Πάμε μια βόλτα;: Η Ελένη Ράντου μας «ταξιδεύει» στη ζωή της
Media 17 Μαΐου 2026, 14:27

Η αγαπημένη ηθοποιός Ελένη Ράντου είναι η νέα καλεσμένη της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη. Σήμερα, στις 17:20, στο MEGA

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Σήμερα το απόγεημα στις 17:20, στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη φιλοξενεί  την Ελένη Ράντου. Η αγαπημένη ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της και επιστρέφει στους ανθρώπους, τις γειτονιές και τις στιγμές που διαμόρφωσαν τη ζωή και την πορεία της.

Η βόλτα ξεκινά από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε και που, όπως λέει η ίδια, δεν έφυγε ποτέ από μέσα της. Μέσα από εικόνες, αναμνήσεις και ιστορίες γεμάτες τρυφερότητα, χιούμορ και νοσταλγία, η Ελένη Ράντου θυμάται τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

Στη συνέχεια, η εκπομπή μεταφέρεται στα Εξάρχεια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε η αγάπη της για την υποκριτική και καλλιεργήθηκε η ιδιαίτερη κωμική ματιά που την κάνει να ξεχωρίζει. Η ηθοποιός περιγράφει  τη διαδρομή της στο θέατρο αλλά και την τηλεόραση, το μέσο που τη σύστησε στο ευρύ κοινό και της χάρισε μεγάλες επιτυχίες.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης θυμάται τη θρυλική συνεργασία τους στις «Σαββατογεννημένες» και αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Ελένη Ράντου στα πρώτα του βήματα, μιλώντας με αγάπη και ευγνωμοσύνη για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Η κάμερα της εκπομπής περνά και από το Θέατρο Διάνα, το θεατρικό της «σπίτι» εδώ και 25 χρόνια. Ως ηθοποιός αλλά και θιασάρχισσα, η Ελένη Ράντου αναφέρεται στην επιτυχία αλλά και τις δυσκολίες, τις αγωνίες και τη διαρκή ανάγκη ενός ανήσυχου καλλιτέχνη να εξελίσσεται και να αναζητά νέους δημιουργικούς δρόμους. Εκεί, συναντά και τον Ορφέα Αυγουστίδη, φίλο και «σύντεκνο», καθώς η Ελένη Ράντου έχει βαφτίσει τον γιο του. Οι δυο τους θυμούνται τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, αναφερόμενοι με συγκίνηση στη σχέση ζωής που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια.

Η Ελένη Ράντου συναντά, ακόμα, την επιχειρηματία Φωτεινή Παντζιά και το βαφτιστήρι της, Άγγελο-Abatu. Μαζί, ανατρέχουν στο ξεχωριστό ταξίδι στην Αιθιοπία που τους ένωσε με δεσμούς βαθιάς αγάπης και οικογένειας.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται στα αγαπημένα της Χανιά, εκεί όπου, όπως λέει χαρακτηριστικά, βρίσκονται οι ρίζες της. Η Ελένη Ράντου βρίσκει αγαπημένους φίλους και κουμπάρους, θυμάται τα ανέμελα καλοκαίρια των παιδικών και νεανικών της χρόνων, ενώ ο γνωστός λυράρης, Ανδρέας Μανωλαράκης, της αφιερώνει με τη λύρα του μία ιδιαίτερα συγκινητική μουσική στιγμή.

Δείτε το trailer

YouTube thumbnail

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη
Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου
Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Παραγωγοί:  Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη
Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης
Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού
Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα
Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος
Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens
Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Vita.gr
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

