Σχεδόν 70.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη Χίο – Σοκ και δέος από τις δορυφορικές εικόνες της καταστροφής

Η φωτιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική Χίο και έκαιγε ανεξέλεγκτα, από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου κατέστρεψε περίπου 70.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, και βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στις 12:12 της ίδιας ημέρας.

Στον σχετικό χάρτη, οι περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, από την αρχή της έως την ώρα της λήψης των δορυφορικών δεδομένων εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.