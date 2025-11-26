newspaper
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Βανδαλισμοί και εμπρησμοί κάδων από αγνώστους στον Δήμο Βύρωνα
Αυτοδιοίκηση 26 Νοεμβρίου 2025 | 12:24

Βανδαλισμοί και εμπρησμοί κάδων από αγνώστους στον Δήμο Βύρωνα

Νέα περιστατικά καταστροφής της δημόσιας περιουσίας κατήγγειλε ο Δήμος Βύρωνα.

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας καταστροφές στη δημόσια περιουσία κατήγγειλε με ανάρτηση της η δημοτική Αρχή Βύρωνα.

Όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, «για ακόμη μια φορά, άγνωστοι προχώρησαν σε εμπρησμό κάδων απορριμμάτων, προκαλώντας σημαντικές φθορές.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Καραολή & Δημητρίου και Επταλόφου.

Το δεύτερο περιστατικό, επίσης σχετικό με φθορές σε κάδους απορριμμάτων, καταγράφηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σε τρία σημεία:

  • στην οδό Καισαρείας,
  • επί της Νέας Ελβετίας απέναντι από τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία»,
  • καθώς και ξανά στη συμβολή Καραολή & Δημητρίου και Επταλόφου.

Το τρίτο περιστατικό, που επίσης αφορούσε καταστροφές σε κάδους απορριμμάτων, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Έλαβε χώρα σε δύο σημεία:

  • στην οδό Καισαρείας, κοντά σε σούπερ μάρκετ το οποίο υπέστη και το ίδιο υλικές ζημιές,
  • καθώς και στην οδό Καραολή & Δημητρίου, γύρω από την Παιδική Χαρά της Νέας Ελβετίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν άμεσα στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων κάδων και στον καθαρισμό των σημείων.

Ο Δήμος Βύρωνα καταδικάζει απερίφραστα αυτά τα νέα περιστατικά και καλεί τους κατοίκους να καταγγέλλουν παρόμοιες ενέργειες.
Παράλληλα, ο Δήμος θα προβεί σε καταγγελία κατά αγνώστων για τα περιστατικά εμπρησμού και φθοράς δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.

Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι ευθύνη όλων μας»

*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/dimosbyrona.gr

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις
Καταστροφές 21.11.25

Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη προανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για άμεση χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Σύνταξη
Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Επιχείρηση κατευνασμού 26.11.25

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
