Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις στη Ρωσία με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή για να προμηθευτεί καύσιμα
Η Βρετανία «συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία» αλλά «το εθνικό συμφέρον έχει προτεραιότητα»
- Απίστευτο περιστατικό - Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου
- Μείωση της ανεργίας τον Απρίλιο (14,4%) – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ
- ΥΠΕΞ: Τάχιστα θα γίνουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
- Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου «πολύ πέραν» της Μέσης Ανατολής σε περίπτωση νέας επίθεσης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Βρετανία θα επιτρέψει τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεριωθουμένων διυλισμένων στο εξωτερικό από ρωσικό αργό, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς ώστε να εξασφαλίσει προμήθειες των καυσίμων αυτών καθώς οι τιμές αυξάνονται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή, δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Νταν Τόμλινσον, ωστόσο το εθνικό συμφέρον πρέπει να έχει προτεραιότητα και ως εκ τούτου μια χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων σε μερικά ρωσικά προϊόντα είναι αυτή τη στιγμή εύλογη, πρόσθεσε.
«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε την ασφάλεια των προμηθειών για πραγματικά σημαντικά θεμελιακά αγαθά για την οικονομία μας, όπως τα καύσιμα αεριωθουμένων», δήλωσε σήμερα στο BBC.
Μετά τις ΗΠΑ
Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προχθές, Δευτέρα, επεξέτειναν μια εξαίρεση από τις κυρώσεις επιτρέποντας αγορές ρωσικού πετρελαίου που είναι ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, ώστε να υποστηριχθούν ενεργειακά ευάλωτες χώρες οι οποίες πλήττονται από την αναστάτωση που έχει επιφέρει στις προμήθειες η σύγκρουση στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
Στο πλαίσιο της εξαίρεσης, θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις σε καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ που έχουν διυλισθεί σε τρίτες χώρες, όπως η Ινδία και η Τουρκία, και μπορεί να προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να ανοίξουν περισσότερες δυνατότητες για να προμηθευθεί η Βρετανία τα καύσιμα αυτά.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
- Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
- Ο χρόνος για τις παλιές ταυτότητες τελειώνει – Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθούν
- ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
- ΜΜΕ Ισραήλ: «Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Σορτς αν δεν πάρει τον Μοντέρο»
- Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
- ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
- Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις