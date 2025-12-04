Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Κοινό αίτημα προς το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατέθεσαν σήμερα (4/12) οι βουλευτές – μέλη της Επιτροπής – του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς για την άμεση, έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, «μετά τις εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις που έλαβαν χώρα κατά την ακροαματική διαδικασία της 21ης Νοεμβρίου 2025» στην εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στις υποκλοπές.

Όπως αναφέρουν, «ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, κατά την ένορκη κατάθεσή του, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις».

«Η αναφορά του αυτή», υπογραμμίζουν, «θέτει υπό αμφισβήτηση τη θεσμική ακεραιότητα και λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και πλήττει τον κοινοβουλευτισμό. Τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων ζητούν άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση των πραγματικών περιστατικών».

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο αίτημα έρχεται σε συνέχεια της πρότασης που κατέθεσε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, στη Διάσκεψη των Προέδρων, αναδεικνύοντας το μείζον για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου ζήτημα των υποκλοπών, «για το οποίο δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σχετικά με την εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου» και τους λόγους που παρακολουθούνταν επιχειρηματίες, υπουργοί και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το αίτημα ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς

Προς το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Θέμα: Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2025 του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο μάρτυρας κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, κατά την ένορκη κατάθεση του δήλωσε ότι πριν την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις.

Συνεπώς, στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, προέκυψε με ένορκη κατάθεση ότι ο μάρτυρας κατέθεσε ψευδή στοιχεία στην Βουλή, παραπλανώντας την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της επιτροπής . Το γεγονός αυτό εγείρει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για τη συνολική λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αλλά και προσβάλλει βαθύτατα το θεσμό της Βουλής, απαξιώνοντας τον κοινοβουλευτισμό στα μάτια των πολιτών.

Προκειμένου να διαλευκανθούν τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, οι υπογράφοντες Βουλευτές αιτούμαστε την έκτακτη σύγκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 41Α έως 43Α του Κανονισμού της Βουλής, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση, ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Καλαματιανός Διονύσιος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Δουδωνής Αριστείδη Παναγιώτης

Λιακούλη Ευαγγελία

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τζανακόπουλος Δημήτριος