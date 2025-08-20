Η Χίος βιώνει μια τεράστια καταστροφή. Οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2025 αφήνουν πίσω στάχτη και αποκαΐδια. Οι φλόγες, σαν αχόρταγοι δαίμονες, «κατάπιαν» ότι βρήκαν στο διάβα τους προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική οικονομία.

Ξεπερνούν τα 122.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις από τις πυρκαγιές στη Χίο τον φετινό Ιούνιο και τον Αύγουστο

Μέσα σε μια δεκαετία σχεδόν το ένα τέταρτο του νησιού έχει παραδοθεί στην καταστροφική μανία των πύρινων γλωσσών. Οι καμένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα, περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές.

122.690 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη

Μόνο το φετινό καλοκαίρι η συνολική καμένη έκταση εκτιμάται σε πάνω από 100.000 στρέμματα, με αυτή που εξελίχθηκε πιο πρόσφατα στη βόρεια Χίο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60% της συνολικής καμένης έκτασης.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ προχώρησε στην αποτύπωση της καμένης έκτασης. Το παραγόμενο χαρτογραφικό προϊόν αποτελεί αποτέλεσμα λεπτομερούς επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης Sentinel-2 (10 m), τα οποία αντλήθηκαν στις 14 Αυγούστου 2025.

Η συνολική καμένη έκταση και για τις δύο εκτιμάται σε 122.690 στρέμματα. Με βάση στατιστική ανάλυση των πληγείσων κατηγοριών χρήσεων/καλύψεων γης, σύμφωνα με το προϊόν Land Use/Land Cover του προγράμματος Copernicus, καταγράφηκαν τα εξής:

4.405 εκτάρια (44.050 στρέμματα) φυσικοί βοσκότοποι,

2.908 εκτάρια (29.080 στρέμματα) μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις,

1.705 εκτάρια (17.050 στρέμματα) σκληροφυλλική βλάστηση,

1.350 εκτάρια (13.500 στρέμματα) ελαιώνες.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχρονικής Χαρτογράφησης Καμένων Εκτάσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND, σημαντικά τμήματα της Χίου έχουν πληγεί από επαναλαμβανόμενα περιστατικά δασικών πυρκαγιών κατά τα τελευταία 15 έτη.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Βέσσης, Καρυών και Ελάτας έχει επηρεάσει εκ νέου το 51% της έκτασης που είχε προηγουμένως καεί, ενώ στην περίπτωση της τοπικής κοινότητας Φυτών το αντίστοιχο ποσοστό επαναλαμβανόμενης καύσης ανέρχεται σε 15%.

Τέλος, η συνολική έκταση που αντιστοιχεί σε καμένες προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 ανέρχεται σε 59.710 στρέμματα εκ των οποίων τα 58.470 στρέμματα είναι από την πρόσφατη πυρκαγιά του Αυγούστου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το 22% του νησιού έχει καεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus που ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α, από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Οι καμένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα.

Πέμπτη χειρότερη χρονιά για την Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο καταστροφικά σε δασικές πυρκαγιές. Το ανησυχητικό είναι ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη και ήδη η καταστροφή είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS, σε αυτή την αντιπυρική περίοδο και μέχρι τις 18 Αυγούστου, καταστράφηκαν από φωτιά στην Ελλάδα τουλάχιστον 450.000 στρέμματα.

«Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις» γράφει στην ανάρτησή του ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος.