Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Με διαφορετική οπτική, όπως παρατήρησε και το προεδρείο, κατέθεσαν οι δύο πρώτοι μάρτυρες της σημερινής (1/12) συνεδρίασης στη δίκη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, η οποία διεξήχθη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αναφορικά με τον έλεγχο της ΑΔΑΕ στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ).

Ειδικότερα, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, Μιχαήλ Σακκάς (2016–2024), και το νυν μέλος της Αρχής, Δημήτρης Βέργαδος, περιέγραψαν με διαφορετικό τρόπο τον συγκεκριμένο έλεγχο, παρότι είχαν πραγματοποιήσει από κοινού την επίσκεψη.

Ο κ. Σακκάς δήλωσε ότι η ΑΔΑΕ «δεν διαπίστωσε» κατά τον έλεγχο την ύπαρξη «μηχανημάτων παρακολούθησης», προσθέτοντας ότι «δεν ψάξαμε» και ότι «δεν θυμάται» από την αυτοψία. Σε ερώτηση του προέδρου για το τι θα συνιστούσε ένα τέτοιο μηχάνημα, απάντησε «δεν ξέρω».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν το προσωπικό που βρέθηκε εντός του ΚΕΤΥΑΚ ήταν υπάλληλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή ιδιώτες -όπως υπήρχαν καταγγελίες- υποστήριξε ότι δεν έγινε τέτοιος έλεγχος από την ΑΔΑΕ. Αντίστοιχα, δεν θυμόταν εάν υπήρχαν υπολογιστές στον χώρο, ούτε παρείχε απαντήσεις για την υπάλληλο της ΕΥΠ Ευαγγελία Γεωργακοπούλου ή για εκθέσεις της ΕΥΠ προς την ΑΔΑΕ, σημειώνοντας ότι δεν είχαν επισκεφθεί όλους τους χώρους του Κέντρου.

Η διάσταση των απόψεων που παρατήρησε το προεδρείο

Αντίθετα, ο Δημήτρης Βέργαδος κατέθεσε με βεβαιότητα ότι στους χώρους του ΚΕΤΥΑΚ δεν υπήρχαν υπολογιστές και ότι δεν εντοπίστηκε υπαλληλικό προσωπικό, παρά μόνον πέντε άτομα. Επισήμανε επίσης ότι άνοιξαν όλους τους χώρους που μπορούσαν, σε αντίθεση με τα όσα είπε ο κ. Σακκάς.

Το προεδρείο επεσήμανε τη διάσταση απόψεων, όπως και αντιφάσεις μεταξύ των καταθέσεων. Ο κ. Βέργαδος επικαλέστηκε την άνω των 20 ετών ακαδημαϊκή του πορεία, προσθέτοντας ότι «δεν ξέρω ο κ. Σακκάς τι και ούτε σε βάθος γνώση μπορεί να έχει».

Σε ερώτηση της υποστήριξης της κατηγορίας για το ενδεχόμενο μεταφοράς υπολογιστών πριν από τον έλεγχο, απάντησε ότι «είναι πιθανό, αλλά διαπιστώνω αυτό που βλέπω μπροστά μου».

Η κρυπτογραφημένη γραμμή του ΚΕΤΥΑΚ που οδηγούσε στην ΕΥΠ

Αναφέρθηκε στους σέρβερ του ΚΕΤΥΑΚ και στη σύνδεσή τους με την ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ελέγχθηκε εάν υπήρχε γεννήτρια αποστολής μηνυμάτων, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.

Μιλώντας για τον συγκεκριμένο σέρβερ, τόνισε εντοπίστηκε πως κρυπτογραφημένη γραμμή, στο ΚΕΤΥΑΚ που οδηγούσε στην ΕΥΠ, χωρίς, ωστόσο να το συνδέσει με κάποιο παράνομο λογισμικό, όπως το Predator. Τόνισε, παράλληλα, πως δεν γνωρίζει τι δεδομένα μπορεί να μετέφερε αυτή η κρυπτογραφημένη γραμμή.

Ερωτηθείς για τον λόγο που καταψήφισε την απόφαση 539/22 της ΑΔΑΕ —η οποία με πλειοψηφία έκανε δεκτό το αίτημα του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για ελέγχους σε έξι φυσικά πρόσωπα— απάντησε ότι το αίτημα «δεν αναφέρεται πουθενά στον νόμο».

«Στην πρώτη συνάντηση (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) ήταν πολύ γενικός. Ακόμη και να είναι πρόσωπα δημοσιότητας, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση εισαγγελέα. Αν έψαχνε η ΑΔΑΕ το δικό μου τηλέφωνο λόγω δημοσιεύματος ή αιτήματος πολιτικού, θα έκανα μήνυση», είπε χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, η ΑΔΑΕ, δεν ζήτησε εισαγγελική παραγγελία για ελέγξει τις καταγγελίες που είχαν πραγματοποιηθεί.

Σε αντίστιξη, σχετικά με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους της ΑΔΑΕ και το αν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία, υποστήριξε ότι «αν χρειάζεται ταυτοποίηση, ο εισαγγελέας ζητάει ταυτοποίηση».

Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οπότε θα συνεχιστεί η κατάθεση του πρώην εργαζομένου της Intellexa, Παναγιώτη Κούτσιου.