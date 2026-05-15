Το μοναδικό τροχαίο της Ελένης Ράντου το προκάλεσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Η Ελένη Ράντου είναι η επόμενη καλεσμένη της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, που θα μεταδοθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA. Ένα επεισόδιο γεμάτο προσωπικές εξομολογήσεις, χιούμορ και στιγμές συγκίνησης.
Η γνωστή ηθοποιός -μεταξύ άλλων- μιλά ανοιχτά για την καθημερινότητά της, τη σχέση της με την οδήγηση και την κίνηση στην Αθήνα, η οποία παραδέχεται ότι την έχει κουράσει, καθότι βρίσκεται συχνά πίσω από το τιμόνι.
Με ειλικρίνεια η Ελένη Ράντου αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε τροχαίο ατύχημα, με μία και μοναδική εξαίρεση που συνοδεύεται από μια απρόσμενη οικογενειακή… «σύμπτωση». Όπως περιγράφει, το μοναδικό περιστατικό που της συνέβη, ήταν όταν το αυτοκίνητο του συζύγου της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, έπεσε πάνω στο δικό της.
Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος οδηγούσε το δικό του όχημα και βρισκόταν πίσω της, καθώς πήγαιναν μαζί σε κοινή διαδρομή, όταν σημειώθηκε το μικρό αυτό τροχαίο. Η ίδια, με χαρακτηριστικό χιούμορ, σχολιάζει πως, αν καλούσαν την ασφαλιστική εταιρεία, δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι το περιστατικό ήταν αληθινό και όχι… «σκηνοθετημένο».
Χιούμορ, ειλικρίνεια και προσωπικές στιγμές συνθέτουν ένα επεισόδιο που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και τον αυθεντικό του τόνο.
