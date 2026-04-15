Βανδαλισμοί σε νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο

Καταστροφές σημειώθηκαν σε νηπιαγωγείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τον Δήμαρχο της πόλης Στέλιο Μαμαλάκη, να αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιστατικό σε σχετική ανάρτηση του Δήμου:

«Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλες και όλους,

αυτές τις άγιες ημέρες βρισκόμαστε –ξανά- στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζουμε τις δολιοφθορές που έγιναν στο 4ο Νηπιαγωγείο της πόλης μας, το βράδυ της Ανάστασης από ασυνείδητους, που πέταξαν μολότοφ και βεγγαλικά, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στο προαύλιο του σχολείου, όπως έκαναν και πέρσι!

Πριν από λίγο υπέβαλα στο ΑΤ της περιοχής μας μήνυση κατά παντός υπευθύνου, καθώς τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητες! Οι ζημιές θα αποκατασταθούν, άμεσα, από το δήμο μας και το σχολείο θα λειτουργήσει στην ώρα του, κανονικά!

Όμως, δεν μπορούμε να μένουμε απλοί θεατές στην φθορά δημόσιας περιουσίας και την καταστροφή των σχολείων μας. Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες συμπεριφορές!

Η Αστυνομία θα πράξει τα δέοντα αλλά πρέπει και όλοι εμείς να συμβάλλουμε, όπως μπορούμε για να αποτρέψουμε τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές. Όποιος πολίτης γνωρίζει κάτι σχετικό με το περιστατικό, ας προσκομίσει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αστυνομίες αρχές!

Ας προστατέψουμε την πόλη που αγαπάμε, τα σχολεία και το μέλλον των παιδιών μας!»