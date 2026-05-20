Οσμή αερίου στα νότια προάστια: Αυτά είναι τα τρία σενάρια για την προέλευσή της
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 10:46

Οσμή αερίου στα νότια προάστια: Αυτά είναι τα τρία σενάρια για την προέλευσή της

Η έντονη οσμή αερίου που έγινε χθες Τρίτη αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής προκάλεσε ανησυχία - Τα πιθανά σενάρια για την προέλευσή της

Τρία φαίνεται ότι είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε συναγερμό χθες στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο.

«Δεν ήταν διαρροή του φυσικού αερίου, ούτε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία έχει διαρροή»

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ξεκαθάρισε ότι η οσμή αερίου δεν συνδέεται ούτε με διαρροή φυσικού αερίου ούτε με κάποια βιομηχανική μονάδα.

«Δεν ήταν διαρροή του φυσικού αερίου, ούτε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία έχει διαρροή. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι ότι η πηγή είναι στο Σαρωνικό και με δύο κυρίαρχα σενάρια ως τα πιο πιθανά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, το πρώτο σενάριο είναι «η πηγή να είναι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Η οσμή να προήλθε από διάλυση των δεξαμενών. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής».

«Προσπαθούμε να δούμε αν υπήρξε κάποιου είδους έκλυση διοξειδίου του θείου, για παράδειγμα στην Αττική. Με δορυφορικά δεδομένα δεν υπήρξε τίποτα χθες. Να το πω πολύ απλά, η ΔΕΣΦΑ έχει πει δεν υπήρχε διαρροή και πτώση πίεσης στο σύστημα, άρα αποκλείσαμε για την ώρα αυτό το σενάριο. Δορυφορικά αποκλείσαμε ότι βγήκε κάτι από καμινάδα εργοστασίου», τόνισε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Προσπαθήσαμε επίσης να δούμε αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα παλιότερα. Υπήρχε πέρσι την ίδια εποχή, υπήρχε το Φλεβάρη επίσης και στις δύο περιοχές», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αναφορά για περιστατικό διαρροής.

Οσμή αερίου στα νότια προάστια: Μπορεί να είναι το φυτοπλαγκτόν;

Από την πλευρά του όπως ανέφερε στο Mega o καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του αέρα.

«Εάν είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πλήρως θα είχαν γίνει μετρήσεις και αναλύσεις.  Από τη στιγμή που υπάρχει, να το πω έτσι, επαπειλούμενο φαινόμενο, δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς υπήρχε έντονη οσμή. Θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή δεν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εννοούμε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να στείλουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, να κάνουν αναλύσεις της ποιότητας του αέρα για ρύπους και να δούμε».

Ο κ. Χάλαρης απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως η προέλευση της μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

Τέλος, ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία προχώρησε σε εκκενώσεις σχολείων και άλλων χώρων χωρίς να γνωρίζει την αιτία της οσμής, ήταν αναποτελεσματική, καθώς – όπως υποστήριξε – σε περιπτώσεις διασποράς χημικού παράγοντα δεν γίνονται εκκενώσεις, αλλά συστήνεται παραμονή σε κλειστό χώρο.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου – Από τους ελέγχους της Enaon EDA δεν διαπιστώθηκε διαρροή
Ανακοίνωση Enaon 20.05.26

Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 - Τα εναλλακτικά σενάρια για την προέλευση της έντονης οσμής

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Ελλάδα 20.05.26

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων
Αυτοδιοίκηση 20.05.26

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων

Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Στο Σαν Ντιέγκο 20.05.26

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης για τις υποκλοπές - Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Τι δήλωσαν 20.05.26

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

