεύματα ως πιθανή χειρίστρια του Predator. Παρότι αρχικά είπε ότι την «γνωρίζει», αργότερα παραδέχτηκε ότι είναι κουμπάρες, διευκρινίζοντας όμως ότι οι σχέσεις τους είναι «τυπικές» από τότε που την πάντρεψε πριν από 20 χρόνια. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχαν συζητήσει σε βάθος την υπόθεση, παρά μόνο «ελάχιστα», και ότι η Γεωργακοπούλου τής είχε πει πως «δεν έχει καμία σχέση».

Υπ. Κατηγορίας: Έχετε σχέσεις κουμπαριάς με την κ. Γ (υπάλληλος της ΕΥΠ στην οποία αποδόθηκε από ΜΜΕ ο ρόλος της χειρίστριας του predator)
Μάρτυρας: Ναι.
Εισαγγελέας: Πριν σας ρωτήσαμε αν την ξέρετε κι μας απαντήσατε «τη γνωρίζω…». Και τελικά είστε κουμπάρες!
Μάρτυρας: Τυπικές σχέσεις έχουμε, επειδή με πάντρεψε πριν 20 χρόνια…
Πρόεδρος: Δεν την ρωτήσατε ποτέ για την υπόθεση; Δεν της είπατε σήμερα ότι καταθέτετε εδώ;
Μάρτυρας: Όχι, εμένα έχετε καλέσει.

Υπ. Κατηγορίας: Γιατί αποκρύψατε αυτή τη σχέση; Γιατί δεν τη ρωτήσατε ποτέ αν εμπλέκεται;
Μάρτυρας: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να τη ρώτησα. Δε θυμάμαι.
Υπ. Κατηγορίας: Είστε υπάλληλος της ΕΥΠ. Τι σας είπε;
Μάρτυρας: Δεν τέθηκε ποτέ κάποιο ζήτημα. Ο κάθε δημοσιογράφος γράφει ότι θέλει. Δε συζητήσαμε ποτέ σε τέτοιο βάθος. Δεν σπαταλήσαμε χρόνο ιδιαίτερο. Με απασχολούσαν πιο σημαντικά ζητήματα την περίοδο εκείνη. Το συζητήσαμε ελάχιστα, μου είπε ότι δεν έχω καμία σχέση.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο όποτε έχει κληθεί να καταθέσει για όλα όσα έχει αποκαλύψει στο πλαίσιο της έρευνας του ο δημοσιογράφος των Νέων  Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Business
AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Δεκαοκτώ παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη
Ελλάδα 11.12.25

Ανησυχία στην Ελλάδα: 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του Δανού δότη

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συγκεκριμένου ανθρώπου από κλινική στη χώρα μας ήταν το 2017 - Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
Ραγδαίες εξελίξεις 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη

«Το βράδυ του φόνου ο ξάδερφος είχε έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει» - Τι λέει η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
Διπλή δολοφονία 11.12.25

Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα (βίντεο)

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του στην Καλαμάτα για να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο