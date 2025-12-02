Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών

Αρνήθηκε ότι υπήρξαν τιμολόγια της Intellexa με κρατικούς φορείς του εξωτερικού ο Ηλίας Κυριακίδης, λογιστής της εταιρείας και στενός συνεργάτης του Φέλιξ Μπίτζιου, κατά τη σημερινή (2/12) δικάσιμο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Κατά την κατάθεσή του ο κ. Κυριακίδης περιέγραψε τον τρόπο δημιουργίας της Intellexa στην Αθήνα και την πρώτη του επαφή με τις κ.κ. Χάμου και Σεμάνα, έπειτα από εξ’ αποστάσεως σύσταση του κ. Μπίτζιου.

«Ήρθαν στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 και ήθελαν να φτιάξω τρεις εταιρείες στην Ελλάδα. Τις Σάρα Χάμου και Eϊνάτ Σεμάνα μου της σύστησε, όχι δια ζώσης, ο κ. Μπίτζιος που τον γνωρίζω από το 2015 από τον όμιλο Λογοθέτη», ανέφερε ο μάρτυρας.

Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών

Ρωτήθηκε από την έδρα σχετικά με τα τιμολόγια της Intellexa και τους αποδέκτες τους, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα είτε αφορούσαν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την Intellexa είτε εταιρείες εντός Ευρώπης.

«Όλα τα προϊόντα της Intellexa ήταν εξαγώγιμα. Τα τιμολόγια αφορούσαν εταιρείες του εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης, και μεταξύ των δικών τους εταιρειών», τόνισε και πρόσθεσε πως, από όσο θυμάται, δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων κρατών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, δουλειά της Intellexa ήταν να εισάγει μεγάλα εξαρτήματα hardware από το εξωτερικό, να τα συναρμολογεί στην Ελλάδα και να τα εξάγει στη συνέχεια σε άλλες χώρες. Τα τιμολόγια αγορών ξεκινούσαν από 50.000 ευρώ και έφταναν τις 150.000 ευρώ, όπως ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος μάρτυρας, Παναγιώτης Κούτσιος, είχε επισημάνει πως οι παρουσιάσεις που πραγματοποιούσε ως εργαζόμενος της Intellexa αφορούσαν αποκλειστικά κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες του εξωτερικού.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για τον ισχυρισμό του κ. Κούτσιου, ο κ. Κυριακίδης σημείωσε πως «υπάρχουν τιμολόγια σε συνεργαζόμενες εταιρείες, εγώ προσκόμισα τα παραστατικά στις Αρχές».

Για τη διακοπή της συνεργασίας του με την Intellexa ανέφερε ότι συνέβη τον Μάιο του 2022, μετά τα δημοσιεύματα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. «Εξαιτίας της φασαρίας παρέδωσα. Ήθελα να τους διώξω μακριά μου, επειδή είμαι επαγγελματίας, φαινόταν το όνομά μου χωρίς να φταίω», είπε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η συνεργασία του με τον Φέλιξ Μπίτζιο συνεχίζεται ως σήμερα, έχοντας τη λογιστική εποπτεία τριών εταιρειών του κατηγορούμενου, με έδρα την Κύπρο.

Επίσης, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τον Μερόμ Χαρπάζ, παρότι ο κ. Κούτσιος παρουσίαζε ως τον άμεσα υπεύθυνό του κατά την εκτέλεση των εργασιών του στην εταιρεία. «Δεν ξέρω τον Μερόμ Χαρπάζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ακόμη ότι, βάσει των συμβάσεων που είχε στα χέρια του, οι εργαζόμενοι της Intellexa αμείβονταν με ποσά άνω των 5.000 ευρώ.