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Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 05 Ιουνίου 2026, 09:00

Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις

Η καλοκαιρινή σεζόν έχει αρχίσει και μπορεί η άδεια να αργεί ακόμα αλλά κάθε σαββατοκύριακο μπορεί να είναι μια μίνι απόδραση! Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τα απαραίτητα!

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Οι μικρές αποδράσεις βοηθάνε να γεμίζουμε μπαταρίες και να ξεκουράζουμε το μυαλό μας. Όποια και αν είναι η δουλειά σου, ένα μικρό διάλλειμα πάντα σε ξεκουράζει. Ειδικά αν μπορείς αυθόρμητα να δραπετεύεις από την καθημερινότητα σου! Ειδικά αν έχεις φροντίσει να έχεις τα απαραίτητα gadgets για road-trip ή για την εκδρομή σου ώστε να μην έχεις κανένα άγχος , θα απολαμβάνεις πλήρως τις βόλτες σου. Μπορείς για παράδειγμα να έχεις πάντα ένα power bank στο σακίδιο σου ή στο αμάξι για να μην ξεμείνεις όσο απόμακρα και αν πας! Τα σωστά gadget κάνουν την ζωή σου πιο εύκολη και έχουν πάντα μια θέση μαζί σου.

Το πρώτο βασικό αξεσουάρ που χρειάζεσαι είναι ένα καλό σακίδιο. Ειδικά αν οι αποδράσεις σου ξεκινάνε αμέσως μόλις σχολάσεις την Παρασκευή ή αν δουλεύεις remotely! Υπάρχουν πολλές επιλογές για σακίδιο, η πρόταση μας είναι η Thule Τσάντα Πλάτης Subterra 2 Travel Dark Slate.

Μια εξαιρετική επιλογή για τον σύγχρονο ταξιδιώτη, καθώς συνδυάζει ένα μοντέρνο και minimal σχεδιασμό με ένα ειδικά σχεδιασμένο εσωτερικό που επιτρέπει την επέκταση του όγκου από 26 σε 32 λίτρα! Χωράει όλα τα απαραίτητα που θα χρειαστείς στο επαγγελματικό σου ταξίδι ή τις διακοπές σου. Οι προσαρμόσιμες θήκες για laptop και tablet εξασφαλίζουν πως όλα σου τα gadget θα μεταφέρονται με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο και χωράνε laptop 16’’ και tablet 10,9’’ αντίστοιχα. Οι μικρότερες εσωτερικές τσέπες κρατούν οργανωμένη και ασφαλή τη γραφική ύλη, τα κλειδιά, τον φορτιστή και τα εύθραυστα αντικείμενα.

Με το πόσο απαραίτητα είναι τα smartphones μας πλέον, απόλυτα ζωτικό αξεσουάρ είναι ένα καλό power bank. Στα power bank πρέπει να βρεις την σωστή ισορροπία ανάμεσα σε βάρος και χωρητικότητα. Αν αξιοποιείς το αμάξι σου για τις αποδράσεις σου μπορείς να έχεις ένα μεγάλο πάντα μαζί σου, αλλά για το σακίδιο σου χρειάζεσαι κάτι πιο ελαφρύ. Σου έχουμε τις αντίστοιχες προτάσεις! Πρώτα μια ισχυρή λύση που εύκολα έχεις συνέχεια μαζί σου, το Sharge PowerBank 20.000mAh Retractable 3 Port 165W.

Με εντυπωσιακή χωρητικότητα 20.000 mAh και κομψό σχεδιασμό με τη χαρακτηριστική χρωματική διαβάθμιση, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που ενσωματώνει την τεχνολογική υπεροχή σε ένα συμπαγές σώμα. Η ταχεία φόρτιση 165W προσφέρει ασυναγώνιστες ταχύτητες μέσω πολλαπλών θυρών, ενώ το ενσωματωμένο ανασυρόμενο καλώδιο μήκους 70 εκατοστών εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον εξαρτήματα. Η ενσωματωμένη οθόνη σου παρέχει πλήρη έλεγχο των δεδομένων φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και το σύστημα προσαρμοστικής κατανομής ισχύος (Adaptive Power Allocation) βελτιστοποιεί την απόδοση για κάθε συνδεδεμένη συσκευή ξεχωριστά.

Τώρα αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για μεγαλύτερες αποδράσεις ή θες να μπορείς να φορτίσεις πέρα από το smartphone σου, έχε το Ugreen Powerbank PD 48000 mAh 5 Θέσεων 300W Γκρι μαζί σου!

Με εντυπωσιακή ισχύ 300W και χωρητικότητα 48,000mAh, προσφέρει ταχύτατη φόρτιση πολλαπλών συσκευών μέσω των 5 θυρών του. Είναι εξοπλισμένο με έξυπνη ψηφιακή οθόνη και LED φωτισμό σε τρεις λειτουργίες. Οι πέντε θύρες του επιτρέπουν γρήγορη φόρτιση πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα, κάνοντας το ιδανικό για ταξίδια και επαγγελματικές συναντήσεις. Οι υψηλής ποιότητας LiFePO4 μπαταρίες του UGREEN διασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κρατάει το 80% της χωρητικότητάς του ακόμη και μετά από 3.000 κύκλους φόρτισης, προσφέροντας σιγουριά για την αντοχή του σε βάθος χρόνου. Τέλος διαθέτει LED φως με τρεις λειτουργίες: υψηλής έντασης, χαμηλής έντασης και SOS. Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας αξιόπιστο φωτισμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επειδή πάντα βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο πλέον, είτε με το κινητό είτε με φωτογραφική, κρίσιμο αξεσουάρ είναι μια κάρτα μνήμης όπως η Turbo-X micro SD 256 GB Class 10.

Με χωρητικότητα 256GB, με ταχύτητες ανάγνωσης που αγγίζουν ακόμα και τα 80ΜΒs αλλά και εγγραφής στα 50MBs, είναι ιδανική για χρήστες που επιθυμούν να επεκτείνουν τον αποθηκευτικό χώρο των φορητών συσκευών τους. Χάρη στις προδιαγραφές του προτύπου UHS-1/U3 σου επιτρέπει να αξιοποιείς πλήρως την απόδοση των συσκευών σου, να πραγματοποιήσεις γρήγορη μεταφορά δεδομένων, συνεχόμενες λήψεις, καθώς και εγγραφές βίντεο σε ανάλυση 4Κ. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και προσαρμογέας SD για μεγαλύτερη συμβατότητα με άλλες φορητές συσκευές.

Αν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να πάρεις μια καλή βάση στήριξης για το κινητό σου, για ασφαλή και άνετα road trips! Σου προτείνουμε την iOttie Βάση Στήριξης Παρμπρίζ Αυτοκινήτου για Smartphone.

Μπαίνει με ευκολία στο παρμπρίζ ή το ταμπλό για να έχεις άμεση πρόσβαση, αλλά και οπτική επαφή με το κινητό σου. Η αναβαθμισμένη έκδοση έρχεται με υποστήριξη ακόμα και των πιο πλατιών συσκευών και τη δυνατότητα να τοποθετήσεις τη συσκευή χωρίς να αφαιρέσεις τη θήκη της. Έχει μαγνήτη για την καλύτερη οργάνωση των καλωδίων και επιπλέον στηρίγματα για να είναι ακόμα πιο σταθερή η συσκευή σου. Ο πτυσσόμενος βραχίονας φτάνει έως και δώδεκα εκατοστά και μπορεί να περιστρέφει έως και 260°.

Καλές αποδράσεις!

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