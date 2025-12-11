Δίκη για τις υποκλοπές: Προσπάθεια να εντοπιστούν οι νέοι μάρτυρες

Αγώνα δρόμου για την αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κάνει το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση ώστε όταν φτάσει η ώρα της κρίσης με βέβαιη δικανική πεποίθηση να αποφασίσει για την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Για το λόγο αυτό με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε τη συνδρομή όλων των παραγόντων της δίκης για την αποκάλυψη της αλήθειας επισημαίνοντας πως αν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία, όπως πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας, να ενημερώσουν ώστε να εντοπιστούν οι μάρτυρες και να έρθουν να καταθέσουν.

Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αποκαλούμενο κρεοπώλη καθώς όπως είπε τον κάλεσαν στο τηλεφωνικό αριθμό που υπήρχε στη δικογραφία αλλά απάντησαν αλλά πρόσωπα και ως εκ τούτου θα πρέπει να του στείλουν κλήση.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσης εξετάστηκε ο Βασίλης Παπακώστας, διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

«Είμαι ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ, υπηρετούσα έως τον Οκτώβριο του 2023 ως διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η έρευνα γινόταν αυτοπροσώπως από εισαγγελική αρχή, αλλά εκτελέσαμε κάποιες εισαγγελικές παραγγελίες» είπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε πως «στις εφόδους που κάναμε, ό,τι βρέθηκε από ψηφιακά πειστήρια κατασχέθηκε και μετά η διερεύνηση έγινε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα σημεία που ερευνήσαμε, αν θυμάμαι καλά ήταν και 6 έδρες εταιριών, περιλαμβάνονταν στην εισαγγελική παραγγελία».

Οπως είπε ο μάρτυρας, θυμάται ότι μπήκαν στο σπίτι του Γιάννη Λαβράνου στο Ηράκλειο Αττικής. «Στις οικίες βρέθηκαν βοηθητικά πρόσωπα. Πηγαίνοντας θυμάμαι να υπάρχουν καταθέσεις για κάποια πρόσωπα ότι ερχόταν κατά διαστήματα και μένει, ενώ σε άλλες μας έλεγαν ότι δε γνωρίζουν να μένει αυτό το πρόσωπο εκεί. Απ’ όλους έχουμε λάβει καταθέσεις».

Πρόεδρος: Η υπηρεσίας σας θα μπορούσε να διερευνήσει από πού ξεκινάει η πηγή των μηνυμάτων;

Μάρτυρας: Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Υποθέτω ότι χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική όπου τα μηνύματα στέλνονται από πρωτόκολλα μέσω διαδικτύου. Τα δύο στοιχεία στην επικοινωνία είναι ο αριθμός αποστολέας και λήπτη. Επειδή τα στοιχεία του αποστολέα δεν ελέγχονται από τους παρόχους όταν η αποστολή γίνεται με αυτό τον τρόπο, δε θα μπορούσαμε να βρούμε. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται μπορεί να κάνει το μηνύματα να φαίνεται πως έφυγε από 15 χώρες και να έχει φύγει από το διπλανό δωμάτιο.

Υπ. Κατηγορίας: Αν σας είχε ανατεθεί να διερευνήσετε την υπόθεση τι θα είχατε κάνει;

Μάρτυρας: Θα ξεκινούσαμε από τα μηνύματα. Αυτό έκαναν βέβαια και οι εισαγγελικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις φτάνεις σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη γιατί υπάρχουν χώρες που δεν συνεργάζονται, όπως ασιατικές αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές (Ελβετία, Ιρλανδία).

Πρόεδρος: Αν υπάρχει prepaid κάρτα, αν χαθεί μπορεί να γεμίσει ξανά από κάποιον άλλον;

Μάρτυρας: Μπορεί, αλλά θα φαίνεται από πού φορτίστηκε, από ποιο λογαριασμό.

Υπ. Κατηγορίας: Βρέθηκε το φυσικό πρόσωπο που είχε την κάρτα και υποστηρίζει ότι δεν την είχε ενεργοποιήσει.

Μάρτυρας: Μια κάρτα αν δεν έχει ενεργοποιηθεί, είναι ένα πλαστικό χωρίς αξία.

Υπ. Κατηγορίας: Υπήρχε ο ισχυρισμός ότι κάποιος βρήκε την κάρτα και πέτυχε τυχαία το pin και την ενεργοποίησε, πόσο πιθανό είναι αυτό;

Μάρτυρας: Πολύ δύσκολο …( Σ.σ απάντησε ο μάρτυρας μειδιώντας)

Υπ. Κατηγορίας: Υπήρχαν δημοσιεύματα για πολιτικά πρόσωπα και κορυφαία στελέχη υπηρεσιών ή εισαγγελείς ότι παρακολουθούνται γιατί δεν παρενέβη η Δίωξη ηλεκτρονικού Εγκλήματος;

Στη συνέχεια ακολούθησε η εξέταση της υπαλλήλου στο τμήμα ασφαλείας της ΕΥΠ εκείνη την περίοδο, η οποία στις ερωτήσεις που της τέθηκαν δεν μπορούσε να απαντήσει.

«Το Σεπτέμβριο του 2019 μετατάχθηκα στην ΕΥΠ. Ήθελα να πάω πολύ, ήταν όνειρο πολλών συναδέρφων. Ηταν τιμή. Δεν έκανα καμία αίτηση κάπου. Οταν πήγα εγώ διοικητής ήταν ο κ. Κοντολέων. Ήμουν στην είσοδο για την ασφάλεια του κτιρίου» είπε η μάρτυρας με τον πρόεδρο να διερωτάται «τώρα αυτό ήταν το όνειρο σας δηλαδή; Να στέκεστε στην είσοδο;» και τη μάρτυρα να απαντά: «αφού εκεί με έβαλαν, αλλά εγώ ήμουν χαρούμενη που υπηρετούσα στην ΕΥΠ έστω κι εκεί».

Η μάρτυρας ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί μια φορά το κτίριο του ΚΕΤΥΑΚ γιατί θα φτιαχνόταν νέο κτίριο και η ίδια θα έδινε πληροφορίες για να τηρηθούν τα κριτήρια ασφαλείας στο νέο κτίριο. «Μόνο την είσοδο θυμάμαι, γενικά δώσαν οδηγίες έχοντας μπροστά μας την κάτοψη του κτιρίου και του χώρου που θα φτιαχνόταν» είπε. Ωστόσο, δεν θυμόταν να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις της έδρας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σημείωσε ότι δεν γνώριζε, προκαλώντας την αντίδραση της έδρας.

Πρόεδρος: Αναρωτηθήκατε γιατί σας κάλεσαν να καταθέσετε;

Μάρτυρας: Αναρωτήθηκα…

Πρόεδρος: Και;

Μάρτυρας: Δεν κατέληξα κάπου…

Πρόεδρος: Μήπως γιατί πρέπει ξέρετε κάτι παραπάνω;

Μάρτυρας: Όχι κύριε πρόεδρε. Για έναν άνθρωπο που είναι στην είσοδο και λέει καλημέρα και καλησπέρα…δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η πορεία.

Υπ. Κατηγορίας: Αισθάνεστε κάποια δέσμευση; Υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να πείτε;

Μάρτυρας: Όχι.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως το γεγονός ότι η μάρτυρας μόνο όταν συγκεκριμένα ρωτήθηκε από το δικηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ παραδέχθηκε ότι είχε κουμπαριά με την υπάλληλο της ΕΥΠ , η οποία είχε αναφερθεί σε δημοσιεύματα ως πιθανή χειρίστρια του Predator. Παρότι αρχικά είπε ότι την «γνωρίζει», αργότερα παραδέχτηκε ότι είναι κουμπάρες, διευκρινίζοντας όμως ότι οι σχέσεις τους είναι «τυπικές» από τότε που την πάντρεψε πριν από 20 χρόνια. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχαν συζητήσει σε βάθος την υπόθεση, παρά μόνο «ελάχιστα», και ότι η Γεωργακοπούλου τής είχε πει πως «δεν έχει καμία σχέση».

Υπ. Κατηγορίας: Έχετε σχέσεις κουμπαριάς με την κ. Γ (υπάλληλος της ΕΥΠ στην οποία αποδόθηκε από ΜΜΕ ο ρόλος της χειρίστριας του predator)

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Πριν σας ρωτήσαμε αν την ξέρετε κι μας απαντήσατε «τη γνωρίζω…». Και τελικά είστε κουμπάρες!

Μάρτυρας: Τυπικές σχέσεις έχουμε, επειδή με πάντρεψε πριν 20 χρόνια…

Πρόεδρος: Δεν την ρωτήσατε ποτέ για την υπόθεση; Δεν της είπατε σήμερα ότι καταθέτετε εδώ;

Μάρτυρας: Όχι, εμένα έχετε καλέσει.

Υπ. Κατηγορίας: Γιατί αποκρύψατε αυτή τη σχέση; Γιατί δεν τη ρωτήσατε ποτέ αν εμπλέκεται;

Μάρτυρας: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να τη ρώτησα. Δε θυμάμαι.

Υπ. Κατηγορίας: Είστε υπάλληλος της ΕΥΠ. Τι σας είπε;

Μάρτυρας: Δεν τέθηκε ποτέ κάποιο ζήτημα. Ο κάθε δημοσιογράφος γράφει ότι θέλει. Δε συζητήσαμε ποτέ σε τέτοιο βάθος. Δεν σπαταλήσαμε χρόνο ιδιαίτερο. Με απασχολούσαν πιο σημαντικά ζητήματα την περίοδο εκείνη. Το συζητήσαμε ελάχιστα, μου είπε ότι δεν έχω καμία σχέση.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο όποτε έχει κληθεί να καταθέσει για όλα όσα έχει αποκαλύψει στο πλαίσιο της έρευνας του ο δημοσιογράφος των Νέων Βασίλης Λαμπρόπουλος.