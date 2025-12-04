ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Οι αποκαλύψεις της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας ‘Intellexa Leaks’ και οι σημερινές αποκαλυπτικές εκθέσεις του Security Lab της Διεθνούς Αμνηστίας και της Google αναδεικνύουν νέα, σοβαρά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Intellexa και την έκταση της πρόσβασής της σε ευαίσθητα δεδομένα», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις έρευνες, όπως σημειώνει, «η Intellexa είχε σε πραγματικό χρόνο απομακρυσμένη πρόσβαση σε συστήματα κρατικών πελατών της, ακόμη και σε ενεργές επιχειρήσεις παρακολούθησης, βλέποντας δεδομένα στόχων και ζωντανές μολύνσεις», σχολιάζοντας πως «πρόκειται για εύρημα που ανατρέπει πλήρως τον ισχυρισμό ότι οι εταιρείες spyware δεν γνωρίζουν ποιους παρακολουθούν οι πελάτες τους».

«Οι αποκαλύψεις αυτές διαψεύδουν κραυγαλέα τη θέση ότι εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία, όπως το Predator, ‘δεν έχουν κανένα ρόλο στον τρόπο με τον οποίον οι νόμιμες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα συστήματα που αγοράζουν’ και άρα δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν κατάχρηση», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

«Διαπλεκόταν ο μηχανισμός παρακολούθησης με κρατική δραστηριότητα;»

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «οι σημερινές αποκαλύψεις δίνουν και μια άλλη διάσταση στις άδειες εξαγωγής του κατασκοπευτικού λογισμικού σε τρίτες χώρες. Η εξαγωγή τέτοιου λογισμικού, με δυνατότητα και της εταιρείας να παρακολουθεί τον στόχο, μαζί με τον κρατικό φορέα-πελάτη της, σημαίνει ότι η σχετική άδεια διευκόλυνε και την παράνομη δραστηριότητα των κατόχων του Predator».

«Πώς σχολιάζει η κυβέρνηση – που είχε πάρει την εποπτεία της ΕΥΠ στο γραφείο του πρωθυπουργού και εξέδωσε άδειες εξαγωγής του κατασκοπευτικού λογισμικού σε τρίτες χώρες – τις αποκαλύψεις ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης διαπλεκόταν με οργανωμένη κρατική δραστηριότητα;», ρωτάει η Χαριλάου Τρικούπη το Μαξίμου.

Για να καταλήξει πως «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη. Η Δημοκρατία απαιτεί πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και απονομή ευθυνών – όπου κι αν αυτές φτάνουν».