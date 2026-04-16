Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό θέατρο και έχει κερδίσει τη λατρεία του κοινού με τις ερμηνείες της, είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA. Η Μάρω Κοντού ανοίγει την καρδιά της και εξιστορεί στιγμές από τη ζωή της που σημάδεψαν την καλλιτεχνική της πορεία, ενώ στη διαδρομή δεν θα μπορούσε να μην προστεθεί και μία στάση σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους του θεάτρου, την Επίδαυρο.

Η ηθοποιός αντικρύζοντας το Αρχαίο Θέατρο, με πολύ σεβασμό και συγκίνηση, αναφέρεται στην πρώτη της εμφάνιση εκεί. «Όλα ξεκίνησαν από εδώ», δηλώνει χαρακτηριστικά. Η Μάρω Κοντού ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία μέσα από τον Χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου και το πέρασμά της από την Επίδαυρο υπήρξε καθοριστικό για την καριέρα της. Από το 1953 έως το 1958, η ηθοποιός συμμετείχε σε εμβληματικές παραστάσεις του αρχαίου δράματος. Μάλιστα, κοιτάζοντας μία φωτογραφία από την παράσταση “Θεσμοφοριάζουσες” του Αριστοφάνη, θυμάται τον ρόλο του Ελαφιού που υποδύθηκε σε νεαρή ηλικία.

Στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» η Μάρω Κοντού εξηγεί, φορτισμένη συναισθηματικά, πως δεν νιώθει έτοιμη να μπει ξανά στο αρχαίο θέατρο. «Δεν είμαι φορεμένη μέσα μου, προτιμώ να κρατήσω τις αναμνήσεις», θα την ακούσουμε να δηλώνει.

Η συζήτηση με τη Νίκη Λυμπεράκη υπήρξε μία ενδιαφέρουσα αναδρομή στις μεγάλες στιγμές της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής πορείας της Μάρως Κοντού. Ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις και αληθινές στιγμές που αποκαλύπτουν την ουσία μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας.

