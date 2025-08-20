Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Νέες αποκαλύψεις για την εταιρεία Intellexa και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από διεθνή μέσα ενημέρωσης και πιο συγκεκριμένα από τις ιστοσελίδες Vsquare.org και Investigate.cz που έχουν έδρα την Τσεχία. Μάλιστα, η έρευνα που έκαναν οι δημοσιογράφοι εκεί αναδεικνύει τη σύνδεση της ελληνικής Intellexa με ισραηλινούς επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Τσεχία, επιχειρηματίες οι οποίες έστειλαν υλικό λογισμικού στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας, όταν σημειώθηκε και η μεγάλη δράση του Predator στην παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη των κατηγορούμενων για τις υποκλοπές στην Ελλάδα (του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, της συζύγου του Σάρας Χάμου και των επιχειρηματιών Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου) είναι προγραμματισμένη να συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, έπειτα από συνεχόμενες αναβολές.

O ρόλος του κ. Χαζάν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικός συνεργάτης της Intellexa φαίνεται να είναι ένας επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ονόματι Ντβιρ Χορέφ Χαζάν, ο οποίος έχει τη δική του εταιρεία στην πόλη Κρνοβ της Τσεχίας, στην περιοχή της Σιλεσίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι δημοσιογράφοι επισκέφτηκαν την πόλη, αλλά και το μέρος όπου ζει ο κ. Χαζάν και από την έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν ότι ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε ένα ρόλο, τόσο διαμεσολαβητή όσο και προμηθευτή για λογαριασμό της Intellexa. Η σχέση αυτή φαίνεται να κράτησε τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2022 με τον ίδιο να αποκομίζει κάτι παραπάνω από 1,7 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρεία.

Είναι εντυπωσιακό ότι έξω από την κατοικία-γραφείο του κ. Χαζάν δέσποζε μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, γεγονός που όπως ανέφεραν οι δημοσιογράφοι, «θύμιζε περισσότερο την όψη πρεσβείας, παρά σπίτι».

Αποστολές στην ελληνική Intellexa

Έγγραφα που αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα δείχνουν αποστολές εξοπλισμού αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, κάποιες εκ των οποίων είχαν παραλήπτη το ελληνικό κομμάτι της Intellexa. Oι εν λόγω αποστολές αφορούσαν σε εξοπλισμό τεχνολογίας όπως servers, laptops, routers, ραδιοπομπούς, εξειδικευμένα modems, συσκευές που σύμφωνα με ειδικούς -τη γνώμη των οποίων ζήτησαν οι δημοσιογράφοι- μπορούν να αποτελέσουν τη βάση αλλά και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα υποκλοπών δεδομένων.

Η Intellexa, όπως σημειώνει η έρευνα, δεν είναι μία μόνο εταιρεία αλλά ένα διεθνές δίκτυο εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Βόρεια Μακεδονία. Ιδρυτής της είναι ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, πρώην αξιωματικός πληροφοριών και γνωστός επίσης ως συνιδρυτής της NSO Group, της εταιρείας που δημιούργησε το λογισμικό Pegasus.

Σε ό,τι αφορά στο Predator το δημοσίευμα αναφέρει ότι εξακολουθεί να είναι ενεργό σε πολλές χώρες και φέρνει ως παραδείγματα την Αίγυπτο, τη Μοζαμβίκη, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδονησία. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια εξαγωγής του Predator στην Μοζαμβίκη έγινε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εν γνώση του πρωθυπουργικού γραφείου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι την ίδια ώρα η κυβέρνηση δηλώνει άγνοια για το Predator αλλά και για οτιδήποτε αφορά στη δραστηριότητα της εταιρείας Intellexa στην Ελλάδα. Συν τοις άλλοις, η ελλιπέστατη έρευνα της ελληνικής Δικαιοσύνης δεν έριξε άπλετο φως στην υπόθεση, όπως είχε δεσμευτεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Θέλουν επιστροφή

Και όχι μόνο δεν έριξε, αλλά το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από συγκεκριμένα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης που «πιέζουν» να επανέλθει στο Μαξίμου ο πρωθυπουργικό ανιψιός, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που μαζί με τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, πλήρωσαν το μάρμαρο του σκανδάλου των παρακολουθήσεων με τις παραιτήσεις τους.

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει κι άλλη μια πτυχή της έρευνας των Τσέχων δημοσιογράφων. Το λεγόμενο Project Alladin που φαίνεται ότι προετοιμαζόταν να λειτουργήσει από την ελληνική Intellexa με τη βοήθεια εξαρτημάτων από την Τσεχία που έστελνε στους συνεργάτες του ο κ. Χαζάν.

Σύμφωνα με την έρευνα, το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν πολύ πιο εξελιγμένο από το Predator καθώς είχε τη δυνατότητα να μολύνει κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, χωρίς ο χρήστης να πατήσει κάποιον σύνδεσμο που θα ενεργοποιούσε την παρακολούθησή του. Σχετικό αφιέρωμα στο εν λόγω project είχε κάνει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.