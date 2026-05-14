«Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Ένα ντόμινο συγκρούσεων μόλις αρχίζει, με κίνδυνο να σαρώσει τα πάντα…

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 23:00 με έντονες εξελίξεις.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου

Η Ισμήνη, εκτός εαυτού μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης του Κωνσταντίνου και της Φρύνης, πηγαίνει στον Λυκούργο και του εξιστορεί τα πάντα.

Ο Κωνσταντίνος υπερασπίζεται την επιλογή του, μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο νέο του σπίτι, αλλά η Ισμήνη απειλεί ότι θα του κάνει τη ζωή κόλαση.

Θολωμένη από τον θυμό, βανδαλίζει το ανθοπωλείο, με αποτέλεσμα όλο το χωριό να ενημερωθεί για τα γεγονότα.

Η Μαργαρίτα αποφασίζει να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση με τον Λεωνίδα, αλλά αυτός της εκφράζει την αγάπη του για εκείνη.

Η Χριστιάνα απειλεί σοβαρά τον Μιχάλη και του γεννά την υποψία ότι παίρνει ναρκωτικές ουσίες. Ο Μιχάλης ενημερώνει την Αλεξάνδρα κι εκείνη θορυβείται πάρα πολύ.

Η Βασιλική ξεκαθαρίζει στον Στέφανο ότι δεν μπορεί να κάνει πια παρέα με τη Φρύνη, εκείνος όμως βάζει τα όριά του κι υπερασπίζεται τη φίλη του.

Η Ισμήνη απαιτεί από τον Λυκούργο να βγάλει το διαζύγιο με αντιδικία, αλλά εκείνος την προειδοποιεί πως, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της.

Η Ισμήνη, μέσα στην απελπισία της, ζητάει τη συμπαράσταση της Αριάδνης.

Η Δάφνη μπαίνει στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το γυναικολογικό πρόβλημα που προέκυψε, αλλά παρουσιάζονται επιπλοκές.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

