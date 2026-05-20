Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Βρετανία θα επιτρέψει τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεριωθουμένων διυλισμένων στο εξωτερικό από ρωσικό αργό, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς ώστε να εξασφαλίσει προμήθειες των καυσίμων αυτών καθώς οι τιμές αυξάνονται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή, δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Νταν Τόμλινσον, ωστόσο το εθνικό συμφέρον πρέπει να έχει προτεραιότητα και ως εκ τούτου μια χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων σε μερικά ρωσικά προϊόντα είναι αυτή τη στιγμή εύλογη, πρόσθεσε.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε την ασφάλεια των προμηθειών για πραγματικά σημαντικά θεμελιακά αγαθά για την οικονομία μας, όπως τα καύσιμα αεριωθουμένων», δήλωσε σήμερα στο BBC.

Μετά τις ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προχθές, Δευτέρα, επεξέτειναν μια εξαίρεση από τις κυρώσεις επιτρέποντας αγορές ρωσικού πετρελαίου που είναι ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, ώστε να υποστηριχθούν ενεργειακά ευάλωτες χώρες οι οποίες πλήττονται από την αναστάτωση που έχει επιφέρει στις προμήθειες η σύγκρουση στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο της εξαίρεσης, θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις σε καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ που έχουν διυλισθεί σε τρίτες χώρες, όπως η Ινδία και η Τουρκία, και μπορεί να προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να ανοίξουν περισσότερες δυνατότητες για να προμηθευθεί η Βρετανία τα καύσιμα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ