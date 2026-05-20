Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς αποκάλυψε πως ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να παραθέσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραπαπάς στην παρουσίαση για τις κάρτες της επόμενης χρονιάς, ο ηγέτης του Ολυμπιακού θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου για όλα τα θέματα που απασχολούν τον σύλλογο.

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του συλλόγου σε όλα τα σπορ και στον Ερασιτέχνη, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς για τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Με την ευκαιρία θέλω να σας ενημερώσω για τον Ιούνιο για μία μεγάλη συνέντευξη Τύπου του κ. Μαρινάκη, μια προαναγγελία για μεγαλύτερα πράγματα και θέματα της ιστορίας του συλλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραπαπάς.