«Δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω» από πρώην υπάλληλο της Intellexa
02 Δεκεμβρίου 2025 | 19:21

«Δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω» από πρώην υπάλληλο της Intellexa

Η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα, δημιούργησε υπόνοιες ότι δεν λέει την αλήθεια για τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
A
A
Στην παραδοχή ότι επέστρεψε στην εταιρεία Intellexa, ένα χρόνο αφότου είχε αποχωρήσει και ενώ το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών βρισκόταν στο μικροσκόπιο πολλών Αρχών στην Ελλάδα, προχώρησε την Τρίτη ο Παναγιώτης Κούτσιος, ο οποίος εργάστηκε στην επιχείρηση στην παρουσίαση λογισμικών.

Η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα, δημιούργησε υπόνοιες ότι δεν λέει την αλήθεια για τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Η παρατήρηση του εισαγγελέα της έδρας «είμαστε νοήμονες», την ώρα που ο μάρτυρας παρά τις επίμονες ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ έλεγε ότι δεν θυμόταν το όνομα της εταιρίας όταν επέστρεψε, αποτυπώνει το κλίμα της συνεδρίασης.

Τη δεύτερη μέρα της κατάθεσης του ο μάρτυρας απαντώντας σε πολλές και πιεστικές ερωτήσεις του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, παραδέχθηκε κάτι που δεν είχε πει την πρώτη μέρα ότι ξαναγύρισε στην εταιρεία Intellexa δηλώνοντας όμως άγνοια για το αν είχε το ίδιο όνομα.

Πρ: Η εταιρεία έχει κλείσει από το 2023 εσείς μας λέτε ότι κάνατε την ίδια δουλειά μέχρι το ‘24. Εδώ δεν βλέπετε τίποτα ύποπτο;

Εισ: Εκείνο το διάστημα έχουν βγει όλα, έχουν βγει υποκλοπές, Ανδρουλάκης είναι σαν να ξέρετε ότι γινόταν κάτι παράνομο.

Μαρτ: Είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς γιατί με πλήρωναν καλά και στην ώρα τους και μπορούσα να συντηρήσω την οικογένειά μου.

Εισ: Θα μπορούσατε να συντηρείτε την οικογένειά σας και αν είσαστε μισθοφόρος και να σκοτώνετε παιδάκια στην Αφρική!

Μαρτ: Μα γιατί είναι παράνομο ένα λογισμικό;

Πρ: Ποιος ήταν ο κατασκευαστής;

Μαρτ: Δεν το γνωρίζω, εγώ ήμουν μόνο στις συζητήσεις.

Πρ: Ποιός πουλούσε το προϊόν;

Μαρτ: Μα εγώ μόνο το παρουσίαζα.

Πρ: Το επόμενο διάστημα ήταν κάποιοι ίδιοι εργαζόμενοι;

Μαρτ: Επειδή ήμουν στο σπίτι μου και δούλευα εξ αποστάσεως δεν γνωρίζω.

Πρ: Ήταν άλλοι εργαζόμενοι;

Μαρτ: Ήταν και κάποιοι άλλοι.

Πρ: Χρειάστηκε να σας το ρωτήσω.

Υποστήριξη Κατηγορίας (Ζαχαρίας Κεσσες): Για κάποιο λόγο φαίνεται πως δεν λέτε την αλήθεια.

Πρ: Κύριε σας το λέω, δεν θα φύγετε. Θα διαβίβασω τα πρακτικά.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Προκύπτει οτι δουλέψατε για ένα χρόνο, ενώ προκύπτει ότι φύγατε και ξαναγυρίσετε μέσω άλλης εταιρείας για ακόμα έναν χρόνο. Μήπως η πρόσληψη σας έγινε για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μιλήσετε;

Μαρτ: Δεν γνωρίζω για ποιους λόγους έγινε η πρόσληψη μου.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Ποιος σας προσέλαβε ξανά;

Μαρτ: Μου είπαν ότι υπήρχε ανάγκη και να επιστρέψω να δουλέψω.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Το ίδιο προσωπικό που ήταν στην Intellexa εξαφανίζεται μαζί με εσάς, πηγαίνουν σε άλλη εταιρεία και μετά όλοι επιστρέφετε. Πως το εξηγείτε αυτό;

Μαρ: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.

Πρ: Είσαστε εξειδικευμένο προσωπικό που έχετε ικανότητα να συναλλάσσεστε με μυστικές υπηρεσίες δεν σας προβλημάτισε το 23 ότι σας προσλαμβάνουν ξανά όταν η Intellexa βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσων Αρχών;

Μαρτ: Διάβασα τα δημοσιεύματα και ρώτησα.

Πρ: Τελικά ξαναπήγατε στην Intellexa;

Μαρτ: Η εταιρεία σαν όνομα δεν ήταν ίδια. Είχε άλλο όνομα. Αλλά το λογισμικό που παρουσίασα ήταν το ίδιο. Φαντάζομαι ότι ήταν συνέχεια της ίδιας εταιρείας.

Εισ: Είμαστε λίγο νοήμονες.

Κεσσες: Έρχεστε και λετε δεν θυμάστε την εταιρεία το προϊόν της οποίας παρουσιάζετε; Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας… Εσείς δηλώνετε ενόρκως ότι δεν ξέρατε την εταιρεία που δουλεύετε.

Μαρτ: Δεν θυμάμαι το όνομα της.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Δουλεύετε για ένα χρόνο, παίρνετε πέντε χιλιάδες ευρώ και δεν θυμάστε το όνομα της εταιρείας. Αυτά που λέτε δεν μπορούν να μην έχουν συνέπεια. Σας ζήτω να έχετε το θάρρος και να μη φοβάστε.

Απαντώντας στη συνέχεια ο μάρτυρας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης είπε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους κατηγορουμένους που δικάζονται για την υπόθεση.

Κατάθεση Κυριακίδη

Η δίκη συνεχίστηκε, μετά την ολοκλήρωση της με την εξέταση του λογιστή και φοροτεχνικού Ηλία Κυριακίδη.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναλάβει τη σύσταση της Intellexa και ακόμη δύο εταιρειών στην Ελλάδα. Ο Κυριακίδης κατέθεσε ότι οι εταιρείες είχαν αντικείμενο στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις σε συνδυασμό με hardware που συναρμολογούνταν στην Ελλάδα και εξάγονταν στο εξωτερικό.

Ανέφερε επίσης ότι οι εταιρείες πωλούσαν η μία στην άλλη και είχαν μεταξύ τους συναλλαγές, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο, θεωρεί ότι ο λόγος ήταν φορολογικός. Στη συνέχεια ανέφερε ότι είχε αναλάβει και τη μισθοδοσία, με περίπου 12 εργαζόμενους και υψηλούς μισθούς που έφταναν και τα 5.000–8.000 ευρώ.

Ο Κυριακίδης δήλωσε ότι σταμάτησε τη συνεργασία τον Μάιο του 2022, μετά από δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ως «λογιστή της Krikel». Ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία Intellexa – Krikel, και ότι τα δημοσιεύματα τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί για να προστατεύσει το όνομά του.

«Το να σε κατηγορούν για κάτι ενώ είσαι καθαρός είναι φοβερό» τόνισε.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτερα.

Σύνταξη
