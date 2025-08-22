Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Οι βανδαλισμοί της δημόσιας περιουσίας δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα διαρκές πρόβλημα που μαστίζει όλους τους δήμους της χώρας. Κάθε καταστροφή τέτοιου είδους πλήττει όχι μόνο την εικόνα μιας περιοχής, αλλά κυρίως την ποιότητα ζωής των ίδιων των κατοίκων. Ο Δήμος Χίου καταγγέλλει βανδαλισμούς σε φωτιστικά σώματα και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του:

«Με υπεράνθρωπες προσπάθειες, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού αποκατέστησαν πλήρως τα φωτιστικά σώματα στις περιοχές της Βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Δυστυχώς, κάποιοι ελάχιστοι –που προφανώς δεν εκτίμησαν τον μόχθο και την αφοσίωση των ανθρώπων της Υπηρεσίας– προχώρησαν το βράδυ της 21ης Αυγούστου σε καταστροφή νέων φωτιστικών στον δρόμο Βολισσού- Λημνιών.

Πρόκειται για μια πράξη που δεν στρέφεται κατά του Δήμου, αλλά κατά των ίδιων των κατοίκων και της καθημερινότητάς τους.

Υπενθυμίζουμε ότι μόνο από τις αρχές Ιουνίου μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού έχει αναγκαστεί να αντικαταστήσει 15 φωτιστικά (φούσκες) λόγω βανδαλισμών(στην ίδια περιοχή στον δρόμο Βολισσού-Λημνιών).

Αυτό σημαίνει χαμένο χρόνο, σπατάλη δημόσιου χρήματος και, κυρίως, σκοτεινούς δρόμους για τους συμπολίτες μας.

Ο Δήμος Χίου δηλώνει κατηγορηματικά ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και δεν τιμούν κανέναν».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Χίου