Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 19:18
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας
Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ
Ελλάδα 26 Νοεμβρίου 2025 | 18:05

Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, που ήταν διπλός στόχος (ΕΥΠ και Predator), ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δυο γυναίκες που τότε βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Spotlight

Μετά από τρεις συνεδριάσεις, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος ήταν διπλός στόχος (ΕΥΠ και Predator), ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, ο μάρτυρας δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με την υπόθεση που τους έχει φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Με τις ερωτήσεις τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τους εντολείς του από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων με τον μάρτυρα να επιμένει σε όσα έχει καταθέσει και να επαναλαμβάνει τη θέση του για κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

Ο κ. Κουκάκης δέχθηκε ερωτήσεις αναφορικά με όσα είπε για τον τρόπο που επελέγη ο κ. Π. Κοντολέων στη θέση του διοικητή της ΕΥΠ.

Υπεράσπιση: Είπατε ότι ο Κοντολέων τοποθετήθηκε από τον Γιάννη Λαβράνο;

Μάρτυρας: Ήταν πρόταση του Γ. Λαβράνου στον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Υπεράσπιση: Δηλαδή ο πρωθυπουργός υπάκουσε σε αυτό που του είπε ο Λαβράνος;

Μάρτυρας: Θα έλεγα, σε αυτό που είπε ο ανιψιός του.

Ο μάρτυρας ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν τότε σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Στο μεταξύ, και σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο Σ. Τρίμπαλης ο οποίος ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Κrikel, και εξεταζόμενος την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορά αποκάλυψε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γ. Λαβράνου και ότι όταν κατέθεσε στην Εξεταστική της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών γνώριζε τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν ενώ είχε αναφέρει ότι είχε ενημέρωση για τον έλεγχο στο γραφείο του.

Ο κ. Τρίμπαλης παρέδωσε στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, προκειμένου να μπουν στη δικογραφία και να αξιολογηθούν από το δικαστήριο, μυνήματα που φέρεται να ανταλλάσσει με τον Λαβράνο σε κρίσιμες ημερομηνίες πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή, αλλά πριν από τον έλεγχο στο γραφείο του, όπως έχει πει και στην κατάθεση του στο δικαστήριο.

Ενδεικτικά, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022:

Τρίμπαλης: Καλημέρα, η διεύθυνση σας;

Λαβράνος: Παλαιό Ψυχικό, να παρκάρεις κάπου κοντά, όχι μέσα στο στενό. Καλημέρα.

Τρίμπαλης: ΟK.

Λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2022, ο εμφανιζόμενος στα μηνύματα ως «Γιάννης Λαβράνος» γράφει: «Καλησπέρα αύριο εννιά θα είναι εκεί! Οπότε οκτώ να είσαι εκεί θα έλεγα. Όλα καλά θα πάνε, ήρεμα».

Τρίμπαλης: Από το προσωπικό μου γραφείο υπάρχει περίπτωση να περάσουν;

Λαβράνος: Δε νομίζω.

Τρίμπαλης: Να μην το αναφέρουν εάν ρωτήσουν κάτι σχετικά.

Λαβράνος: Δεν λες κάτι, σαν γραφείο έχεις της Krikel.

Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ. 26.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Σοβαρές καταγγελίες 26.11.25

Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
Καταγγελία της μητέρας 26.11.25

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»
Μπάσκετ 26.11.25

Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»

Η Εθνική Ανδρών έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) προπόνηση στο «Αλεξάνδρειο» εν όψει της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, την Πέμπτη (27/11, 18:30) απέναντι στην Ρουμανία.

Σύνταξη
Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
«Success story» 26.11.25

Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…
Youth League 26.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…

Ο Ολυμπιακός Κ19 πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη λαμπερή Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε 2-0 με δύο γκολ στο τέλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν... χάθηκε, αφού κρατά την πρόκριση στους «32» του Youth League στα χέρια του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26.11.25

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου - «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με τον Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ρεάλ: Πρόβλημα με Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, καθώς σύμφωνα με την «AS» η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25

Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» - Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 26.11.25

Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»

Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στις 13:30 η συνάντηση των διοικούντων της ΚΑΕ Άρης Betsson με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για την παραχώρηση του «Αλεξανδρείου Μελάθρου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ. 26.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19
Youth League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
