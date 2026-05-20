Τραγωδία στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του
Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου και βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί.
Ενας 57χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 46χρονο με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο.
Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 57χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον 46χρονο.
Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου και βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών.
- Σεισμός στην Τουρκία: Δόνηση 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια
- Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
- Μεγάλη Εικόνα: Καινούργια κόμματα, αναταράξεις και νέες ισορροπίες
- Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
- Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (20/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Europa League που απασχολεί και τον Ολυμπιακό
- Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
- Σάλος με τη γυμνή Σίντνεϊ Σουίνι και τον πύθωνα στο Euphoria – Rosalia, Σάρον Στόουν και απόλυτο χάος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις