Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Φωτιές: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών
Ελλάδα 14 Αυγούστου 2025 | 07:41

Φωτιές: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών

Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές

Σύνταξη
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ρεύματος.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ παρεμβαίνουν για αποκατάσταση των προβλημάτων.

Στη Χίο έχουν καταστραφεί περισσότεροι από 150 στύλοι. Οι τεχνικοί εκτιμούν πως οι ζημιές θα πάρουν μέρες για να διορθωθούν, ίσως και περισσότερο από εβδομάδα.

Σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αντιμετωπίζουν οι περιοχές Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λιμνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα τώρα είναι και τα Ψαρά, επειδή τροφοδοτούνται από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά γεννήτριας για να μπορέσουν προσωρινά να τροφοδοτούνται.

Σοβαρά προβλήματα και στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές των Συχενών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενη, Μπάλας, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολη και Αμπελοκήπων και στο νότιο μέτωπο χωρίς ρεύμα παραμένουν τα τμήματα Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εργολάβων.

Επίσης σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται και με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές για να βλέπουν πού μπορούν να επιχειρήσουν και πού όχι.

Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και στην Πρέβεζα, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 08:47

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αχαΐα: Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες
Η ζωή τους έχει αξία 14.08.25

Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες στην Αχαΐα

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην συστηματική υποστελέχωση στην πυρόσβεση και το δόγμα των μαζικών εκκενώσεων, εθελοντές φιλόζωοι και δασοπυροσβέστες έχουν ριχτεί συστηματικά στις διασώσεις ζώων

Σύνταξη
Πυρκαγιά στη Χίο: Εικόνες φρίκης στη Βολισσό – «Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς…»
Καταγγελίες 14.08.25

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...» - Μαύρο το χρώμα στη Βολισσό

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...», καταγγέλλουν πολίτες στη Βολισσό της Χίου, περιγράφοντας την πύρινη λαίλαπα που άφησε εικόνες φρίκης στο πέρασμά της και την απουσία της κρατικής μηχανής.

Σύνταξη
Πυρκαγιά στην Αχαΐα: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτρας
Κώστας Πελετίδης 14.08.25

«Από την ανεπάρκειά τους καίγεται» η Πάτρα

Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης δηλώνει ότι «παρακαλάμε» για πυροσβεστικά μέσα αλλά δεν «τα έχουμε», αποτυπώνοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύνταξη
Πάτρα: Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε – Δεν ήταν ο μόνος
Μαθήματα ζωής 14.08.25

Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε - Δεν ήταν ο μόνος

Ντόπιοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα από την δασοπυρόσβεση έως τις διασώσεις ανθρώπων και ζώων, δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο αυτής της χώρας, όπως αυτές τις μέρες στην Πάτρα

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια
Ελλάδα 13.08.25

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για την Ελλάδα ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για να συνδράμει την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
