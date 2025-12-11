newspaper
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Πολιτική 11 Δεκεμβρίου 2025

Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Η δίκη των υποκλοπών βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Ορισμένες από τις μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί έως σήμερα στο μονομελές πλημμελειοδικείο αποδείχθηκαν κομβικές για την εξέταση της υπόθεσης και προφανώς υπό αυτό το πρίσμα το δικαστήριο αποφάσισε να καλέσει 10 εμπλεκόμενα πρόσωπα ως μάρτυρες, τα οποία δεν βρίσκονταν στην αρχική λίστα του κλητήριου θεσπίσματος.

Πρόκειται για άτομα τα ονόματα των οποίων έχουν ακουστεί ουκ ολίγες φορές μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, τα οποία φαίνεται πως είχαν συγκεκριμένους ρόλους και η μαρτυρία τους, δυνητικά θα μπορούσε να βοηθήσει να ξετυλιχτεί περισσότερο το κουβάρι της υπόθεσης. Για άγνωστους λόγους δεν είχαν κληθεί να καταθέσουν στη δίκη και σίγουρα δεν είναι οι μόνοι καθώς οι αρμόδιοι «ξέχασαν» να καλέσουν κι άλλους, εξίσου σημαντικούς μάρτυρες.

Ας δούμε αναλυτικά τους μάρτυρες που κλήθηκαν να εμφανιστούν στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Θα τους χωρίζαμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη έχει άμεση σχέση με την εταιρεία Intellexa, ενώ η δεύτερη έχει σχέση με την Krikel και τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο. Πιο συγκεκριμένα:

Τα άτομα πέριξ της Intellexa

Το δικαστήριο κάλεσε τους Εϊνάτ Σεματά, Μερόμ Χαρπάζ, Ρότεμ Φάρκας, Γιάννη Μπόλιαρη και Δημήτρη Ξυπτέρα. Την πρώτη, ισραηλινής καταγωγής επικαλέστηκε στην κατάθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα ο εν Ελλάδι λογιστής της Intellexa, Ηλίας Κυριακίδης.

Όπως είχε αναφέρει, κατόπιν υπόδειξης ενός εκ των κατηγορούμενων, του Φέλιξ Μπίτζιου, η συγκεκριμένη γυναίκα μαζί με την Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου (σύζυγο του επίσης κατηγορούμενου Ταλ Ντίλιαν) τον επισκέφτηκαν στο γραφείο του, καθώς επιθυμούσαν να ιδρύσουν κάποιες εταιρείες στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ιδρύθηκε η Intellexa.

Η Εϊνάτ Σεμαμά φαίνεται πως είχε οργανωτικό ρόλο καθώς οι συνεννοήσεις γίνονταν με την ίδια. Το ρόλο της επιβεβαίωσε και στη δική του κατάθεση ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης που για ένα διάστημα εκπροσωπούσε την ελληνική Intellexa.

Μάρτυρες από το Ισραήλ

Ο Μερόμ Χαρπάζ, επίσης ισραηλινής καταγωγής υπήρξε ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Intellexa. Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην υπαλλήλου της εταιρείας, Παναγιώτη Κουτσιού, ο Χαρπάζ ήταν αυτός που τον στρατολόγησε δύο φορές μέσα σε μια τριετία προκειμένου να τρέξει projects -έναντι αδράς αμοιβής- της εταιρείας.

Σύμφωνα επίσης με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Inside Story ήταν ένας εκ των ανθρώπων το ενοίκιο των οποίων πλήρωνε η εταιρεία Kestrel, του εμπόρου όπλων Σταύρου Κομνόπουλου (βρίσκεται ανάμεσα στους μάρτυρες της υπόθεσης αλλά δεν έχει καταθέσει ακόμα).

Ο Ρότεμ Φάρκας, ισραηλινοουγγρικής καταγωγής είναι ο άνθρωπος πίσω από το Predator. Με λίγα λόγια είναι ο δημιουργός του λογισμικού παρακολούθησης και συνιδρυτής της εταιρείας Crytox στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία στη συνέχεια αγοράστηκε από την Intellexa του Ταλ Ντίλιαν.

Βρέθηκε επίσης στην Αθήνα και διέμενε σε οικία στο Φάληρο την οποία επίσης πλήρωνε η εταιρεία Kestrel. Το δημοσίευμα του Inside Story ανέφερε επίσης ότι κατά το διάστημα που ο Φάρκας έμεινε στην Ελλάδα ισχυριζόταν πως είχε έρθει στη χώρα μας  «μετά από πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης κι ενώ είχαν συμφωνήσει για τη χρήση του λογισμικού της εταιρείας, ότι είχε συναντηθεί με διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους και πως είχε λάβει διαβεβαιώσεις από την ελληνική κυβέρνηση ότι θα νομιμοποιούσε τη χρήση του spyware».

Στο Μαρούσι

Οι Έλληνες Γιάννης Μπόλιαρης και Δημήτρης Ξυπτέρας, αναγνωρίστηκαν ως επίσης υπάλληλοι της εταιρείας από τον πρώην υπάλληλο, Παναγιώτη Κουτσιό, ο οποίος τους αναγνώρισε σε σχετική λίστα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.

Ο Μπόλιαρης ήταν από τους πρώτους υπαλλήλους της εταιρείας στην Ελλάδα και σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανήκε στην ομάδα των εργαζομένων που τον Δεκέμβριο του 2021 έσπευσαν στο data center της Intellexa σε χώρο στο Μαρούσι, προκειμένου να αφαιρέσουν το εξοπλισμό.

Τι είχε συμβεί; Την ίδια μέρα είχε δημοσιευθεί η έκθεση του Citizen Lab του Καναδά και της Meta που έκανε λόγο για την ύπαρξη του Predator στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που το όνομα Predator ακουγόταν ως εν ενεργεία λογισμικό παρακολούθησης στη χώρα μας.

Ο Ξυπτέρας είχε επίσης πρόσβαση στο data center στο Μαρούσι και ήταν υπάλληλος της εταιρείας που ασχολούταν κατά κύριο λόγο στην Κύπρο.

Οι συνεργάτες του κ. Λαβράνου

Οι μάρτυρες που σχετίζονται με την Intellexa έχουν κληθεί να καταθέσουν στις 17 του μήνα. Για τις 18 του μήνα έχουν κληθεί να καταθέσουν άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο, επίσης κατηγορούμενο στη δίκη. Πρόκειται για τους Νίκο Λιόλιο, Σωτήρη Ντάλα, Ελένη Μηλιά και Λίνα Κατσούδα.

Αρχίζοντας από τις κυρίες, η Λίνα Κατσούδα υπήρξε στενή συνεργάτιδα του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο γράφοντας το 2023, η κυρία Κατσούδα υπήρξε γραμματέας του Φέλιξ Μπίτζιου ήδη από το 2012 όταν και οι δυο τους εργάζονταν για θυγατρική εταιρεία του ομίλου Libra του εφοπλιστή Γιώργου Λογοθέτη.

Από τον Μπίτζιο στον Λαβράνο

Το 2021 εμφανίζεται ξαφνικά να εργάζεται στην Krikel, συμφερόντων Γιάννη Λαβράνου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Inside Story είχε αιτηθεί και είχε λάβει από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την  άδεια για την εξαγωγή «συστημάτων σχεδιασμένων για την εξαγωγή δεδομένων από κινητές συσκευές» στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Σουδάν. Πρόκειται για την άδεια η οποία είχε κοινοποιηθεί και στο γραφείο πρωθυπουργού.

Από την πλευρά της η Ελένη Μηλιά υπήρξε λογίστρια της Krikel. Την εν λόγω είχε επικαλεστεί στην κατάθεσή του ο Σταμάτης Τρίμπαλης  αναφέροντάς την ως άτομο με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς, όπως είχε πει, ήταν το άτομο που διεκπεραίωνε ηλεκτρονικά τις πληρωμές.

Η φωτογραφία στο ΚΕΤΥΑΚ

Ο Σωτήρης Ντάλας ήταν τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Krikel. Μόλις χθες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης Ράμμου στο δικαστήριο από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ που ανήκει στην πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας κατατέθηκε μια φωτογραφία που φέρεται να προέρχεται από το πάρκινγκ του ΚΕΤΥΑΚ.

Σε αυτήν απεικονίζονται δύο οχήματα εκ των οποίων το ένα φέρεται να ανήκει στην εταιρεία Krikel και στο όνομα του κ. Ντάλλα. Η φωτογραφία είναι σημαντική καθώς προκύπτουν ερωτήματα τι ακριβώς ήθελε όχημα της Krikel στο πάρκινγκ του ΚΕΤΥΑΚ το οποίο ανήκει στην ΕΥΠ.

Ομοίως, στενός συνεργάτης του Γιάννη Λαβράνου υπήρξε και ο Νίκος Λιόλιος, σε έτερες εταιρείες πλην της Krikel. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λιόλιος υπήρξε ο άνθρωπος που «στρατολόγησε» τον Σταμάτη Τρίμπαλη ως νόμιμο εκπρόσωπο της Krikel.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή του ο Τρίμπαλης ομολόγησε πως ήταν «αχυράνθρωπος» του Λαβράνου στην Krikel και πως στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής είχε πει ψέματα ότι δεν γνώριζε το δίδυμο Μπίζιου-Λαβράνου. Το κυριότερο; Ομολόγησε πως οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του είχαν δοθεί από πριν και του τις έκαναν οι βουλευτές της ΝΔ.

Η περίπτωση Κοσμίδη

Τελευταίος στη λίστα είναι ο Αιμίλιος Κοσμίδης. Πρόκειται για τον άνθρωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί μια προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιήθηκε ώστε να αγοραστούν  μολυσμένα μηνύματα με Predator που στάλθηκαν σε διάφορους στόχους. Ο Αιμίλιος Κοσμίδης εργάζεται ως κρεοπώλης σε σούπερ μάρκετ.

Ο Κοσμίδης ήταν γνωστός στους εισαγγελείς πρωτοδικών που έτρεχαν την αρχική έρευνα των υποκλοπών πριν αυτή αφαιρεθεί από την κα Αδειλίνη. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι Αρχές ουδέποτε τον βρήκαν, πράγμα που κατάφερε η δημοσιογραφική ομάδα του Inside Story όταν και τον εντόπισε στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε τότε δημοσίευμα του Inside Story «φάνηκε να μην γνωρίζει καθόλου την υπόθεση των υποκλοπών, παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη χρεωστική κάρτα που του αναφέραμε είχε όντως εκδοθεί από τον ίδιο, πως δεν την είχε χρησιμοποιήσει ποτέ και πως δεν γνώριζε καν πού είναι. Για την κάρτα (που έληξε πριν κάποιους μήνες) δεν δήλωσε ποτέ απώλεια στην τράπεζα. Επίσης μας είπε ότι δεν τον είχε ενοχλήσει κανείς για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό είναι κάτι που επαληθεύσαμε κι εμείς».

Στο αρχείο

Παρ’ όλα αυτά ο αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης που έτρεχε πλέον την έρευνα των υποκλοπών δεν θεώρησε σκόπιμο να καλέσει τον Κοσμίδη να καταθέσει. Έπρεπε να προηγηθούν εις βάρος του μηνύσεις τόσο από τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και από τον Θανάση Κουκάκη ώστε να αναγκαστεί ο κ. Ζήσης να τον καλέσει ως μάρτυρα.

Το παράδοξο της υπόθεσης ήταν πως ο κ. Ζήσης έθεσε τις μηνύσεις στο αρχείο, αποδεχόμενος τον ισχυρισμό του Κοσμίδη πως κάποιος άλλος ενεργοποίησε την κάρτα με «δικό του pin» και όχι με εκείνο που στέλνει η τράπεζα στους κατόχους των καρτών.

Την ίδια ώρα η Εθνική Τράπεζα που είχε εκδώσει τη συγκεκριμένη κάρτα υποστήριζε -σε απαντήσεις που είχε δώσει στο Inside Story- πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο και πως δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί η κάρτα.

Μια μικρή πλην σημαντική λεπτομέρεια. Ο κ. Ζήσης θεώρησε προφανώς περιττό να καλέσει κάποιον από τους ανωτέρω, πλην του κ. Κοσμίδη. Ουδείς εξ αυτών κατέθεσε στην έρευνα των υποκλοπών….

Ποιοι δεν έχουν κληθεί

Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές πόσο σημαντικοί είναι οι 10 μάρτυρες. Εξίσου σημαντικά είναι και άλλα πρόσωπα που θα έπρεπε να έχουν κληθεί ως μάρτυρες αλλά για έναν περίεργο λόγο έχουν μείνει εκτός λίστας. Για παράδειγμα απουσιάζει ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων.

Ομοίως και ο πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο του Μαξίμου με την ΕΥΠ. Παραδόξως δεν έχει κληθεί ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Η συγκεκριμένη Αρχή έκανε μεγάλη έρευνα, επέβαλλε πρόστιμο στην Intellexa και είχε σαφή εικόνα για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σημαντική θα ήταν και η συμβολή του πρώην Οικονομικού Εισαγγελέα και νυν αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου Χρήστου Μπαρδάκη. Είναι το άτομο που βρισκόταν επιβεβαιωμένα σε καθεστώς παρακολούθησης και από την ΕΥΠ αλλά και το Predator.

Λάμπουν δια της απουσίας τους

Λάμπει δια της απουσίας της επίσης, το διευθυντικό στέλεχος της ΕΥΠ, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, το άτομο που φέρεται ότι υπέγραψε ώστε να γίνουν οι επισυνδέσεις σε Ανδρουλάκη, Κουκάκη και οι οποίοι είχε υπό τις διαταγές της περί τα 50 άτομα, αποσπασμένα από την ΕΛ.ΑΣ., τα οποία μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών και άρχισαν οι αποκαλύψεις, επέστρεψαν άρον, άρον στις υπηρεσίες τους.

Και βέβαια, μεγάλη απούσα από τη λίστα μαρτύρων είναι και η εισαγγελέας της ΕΥΠ, Βασιλική Βλάχου που έδωσε το πράσινο φως για τις επισυνδέσεις. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Άρειος Πάγος έκρινε πως έπραξε ορθά και ότι δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων της.

