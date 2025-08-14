Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι δασικές φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα - Συνολικά έγιναν στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
- Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της
- Helios: 20 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο
- «Είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν»
- Πράσινο φως 11 δισ. από την Κομισιόν για πλωτά υπεράκτια αιολικά στη Γαλλία
Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές φωτιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί συνολικά πάνω από 100.000 στρέμματα και συγκεκριμένα:
- 42.466 στρέμματα στη Χίο,
- 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,
- 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και
- 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.
Φωτιές: Δείτε τις δορυφορικές εικόνες
- ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
- Νεκροί ηλικιωμένοι λουόμενοι σε Παλαιό Φάληρο και Όρμο Παναγιάς
- Σπάνια εμφάνιση – Η Σάρον Στόουν και οι τρεις γιοι της στο κόκκινο χαλί της ταινίας «Nobody 2»
- Ουκρανία: Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πίεση ο Ζελένσκι – Τι βγήκε από τη συνομιλία με τον Τραμπ
- Αλλάζουν σελίδα οι Σέλτικς: Εγκρίθηκε η πώληση της ομάδας
- Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις