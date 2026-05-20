Τρία φαίνεται ότι είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε συναγερμό χθες στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ξεκαθάρισε ότι η οσμή αερίου δεν συνδέεται ούτε με διαρροή φυσικού αερίου ούτε με κάποια βιομηχανική μονάδα.

«Δεν ήταν διαρροή του φυσικού αερίου, ούτε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία έχει διαρροή. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι ότι η πηγή είναι στο Σαρωνικό και με δύο κυρίαρχα σενάρια ως τα πιο πιθανά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, το πρώτο σενάριο είναι «η πηγή να είναι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Η οσμή να προήλθε από διάλυση των δεξαμενών. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής».

«Προσπαθούμε να δούμε αν υπήρξε κάποιου είδους έκλυση διοξειδίου του θείου, για παράδειγμα στην Αττική. Με δορυφορικά δεδομένα δεν υπήρξε τίποτα χθες. Να το πω πολύ απλά, η ΔΕΣΦΑ έχει πει δεν υπήρχε διαρροή και πτώση πίεσης στο σύστημα, άρα αποκλείσαμε για την ώρα αυτό το σενάριο. Δορυφορικά αποκλείσαμε ότι βγήκε κάτι από καμινάδα εργοστασίου», τόνισε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Προσπαθήσαμε επίσης να δούμε αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα παλιότερα. Υπήρχε πέρσι την ίδια εποχή, υπήρχε το Φλεβάρη επίσης και στις δύο περιοχές», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αναφορά για περιστατικό διαρροής.

Οσμή αερίου στα νότια προάστια: Μπορεί να είναι το φυτοπλαγκτόν;

Από την πλευρά του όπως ανέφερε στο Mega o καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του αέρα.

«Εάν είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πλήρως θα είχαν γίνει μετρήσεις και αναλύσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει, να το πω έτσι, επαπειλούμενο φαινόμενο, δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς υπήρχε έντονη οσμή. Θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή δεν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εννοούμε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να στείλουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, να κάνουν αναλύσεις της ποιότητας του αέρα για ρύπους και να δούμε».

Ο κ. Χάλαρης απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως η προέλευση της μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

Τέλος, ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία προχώρησε σε εκκενώσεις σχολείων και άλλων χώρων χωρίς να γνωρίζει την αιτία της οσμής, ήταν αναποτελεσματική, καθώς – όπως υποστήριξε – σε περιπτώσεις διασποράς χημικού παράγοντα δεν γίνονται εκκενώσεις, αλλά συστήνεται παραμονή σε κλειστό χώρο.