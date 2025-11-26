Βανδαλισμοί και εμπρησμοί κάδων από αγνώστους στον Δήμο Βύρωνα

Ευρείας κλίμακας καταστροφές στη δημόσια περιουσία κατήγγειλε με ανάρτηση της η δημοτική Αρχή Βύρωνα.

Όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, «για ακόμη μια φορά, άγνωστοι προχώρησαν σε εμπρησμό κάδων απορριμμάτων, προκαλώντας σημαντικές φθορές.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Καραολή & Δημητρίου και Επταλόφου.

Το δεύτερο περιστατικό, επίσης σχετικό με φθορές σε κάδους απορριμμάτων, καταγράφηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σε τρία σημεία:

στην οδό Καισαρείας,

επί της Νέας Ελβετίας απέναντι από τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία»,

καθώς και ξανά στη συμβολή Καραολή & Δημητρίου και Επταλόφου.

Το τρίτο περιστατικό, που επίσης αφορούσε καταστροφές σε κάδους απορριμμάτων, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Έλαβε χώρα σε δύο σημεία:

στην οδό Καισαρείας, κοντά σε σούπερ μάρκετ το οποίο υπέστη και το ίδιο υλικές ζημιές,

καθώς και στην οδό Καραολή & Δημητρίου, γύρω από την Παιδική Χαρά της Νέας Ελβετίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν άμεσα στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων κάδων και στον καθαρισμό των σημείων.

Ο Δήμος Βύρωνα καταδικάζει απερίφραστα αυτά τα νέα περιστατικά και καλεί τους κατοίκους να καταγγέλλουν παρόμοιες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Δήμος θα προβεί σε καταγγελία κατά αγνώστων για τα περιστατικά εμπρησμού και φθοράς δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.

Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι ευθύνη όλων μας»

*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/dimosbyrona.gr