MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.
- Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
- «Έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο «Μεταξά» ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πίσω από τις καρτ-ποσταλικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού, τα τουριστικά ρεκόρ και τη βιτρίνα των νησιών, εκεί όπου η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη συγκρούεται με το φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του τόπου, καταγράφεται μια πιεστική πραγματικότητα που απειλεί να αλλοιώσει ανεπιστρεπτί τις Κυκλάδες.
Το MEGA Stories ταξίδεψε στη Μήλο, τη Σαντορίνη και την Ίο και κατέγραψε την αθέατη, συχνά γκρίζα, πλευρά του τουριστικού «θαύματος».
Εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν τις υποδομές τους να εξαντλούνται και παλεύουν καθημερινά να ανακόψουν τσιμεντοποίηση, θέτοντας το κρίσιμο ζήτημα της φέρουσας ικανότητας των νησιών στην κορυφή του δημόσιου διαλόγου.
Οδηγοί σε αυτό το οδοιπορικό είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες και πολίτες. Ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Γεωργία Νομικού και η καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης, Καρολίνα Ρικάκη, αναλύουν πώς η Σαντορίνη έφτασε στα όρια του κορεσμού, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τη σχεδιαζόμενη φαραωνική επένδυση που απειλεί το μοναδικό ανάγλυφο στην περιοχή της Βλυχάδας.
Στην Ίο, ο δήμαρχος, Γκίκας Γκίκας και μέλη της ακτιβιστικής οργάνωσης «Save Ios» μιλούν για τις σαρωτικές αλλαγές σε παρθένες ακτογραμμές από τις τουριστικές υπερεπενδύσεις «στρατηγικού χαρακτήρα» ενώ στη Μήλο, έναν προορισμό που βιώνει ραγδαία άνοδο επισκεψιμότητας, τον λόγο παίρνουν οι πολίτες που υψώνουν ανάστημα απέναντι στην αυθαιρεσία.
Ο δήμαρχος, Μανώλης Μικέλης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Μπάμπης Μπιλίνης, εξηγούν στη Δώρα Αναγνωστοπούλου τις πιέσεις που δέχεται το νησί, αλλά και το τίμημα της απουσίας κεντρικού σχεδίου.
Την ίδια στιγμή, κάτοικοι όπως ο Γιώργος Μάλλης, που κατήγγειλε την παράνομη επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας, και ο Μιχάλης Κυρίτσης, που εντόπισε πρώτος τα κτίσματα στην προστατευόμενη περιοχή του Σαρακήνικου, εξηγούν πώς η αγάπη για τον τόπο τους είναι στην πραγματικότητα η μόνη ασπίδα στην πολεοδομική ασυδοσία.
Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου
Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος
Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Αλέξανδρα Μπότη
Κινηματογράφηση: No Names Filming Team
Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή
Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου
#MegaStories
ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 00:30
- Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
- Αλιείς: Άνοιξε η εφαρμογή για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης – Προϋποθέσεις και χρηματοδότηση
- Τράπεζα της Ελλάδος: «Οργανισμός ισχυρός, αλλά και εξ υποχρεώσεως νομικώς ανιδιοτελής»
- «Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»
- ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»
- BHMAGAZINO: Στο Grand Prix του Μονακό μαζί με τη νέα ελίτ πιλότων της Formula 1
- Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
- MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις