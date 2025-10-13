Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Στο ίδιο έργο θεατές. Για μια ακόμη φορά βανδαλίστηκε σχολείο. Για μια ακόμη φορά, Δήμος θα πρέπει να δώσει χρήματα για να το αποκαταστήσει. Χρήματα -που δεν περισσεύουν- που αντί να κατευθυνθούν σε άλλες υπηρεσίες θα πάνε για να πληρωθούν τα σπασμένα άλλων.

Τελευταίο από τα γνωστά περιστατικά -διότι πολλά δεν γίνονται γνωστά – οι βανδαλισμοί σε σχολείο της Ραφήνας.

«Με βαθιά λύπη και έντονη αγανάκτηση, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ενημερώνει τους δημότες ότι αμέσως μετά τη λήξη της κατάληψης, στο Γυμνάσιο Ραφήνας διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και καταστροφές από βανδαλισμούς αγνώστων« αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου της δημοτικής Αρχής και προσθέτει:.

«Οι εικόνες που αντίκρισαν τα συνεργεία του Δήμου, μαζί με τη Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά, είναι αποκαρδιωτικές, με σοβαρές ζημιές σε αίθουσες, εξοπλισμό και υποδομές του σχολείου.

Η Δημοτική Αρχή, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είχε προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, καθαριότητας και βελτίωσης των σχολικών εγκαταστάσεων, ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε άριστες συνθήκες. Δυστυχώς, η ανευθυνότητα και η καταστροφική μανία ορισμένων ατόμων οδήγησαν σε εικόνες που προκαλούν θλίψη και οργή.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου έχει ξεκινήσει ήδη την αποκατάσταση όλων των ζημιών, με στόχο την ταχεία επαναφορά του σχολικού χώρου στην κανονικότητα. Παράλληλα, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δε θα επαναληφθούν.

Το σχολείο είναι χώρος γνώσης, δημιουργίας και σεβασμού. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την εκπαιδευτική κοινότητα, προστατεύοντας τις υποδομές και προάγοντας ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον για όλους».

Ως κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε τα αίτια που προκαλούν αυτές της συμπεριφορές. Εφόσον φυσικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κατάματα την αλήθεια και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Η κοινωνία πάσχει βαθύτατα από κρίση αξιών.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Ραφήνας-Πικερμίου