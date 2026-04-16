Βανδαλισμούς στο δημόσιο χώρο καταγγέλλει ο δήμος Καστοριάς

«Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών από αγνώστους που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τόσο στην πόλη της Καστοριάς όσο και στις Δημοτικές Κοινότητες» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καστοριάς και προσθέτει:

«Σε σχεδόν καθημερινή βάση εντοπίζονται σοβαρές φθορές σε παιδικές χαρές, δημόσιους χώρους και σχολικές μονάδες. Βανδαλισμοί, εκτεταμένες ζημιές και γκράφιτι αποτελούν ενδεικτικά περιστατικά που υποβαθμίζουν την εικόνα του Δήμου.

Ο Δήμος Καστοριάς καταβάλλει συστηματική προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση των φθορών. Ωστόσο, η αποκατάσταση αυτή συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς και πολύτιμες εργατοώρες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε έργα και δράσεις προς όφελος των δημοτών.

Τέτοιες συμπεριφορές είναι ανεπίτρεπτες και υποβιβάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, πλήττουν την εικόνα του Δήμου συνολικά και έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.

Ο Δήμος Καστοριάς καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια βανδαλισμού και καλεί όλους τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία των δημόσιων χώρων, διαφυλάσσοντας την ποιότητα ζωής και την εικόνα του τόπου μας».