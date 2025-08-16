Σχεδόν 70.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη Χίο – Σοκ και δέος από τις δορυφορικές εικόνες της καταστροφής
Στάχτη έγιναν 69.089 στρέμματα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου
Η φωτιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική Χίο και έκαιγε ανεξέλεγκτα, από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου κατέστρεψε περίπου 70.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.
Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, και βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στις 12:12 της ίδιας ημέρας.
Στον σχετικό χάρτη, οι περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, από την αρχή της έως την ώρα της λήψης των δορυφορικών δεδομένων εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.
- Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα τα πήγε καλά στην προετοιμασία της»
- Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
- Μπολόνια – ΟΦΗ 2-4: Ανατροπή και νίκη ψυχολογίας για τους Κρητικούς
- Στουτγκάρδη – Μπάγερν 1-2: Πήρε το ντέρμπι και κατέκτησε το Σούπερ Καπ
- Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.08.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις