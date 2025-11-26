Βανδαλισμοί και εμπρησμοί κάδων από αγνώστους στον Δήμο Βύρωνα
Νέα περιστατικά καταστροφής της δημόσιας περιουσίας κατήγγειλε ο Δήμος Βύρωνα.
Ευρείας κλίμακας καταστροφές στη δημόσια περιουσία κατήγγειλε με ανάρτηση της η δημοτική Αρχή Βύρωνα.
Όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, «για ακόμη μια φορά, άγνωστοι προχώρησαν σε εμπρησμό κάδων απορριμμάτων, προκαλώντας σημαντικές φθορές.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Καραολή & Δημητρίου και Επταλόφου.
Το δεύτερο περιστατικό, επίσης σχετικό με φθορές σε κάδους απορριμμάτων, καταγράφηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σε τρία σημεία:
- στην οδό Καισαρείας,
- επί της Νέας Ελβετίας απέναντι από τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία»,
- καθώς και ξανά στη συμβολή Καραολή & Δημητρίου και Επταλόφου.
Το τρίτο περιστατικό, που επίσης αφορούσε καταστροφές σε κάδους απορριμμάτων, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Έλαβε χώρα σε δύο σημεία:
- στην οδό Καισαρείας, κοντά σε σούπερ μάρκετ το οποίο υπέστη και το ίδιο υλικές ζημιές,
- καθώς και στην οδό Καραολή & Δημητρίου, γύρω από την Παιδική Χαρά της Νέας Ελβετίας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν άμεσα στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων κάδων και στον καθαρισμό των σημείων.
Ο Δήμος Βύρωνα καταδικάζει απερίφραστα αυτά τα νέα περιστατικά και καλεί τους κατοίκους να καταγγέλλουν παρόμοιες ενέργειες.
Παράλληλα, ο Δήμος θα προβεί σε καταγγελία κατά αγνώστων για τα περιστατικά εμπρησμού και φθοράς δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.
Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι ευθύνη όλων μας»
*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/dimosbyrona.gr
