Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 (vid, pics)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τα διαρκείας 2026-27, με τον αντιπρόεδρο Κώστα Καραπαπά να ανακοινώνει μεταξύ άλλων πως τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου από τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην παρουσίαση, αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι φίλοι της ομάδας να ανανεώσουν τα διαρκείας του, αλλά και να προμηθευτούν για πρώτη φορά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπήρξε αλλαγή στις τιμές, αφού παρέμειναν ίδιες με την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Δείτε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη σεζόν 2026-27.

Οι τιμές των εισιτηρίων:

Δείτε την παρουσίαση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Καραπαπάς: «Όταν κάτι δεν πάει καλά, είναι ευκαιρία αντεπίθεσης»

Στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου ήταν ο Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε:

«Με την ευκαιρία της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας να σας ενημερώσω ότι μέσα στον Ιούνιο θα γίνει μία μεγάλη συνέντευξη Τύπου από τον κύριο Μαρινάκη, η οποία θα εμπεριέχει και μία προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μία αγωνιστική σεζόν, αλλά και θέματα που αφορούν την ιστορία του συλλόγου και με το μεγαλείο του. Αλλά θα έχει να κάνει και με τοποθετήσεις που θέλει να κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού σε διάφορα θέματα που υπάρχουν και απασχολούν την ολυμπιακή κοινωνία κα όχι μόνο και μετά από 158 τίτλους με τους οποίους εμπλέκεται ως ηγέτης του Ολυμπιακού, αλλά και άλλους πέντε που απομένουν να κατακτήσουν αυτήν τη χρονιά δύο ευρωπαϊκά και τρία πρωταθλήματα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γίνει μέσα στον Ιούνιο και θα έχουμε εκεί να πούμε πολλά και να συζητήσουμε».

Στη συνέχεια για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ο παράγοντας του Ολυμπιακού, είπε: «Αυτό που αλλάζει είναι η συνεργασία μας με την εταιρία more, η οποία αναλαμβάνει το κομμάτι του ticketing του κλαμπ. Όπως βλέπετε έχει επιλεχθεί ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας, με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού ότι προέρχεται αυτό το μότο από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι με σεβασμό στην ιστορία του συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις, εμείς όπως και αν πηγαίνει μία χρονιά δε σταματάμε να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Για τα επόμενα χρόνια έχουμε έναν στόχο ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων, για το 5ο αστέρι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες τα αστέρια τα μετρούν ανά δέκα πρωταθλήματα και ομάδες που τα μετρούν ένα-ένα πρωτάθλημα είναι μία πατέντα αυτή. Εμείς τα μετράμε όπως οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ανά δέκα. Στόχος λοιπόν ο οποίος ελπίζω να γίνει πολύ άμεσα, εγώ υπολογίζω στα επόμενα δύο χρόνια τα 50 πρωταθλήματα, το 5ο αστέρι δηλαδή. Αυτό θα μας βάλει σε ένα πολύ κλειστό γκρουπ ομάδων παγκοσμίως, είναι μονοψήφιος ο αριθμός των ομάδων που το έχουν καταφέρει αυτό. Μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό μαζί με όλα τα άλλα επιτεύγματα που έχει πετύχει ο σύλλογος, τα χρόνια που έχει αλλάξει επίπεδο και στην Ευρώπη, αλλά και σε όλα τα σπορ αφού όπως γνωρίζετε συγκαταλέγεται στις τρεις μεγαλύτερες πολυαθλητικές ομάδες του κόσμου. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται βαρετά καμιά φορά, αλλά μόνο όταν τα επαναλαμβάνουμε αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον σύλλογο. Όπως θα δείτε οι τιμές είναι οι ίδιες με την προηγούμενη σεζόν, δεν υπάρχουν αυξήσεις και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί. Επίσης ελπίζουμε όλοι ότι σε αυτά τα εισιτήρια διαρκείας θα έρθει και θα κουμπώσει και το UEFA Champions League όπου έχουμε έναν δύσκολο δρόμο αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τον διαβούμε, το έχουμε ξανακάνει δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε».

Σε ερώτηση για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός όποτε δεν παίρνει πρωτάθλημα έχει μία αντεπίθεση την επόμενη σεζόν, απάντησε ο Κώστας Καραπαπάς: «Δεν μπορεί να γίνει καλύτερη περιγραφή ότι όταν κάτι δεν πάει καλά είναι ευκαιρία αντεπίθεσης για εμάς. Δεν είναι ούτε ευκαιρία διάλυσης ή συρρίκνωσης είναι ευκαιρία αντεπίθεσης, έτσι συμβαίνει με τους τεράστιους οργανισμούς και εμείς καιρό τώρα δουλεύουμε την επόμενη χρονιά με αυτήν τη λογική. Με τη λογική να επιστρέψουμε στους τίτλους και να γίνουμε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα, από την Κ10 της Ακαδημίας μέχρι την πρώτη ομάδα και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί. Η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού τη χρονιά που έφυγε, στην οποία υπήρξε μία καλή πορεία στην Ευρώπη με σημαντικές επιτυχίες στο UEFA Champions League και αρκετό δρόμο σε μία διοργάνωση που είναι τρομακτικά δύσκολη και πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό. Η παρουσία του κόσμου και τα συνεχόμενα sold outs μέσα στη χρονιά είναι αυτό που σου δείχνει το δρόμο της αντεπίθεσης. Όλοι θέλουμε και ο κόσμος και εμείς επίσης, ένα restart. Το βράδυ που έρχεται ένα στραβό αποτέλεσμα αυτός που σκέφτεται να πει κάτι σε εμάς ή να κάνει ένα παράπονο, πως πιστεύει ότι εμείς αισθανόμαστε; Όταν δηλαδή φεύγουμε από ένα γήπεδο με 400 σφυγμούς και δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα για την ομάδα γιατί κάποιος πιστεύει ότι στεναχωριέται περισσότερο από εμάς, ή σκάει περισσότερο από εμάς, ή τον νοιάζει περισσότερο; Η διοίκηση του Ολυμπιακού πέρα από το ότι είναι φίλαθλοι και οπαδοί της ομάδας δεν παύει να έχει και την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και ό,τι δεν πάει καλά πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο με κάτι που δεν πάει καλά να σχεδιάζεις την αντεπίθεση και αυτό γίνεται και είμαι βέβαιος πως ο Ολυμπιακός θα είναι του χρόνου όπως θέλουμε όλοι».

Αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραπαπάς, δήλωσε: «Θέλω να πω το εξής, γιατί ακούω και διαβάζω αυτά που λέγονται για τον Μεντιλίμπαρ και όλους. Υπάρχουν άνθρωποι στην πορεία ενός συλλόγου οι οποίοι είναι κάτι παραπάνω από την ιδιότητά τους. Αυτό που πρέπει να δείξουμε όλοι από εμάς που είμαστε διοίκηση του Ολυμπιακού, από τους φιλάθλους μας, από τους δημοσιογράφους, όλη η αθλητική κοινωνία είναι ένας σεβασμός για έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι και αν γίνει αν φύγει σε τρία χρόνια, σε οκτώ ή σε δεκαπέντε χρόνια, είναι ένας άνθρωπος κομμάτι μίας θρυλικής ιστορίας που ελπίζουμε να την επαναλαμβάνουμε. Αλλά το δεδομένο είναι ότι τώρα της ιστορίας που γράψαμε και είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας που πρέπει να το προσέχουμε και εμείς οι Ολυμπιακοί πρώτα, οπότε πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι όλοι απέναντί του, το έχει κερδίσει με το σπαθί του. Είπα ξεκάθαρα πριν ότι ο σχεδιασμός που θα γίνει θα είναι ένας καλύτερος Ολυμπιακός για όλους, τον οποίο θα χαιρόμαστε να βλέπουμε όλοι με τα στοιχεία που πάντα εμείς θέλουμε, τα στοιχεία που θέλουμε όλοι γενιές Ολυμπιακών είναι μία ομάδα επιθετική και παθιασμένη, αυτό που είναι ο Ολυμπιακός από τη φύση του».

Αναφορικά με το θέμα του ΟΑΚΑ και το ενδεχόμενο να αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο τη νέα σεζόν, σχολίασε ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Για να λήξουμε μία ιστορική παρεξήγηση με το «Γ. Καραϊσκάκης», στον Ολυμπιακό ποτέ δε χτίστηκε κανένα γήπεδο. Στον Ολυμπιακό παραχωρήθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένας αθλητικός χώρος ο οποίος είχε γεμίσει ποντίκια και ο Ολυμπιακός πλήρωσε με δικά του χρήματα και έφτιαξε το «Γ. Καραϊσκάκης». Όπως το Καραϊσκάκη έτσι και το Ρέντη εδώ και δεκαέξι χρόνια έχουνε τεράστιες αλλαγές εκατομμυρίων για τις οποίες ο Ολυμπιακός ποτέ δεν πήρε κάτι από κανένα κράτος, όλα γίνονται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Άρα λοιπόν και το επόμενο βήμα για να μεγαλώσει ο σύλλογος θα γίνει με τον ίδιο τρόπο χωρίς να περιμένουμε κανέναν. Για να φτάσεις όμως στο σημείο που θέλεις πρέπει να έχεις κάποιες τυπικές άδειες από Δήμους, Κράτος και αυτά καθυστερούν. Το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν να πάρουν το κρατικό χρήμα, που θέλουν να φτιάξουν γήπεδα στον Ελαιώνα, τον Βοτανικό δεν ξέρω πως λέγεται αυτή η περιοχή. Είναι μία μεγάλη ιστορία και πολλές φορές αν αφήσεις πράγματα αναπάντητα δημιουργείται και κάποιο κενό στις σκέψεις των φιλάθλων. Προφανώς εμείς ζητήσαμε το ΟΑΚΑ για να μπορούμε να αγωνιστούμε ως δεύτερη έδρα και αν μπορεί ο Ολυμπιακός να αγωνιστεί αν χρειαστεί να κάνουμε μία μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό Ακίνητο το οποίο έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός έχει δοθεί με σύμβαση σε μία ΠΑΕ. Ακούστε ποιο είναι το παράξενο, το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο να δίνεται σε μία ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση, αυτό δεν υπάρχει πουθενά, αυτό το ξέρουν όλοι και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση και το ΟΑΚΑ και το ξέρουν οι πάντες. Άρα εμείς κάνουμε λοιπόν τα πράγματα προληπτικά, ξεκινάμε μία διαδικασία συζητήσεων για να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί. Ο κύριος Μαρινάκης καθημερινά σκέφτεται τον Ολυμπιακό μεγαλύτερο απ’ αυτό που είναι σήμερα. Όποιος έχει αντίρρηση σε αυτό δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται όλη αυτήν την επιτυχία η οποία όμως δεν έρχεται μόνη της αλλά έρχεται μετά από εκατοντάδες εκατομμυρίων επενδύσεων και κυρίως από εκατοντάδες χιλιάδες ώρες ενασχόλησης γιατί αυτό ίσως να είναι πιο ακριβό για αυτούς τους ανθρώπους όταν δίνουν τόσο χρόνο για κάτι που αγαπούν ενώ θα μπορούσαν να έχουν άλλα πράγματα και άλλες δουλειές και να έχουν άλλη επιτυχία σε άλλα επίπεδα. Να το σκεφτόμαστε και αυτό γιατί ωραία είναι η κριτική το έχω ξαναπεί, μιλάω για κριτική μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς γιατί με ενδιαφέρουν οι Ολυμπιακοί οι οποίοι αγαπούν την ομάδα τους και έχουν κάτι να πουν. Δε μιλάω για οργανωμένα συστήματα και πληρωμένους, μιλάω για τους Ολυμπιακούς. Οι αριθμοί είναι αριθμοί και μένουν, από τους αριθμούς βλέπεις τα πάντα. Οι αριθμοί είναι τα κατορθώματα, μιλάμε για μετρήσιμα πράγματα, αλλιώς ο καθένας φαντάζεται ό,τι θέλει. Τα μετρήσιμα πράγματα και τα συγκεκριμένα πράγματα είναι 158 τίτλοι, αυτό δεν μπορεί να το αντιπαλέψει κανένας και με κανέναν τρόπο. Μόνο οι 19 ποδοσφαιρικοί, ευρωπαϊκά, ποιος θα το αμφισβητήσει αυτό; Κανείς. Θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα στο νέο ξεκίνημα, σίγουρα θα γίνουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα γιατί όπως είπαμε και πριν είναι μία ευκαιρία αντεπίθεσης όταν κάτι δεν πάει καλά για εμάς».

Τέλος αναφέρθηκε και στη μεγάλη στήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες: «Ο αριθμός των σερί sold outs είναι αδύνατο να επαναληφθεί από ελληνική ομάδα, ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, γιατί όταν βλέπεις παιχνίδια και με ομάδες όχι ντέρμπι και να είναι γεμάτο το γήπεδο είναι τεράστια μπουστάρισμα για όλους και είναι το Καραϊσκάκη όπως αρέσει σε όλους, όπως το χαιρόμαστε και νομίζω ότι δε χωράμε κιόλας».

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1η Περίοδος – Ανανέωση Περσινών Κατόχων:

* Από Πέμπτη 21/05 στις 15:00 έως Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 έχουν δικαίωμα ανανέωσης και εξασφαλισμένη τη θέση τους με τις παρακάτω παρουσίες:

Α. Σε 20 αγώνες και άνω, ανανεώνουν τη θέση τους και έχουν έκπτωση 5%.

Β. Από 14 έως 19 αγώνες, ανανεώνουν τη θέση τους.

2η Περίοδος – Οι Περσινοί κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή Θύρα:

* Από Δευτέρα 08/06 στις 15:00 έως Παρασκευή 12/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 οι οποίοι δεν ανανέωσαν την 1η Περίοδο και έχουν πάνω από 14 παρουσίες και ΜΟΝΟ αυτοί θα μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 παρευρέθηκαν από 13 αγώνες και κάτω, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας στις 2 πρώτες περιόδους και μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας στην 3η περίοδο.

3η Περίοδος – Νέοι κάτοχοι με τις τιμές του 2ου Πίνακα

* Από Δευτέρα 15/06 στις 13:00.

Αλλάζουν οι τιμές και ισχύουν του 2ου πίνακα.

Όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα με τις τιμές του 2ου πίνακα.

Παρατηρήσεις:

• Από τη Δευτέρα 08/06 οι περσινοί κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους.

• Από τη Δευτέρα 15/06 οι περσινοί κάτοχοι χάνουν το δικαίωμα της τιμής του πρώτου πίνακα.

• Μετά την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας δεν πραγματοποιούνται ακυρώσεις ή αλλαγές θέσεων.

• Σε όλους τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025/2026 θα σταλεί στο email

που είχαν πραγματοποιήσει την περσινή αγορά τους, ενημέρωση σε ποια από τις 3 παραπάνω περιόδους

μπορούν να αγοράσουν Εισιτήριο Διαρκείας, αναλόγως των παρουσιών τους

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Online

Αποκλειστικά στο επίσημο site της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (www.olympiacos.org) και στο www.more.com.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

* Χρεωστικές κάρτες

* Πιστωτικές κάρτες:

Α. 12 Άτοκες δόσεις μόνο με την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Visa της Τράπεζας Πειραιώς

Β. Άτοκες δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Email: ticketing@olympiacos.org

* Για εταιρικά εισιτήρια διαρκείας συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: cctickets@olympiacos.org

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την έκδοσή τους είναι απαραίτητα:

– Ονοματεπώνυμο

– ΑΜΚΑ (Έλληνες υπήκοοι)

– Ημερομηνία Γέννησης

– Κινητό

– Πόλη, Χώρα

– E-mail

Κάθε κάτοχος – μέλος μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

Σε όλες τις θύρες εκτός των θυρών 3 έως 7 θα υπάρχουν παιδικά εισιτήρια με έκπτωση περίπου 30%.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

* Δικαίωμα αγοράς παιδικών εισιτηρίων διαρκείας έχουν οι συνοδοί τους. Ο ανήλικος θα πρέπει την ημέρα αγοράς να μην έχει κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

* Απαιτείται συνοδεία.

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

Οι προϋποθέσεις εισόδου στο γήπεδο καθορίζονται ανάλογα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Πολιτείας.

ΜΑΖΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ

* Παρουσία σε όλους τους Αγώνες:

Κλήρωση σε 7 τυχερούς για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους (ίδια θέση) για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2027-28.

* Παρουσία από 20 αγώνες και επάνω:

Έκπτωση 5% επί της τιμής ΜΟΝΟ την 1η περίοδο ανανεώσεων εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης περιόδου.

* Παρουσία από 14 έως 19 αγώνες:

Δικαίωμα ανανέωσης της υπάρχουσας θέσης και ΜΟΝΟ στην 1η περίοδο ανανεώσεων της επόμενης περιόδους πώλησης εισιτηρίων διαρκείας.

* Παρουσία από 13 αγώνες και κάτω:

Χάνεται το δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους για την 1η & 2η περίοδος (έχουν δικαίωμα αγοράς με τους νέους κατόχους την 3η περίοδο).

Τονίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω υπολογίζεται η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας και όχι η προσωπική παρουσία (δικαίωμα μεταβίβασης).

Η διαδικασία μεταβίβασης θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Οι συνδρομές δεν εμπεριέχονται στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα Μέλους:

– Μέσω internet (www.olympiacossfp.gr)

– Από το γραφείο του τμήματος μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» (Δευτέρη-Κυριακή, 10:00 – 18:00) έναντι μνημείου ΘΥΡΑΣ 7 – Εμπορική στοά.

Αναλυτικά ισχύουν:

– 75 € συνδρομή Μέλους Ερασιτέχνη για όλους τους κατόχους διαρκείας.

– 75 € οικονομική ενίσχυση (κάρτα junior) στον Ερασιτέχνη για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας.

– Επιπλέον 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3 έως 7

Με την Κάρτα Μέλους, ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους εντός έδρας αγώνες των Τμημάτων του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τη διαδικασία που θα ανακοινώνει ο Ερασιτέχνης στο επίσημο site του.

Πληροφορίες σχετικά με την «Κάρτα Μέλους Ολυμπιακού»

Email: members@osfp.gr

Τηλεφωνικό κέντρο: 2111007060, 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27, πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε το βίντεο της επίσημης παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27.