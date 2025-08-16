newspaper
Σχεδόν 70.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη Χίο – Σοκ και δέος από τις δορυφορικές εικόνες της καταστροφής
Ελλάδα 16 Αυγούστου 2025 | 23:47

Σχεδόν 70.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη Χίο – Σοκ και δέος από τις δορυφορικές εικόνες της καταστροφής

Στάχτη έγιναν 69.089 στρέμματα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου

Spotlight

Η φωτιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική Χίο και έκαιγε ανεξέλεγκτα, από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου κατέστρεψε περίπου 70.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, και βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στις 12:12 της ίδιας ημέρας.

Στον σχετικό χάρτη, οι περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, από την αρχή της έως την ώρα της λήψης των δορυφορικών δεδομένων εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.

World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

inWellness
inTown
Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα
Ελλάδα 16.08.25

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του viral, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο, μεταφέροντάς το με τη μηχανή του, από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «για πάντα σπίτι» τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 16.08.25

Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Επική ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο viral video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει φιλική… σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Χωρίς να ζοριστεί η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη φετινή La Liga. Πρώτο γκολ με το «10» για τον Γιαμάλ, από νωρίς με 9 παίκτες οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Παραβίαση ασφαλείας 16.08.25

Τρελή γκάφα της ομάδας Τραμπ στην Αλάσκα - Ξέχασαν έγγραφα της συνόδου σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός
On Field 16.08.25

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Ο Τιγιάνι Ρέιντερς ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο 27χρονος άσος της Σίτι κάνει τον Γκουαρντιόλα να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα
Culture Live 16.08.25

Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομένα Κανκ του σατιρικού ντοκιμαντέρ Cunk on Life, που μετατρέπει τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης σε ξεκαρδιστικά, παράλογα και συχνά σοκαριστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
