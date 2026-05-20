Η γη της ελιάς: Αποκαλύψεις, εντάσεις και ανατροπές

Οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι αποκαλύψεις φέρνουν εντάσεις, παρεξηγήσεις και δυνατές συγκινήσεις, στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς.

Από το «σ’ αγαπώ» του Μανώλη στην Αμαλία μέχρι την κρίσιμη ανακάλυψη του Στέλιου, του αστυνόμου, οι εξελίξεις δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA…

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η ζημιά που προκάλεσε, άθελά του, ο Μανώλης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Αμαλία, η οποία έρχεται σε ρήξη με τον Αντώνη. Ο Λεωνίδας και η Μαργαρίτα πηγαίνουν για φαγητό στην ταβέρνα, αλλά για κακή τους τύχη, ο λάθος άνθρωπος τους βλέπει μαζί. Ο Παρασκευάς στήνει ίντριγκα για να φέρει πιο κοντά την Ισμήνη και τον Μιχάλη. Η πρώτη συνάντηση, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο είχε υπολογίσει.

Ο Μανώλης, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, λέει για πρώτη φορά «σ’ αγαπώ» στην Αμαλία. Εκείνη, με τη σειρά της, βρίσκει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να του δείξει τι πραγματικά αισθάνεται, αφήνοντάς τον άφωνο. Η Ισμήνη επιστρέφει στο ανθοπωλείο και, προς έκπληξη της Φρύνης, της ζητάει μια μεγάλη χάρη. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθειά του Παυλή, με τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί το μυστικό της Χριστιάνας. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος, ο αστυνόμος, κάνει μια ανακάλυψη καθοριστικής σημασίας στο γραφείο της Μαρουσώς και τα στοιχεία που βρίσκει εκεί την ενοχοποιούν ακόμα περισσότερο.

Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού και η έκφραση στο πρόσωπό της τα λέει όλα…

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

