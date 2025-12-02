newspaper
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
02 Δεκεμβρίου 2025 | 18:46

Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Η σημερινή μέρα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή για τον κ. Παναγιώτη Κούτσιο, πρώην υπάλληλο της Intellexa. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της κατάθεσής του στη δίκη των υποκλοπών, προκάλεσε την αντίδραση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα της έδρας με αυτά που έλεγε -κι εκείνα που προκλητικά απέφευγε να απαντήσει- με αποτέλεσμα ο πρώτος να τον απειλήσει με ευθεία παραπομπή στον εισαγγελέα για παραπλάνηση του δικαστηρίου. «Μας κοροϊδεύετε συνεχώς από χθες», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Ο μάρτυρας τα έκανε θάλασσα

Και ποια ήταν τα σημεία εκείνα που ο μάρτυρας τα έκανε, όπως φαίνεται θάλασσα; Πρώτο και καλύτερο το γεγονός ότι απέφυγε να πει πως η επαγγελματική του δραστηριότητα στην Intellexa -την εταιρεία που εμπορευόταν το λογισμικό Predator- δεν κράτησε μόνο έναν χρόνο (2021-2022) όπως κατέθεσε χθες.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κούτσιος είχε καταθέσει ότι έπιασε δουλειά στην Intellexa εν μέσω πανδημίας. Το αντικείμενο ήταν να παρουσιάζει σε πελάτες της εταιρείας στο εξωτερικό ένα πρόγραμμα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, big data analytics, όπως το ονόμασε. Οι πελάτες αυτοί ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά αρνήθηκε να κατονομάσει σε ποιες χώρες πήγε επικαλούμενος ρήτρα εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει με την εταιρεία.

Επιπροσθέτως είχε καταθέσει πως τον προσέλαβε ο κ. Μερόν Χαρπάζ και πως μ’ αυτόν μιλούσε όλο το διάστημα που εργάστηκε στην Intellexa. Είχε παρουσιάσει δε ένα εργασιακό κλίμα εξαιρετικά περίεργο με απίστευτη κρυψίνοια, και «πολλά στεγανά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa αλλά δεν το…γνώριζε

Ωστόσο, σήμερα, από τις ερωτήσεις των δικηγόρων της υποστήριξης κατηγορίας αποκαλύφθηκε ότι επανήλθε στην Intellexa για έναν ακόμη χρόνο, την περίοδο 2023-2024. Ήταν η εποχή που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, η εταιρεία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, έχει εγκαταλείψει τα γραφεία της στο Ελληνικό και λειτουργεί μέσω τριών άλλων εταιρειών, μία εκ των οποίων ήταν η Remote Greece.

Αυτό που προκάλεσε θυμηδία σε έδρα, δικηγόρους και στο ακροατήριο ήταν το γεγονός ότι ενώ η Remote Greece είχε το ίδιο λογιστήριο με της Intellexa (το οποίο είδε έδρα στην Κύπρο) και ο ίδιος παρουσίαζε και πάλι το ίδιο προϊόν της εταιρείας όπως πριν από δύο χρόνια, ο κ. Κούτσιος δήλωσε πως δεν είχε αντιληφθεί πως επρόκειτο για την ίδια εταιρεία!

Εκεί που άρχισε να παίζει με τα νεύρα της έδρας ήταν όταν σε ερωτήσεις «ποιός ήταν ο κατασκευαστής του λογισμικού που παρουσιάζατε σε πελάτες» ή «το big times analytics είναι η περιγραφή του προγράμματος, ποια ήταν η ονομασία του», η απάντηση ήταν «δεν θυμάμαι».

Με τα πολλά και με την απειλή του…. προέδρου για παραπλάνηση του δικαστηρίου, άρχισε να επανέρχεται αργά, αλλά σταθερά η μνήμη του μάρτυρα. Έτσι… θυμήθηκε πως το πρόγραμμα της Intellexa που παρουσίαζε σε κρατικούς φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού είχε περισσότερες από μία ονομασίες. «Στην αρχή νομίζω το έλεγαν Zephyr, μετά Uranus και στη συνέχεια Nebula», είπε ο κ. Κούτσιος.

«Δεν ρωτήθηκα»

Όταν, δε, ρωτήθηκε γιατί δεν τα είπε όλα αυτά στη χθεσινή του κατάθεση, η απάντηση ήταν «επειδή δεν ρωτήθηκα». Εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ότι ο μισθός του στην Remote ήταν σχεδόν ο διπλάσιος απ’ ότι στην Intellexa (5.300 ευρώ έναντι 3.121). Παραδέχθηκε ότι υπέγραψε και πάλι στην εταιρεία επειδή του το ζήτησε ο κ. Μερόν Χαρπάζ, λέγοντας πως τον είχαν «ανάγκη».

Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκαλύφθηκε η σύμβαση εργασίας που υπέγραψε με την εταιρεία έφερε τελικά την υπογραφή ενός εκ των 4 κατηγορούμενων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, του κ. Φέλιξ Μπίτζιου.

Τα ταξίδια του μάρτυρα

Στις επίμονες ερωτήσεις τόσο των δικηγόρων κατηγορίας όσο και του προεδρείου τελικά αποκάλυψε ότι έκανε ταξίδια σε χώρες όπως η Κένυα, η Κολομβία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Μογγολία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Intellexa. Δήλωσε επίσης πως όλες οι συναντήσεις γίνονταν σε τοποθεσίας προστατευόμενες είτε από την Αστυνομία είτε από το Στρατό.

Από συνήγορο της υποστήριξης κατηγορίας επήλθε το σχόλιο ότι κατά την περίοδο που ο μάρτυρας είχε επισκεφτεί τις χώρες αυτές, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, εντοπίστηκε το επόμενο διάστημα χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator σε δύο απ’ αυτές (το Καζακστάν και τη Μογγολία).

Ευχές μέσω… Teams

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ο μάρτυρας δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα. Για παράδειγμα ενώ είχε καταθέσει πως γνώριζε ελάχιστους από τους συναδέλφους του στην εταιρεία και τι ρόλο είχαν σ’ αυτήν, παρ΄ όλα αυτά έκαναν διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Teams για να πουν… χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα.

«Εσείς λέτε χρόνια πολλά έξω όταν βρίσκεστε σε όποιον βρείτε μπροστά σας;», ήταν το σκωπτικό σχόλιο του εισαγγελέα, η οποίος φάνηκε να μην πείθεται σε αρκετά σημεία από τις εξηγήσεις που παρείχε ο μάρτυρας. Όπως για παράδειγμα πως γίνεται να κάνει εορταστικές διαδικτυακές συναντήσεις με υπαλλήλους της εταιρείας από το Ισραήλ που γνώριζε ελάχιστα για να πουν «χρόνια πολλά» και ειδικά από τη στιγμή που στο Ισραήλ δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα…

