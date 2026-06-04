«Κάτι προσπαθούσε να μπει στο μυαλό μου» – Η Πεντέλη στα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπης

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Από εμφανίσεις UFO μέχρι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και «λόφους βαρύτητας», περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Πεντέλη, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς την «έρευνα» της υπηρεσίας Discovecars.com.

Ο δρόμος που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη (εικόνα) στην Πεντέλη φιγουράρει μάλιστα στου «10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη», σύμφωνα με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιστοσελίδα του Discovercars αναφέρει: «Η έρευνά μας εντόπισε τους δρόμους που οδηγούν στο Όρος Πεντέλη της Αττικής, και ειδικότερα το δρόμο προς το σπήλαιο στο βουνό, γνωστό ως Σπήλαιο του Νταβέλη (λόγω της σύνδεσής του με το διάσημο ληστή που πιθανώς κρυβόταν εκεί). Διαπιστώσαμε ότι σε πολλές αναρτήσεις σε ελληνικά φόρουμ οδήγησης και υπαίθριων δραστηριοτήτων έγινε αναφορά σε μια αίσθηση μιας περίεργης ατμόσφαιρας καθώς πλησιάζει κανείς το σπήλαιο. Ένας χρήστης του Reddit μάλιστα περιέγραψε τον δρόμο προς το σπήλαιο ως “πολύ τρομακτικό με μια έντονη επίδραση αποπροσανατολισμού”.

Υπάρχει επίσης ένας “λόφος βαρύτητας” στο όρος Πεντέλη

Υπήρξαν αναφορές για εμφανίσεις UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολλούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο. Ο Γεώργιος Μπαλάνος στο βιβλίο του “Το αίνιγμα της Πεντέλης” το 1982 μοιράστηκε κάποιες από αυτές τις ιστορίες. Σε μία από αυτές, ένα ζευγάρι βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στην περιοχή αυτή, και καθώς ο άντρας πήγε να βάλει μπροστά τη μηχανή, είδε μια τεράστια μαύρη σφαίρα, που έμοιαζε σαν να ήταν φτιαγμένη από καπνό έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Αισθάνθηκε τρόμο και ανέφερε ότι ήταν σαν “κάτι να προσπαθούσε να μπει στο μυαλό του”.

Ο χωματόδρομος γίνεται ένα μονοπάτι χωρίς σήμανση όσο πλησιάζει κανείς στο σπήλαιο. Αυτή η απλή είσοδος είναι ο δρόμος προς έναν από τους πιο πολυσυζητημένους τόπους παραφυσικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Χρησιμοποιήθηκε από τους Αρχαίους Έλληνες ως λατομείο μαρμάρου, και κάποια στιγμή μεταξύ του 10ου και του 12ου αιώνα, δύο βυζαντινά παρεκκλήσια λαξεύτηκαν στο βράχο. Εδώ βρέθηκε επίσης ένα μουμιοποιημένο σώμα γυναίκας, το οποίο μεταφέρθηκε στο Εγκληματολογικό Μουσείο της Αθήνας. Παρά τη μακρά ιστορία του, είναι πιο γνωστό για τις φήμες και τα μυστήρια που το περιβάλλουν, όπως ιστορίες σχετικά με το νερό που κυλάει τα τείχη του σπηλαίου αντί να πέφτει, και αφηγήσεις για εμφανίσεις και φωνές φαντασμάτων.

Τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, το σπήλαιο έκλεισε για ένα μυστηριώδες κατασκευαστικό έργο, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται τι ακριβώς συνέβαινε εκεί μέσα. Όταν τελείωσε το έργο, οι επισκέπτες στα σπήλαια ανακάλυψαν ότι πολλές από τις σήραγγες είχαν αποκλειστεί.

Υπάρχει επίσης ένας “λόφος βαρύτητας” στο όρος Πεντέλη, ένα μέρος όπου μια οπτική ψευδαίσθηση προκαλεί μια ελαφρά κατηφορική κλίση να μοιάζει σαν να ανεβαίνει, λόγω του σχήματος της γης γύρω του. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει χωρίς ταχύτητα φαίνεται να κυλάει προς τα πάνω. Παρόλο που είναι απλώς μια ψευδαίσθηση, είναι αρκετά αγχωτικό να το βλέπει κανείς»

Οι υπόλοιποι 9 «πιο στοιχειωμένοι δρόμοι της Ευρώπης»

Staatsstrasse 2080, Γερμανία: Πολλοί ανέφεραν ότι συνάντησαν τη «Λευκή Γυναίκα του Δάσους Ebersberg». Με τα χρόνια, οι οδηγοί ανέφεραν ότι πήραν από την άκρη του δρόμου μια γυναίκα ντυμένη στα λευκά, η οποία θα εξαφανιζόταν ξαφνικά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Ο δρόμος D7 από το Caen στο Luc-sur-Mer στο Calvados, Γαλλία: Έχουν αναφερθεί εμφανίσεις της «La Dame Blanche» ή της Λευκής Κυρίας σε αυτήν την περιοχή, με ορισμένες αναφορές να λένε ότι η νεαρή γυναίκα που κάνει ωτοστόπ φαίνεται αρχικά ήρεμη όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, μετά όμως πανικοβάλλεται και προειδοποιεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί σε μια επερχόμενη στροφή, πριν εξαφανιστεί.

Ο δρόμος DW875 από το Mielec στο Kolbuszowa στο Przyłęk της Πολωνίας: Έχουν αναφερθεί πολλές εμφανίσεις φαντασμάτων, πιο συχνά ενός μικρού κοριτσιού που κρατά ένα κομπολόι ή ενός στρατιώτη που περιπλανιέται στο δρόμο.

Η ευθεία Kinmount στο Dumfries και το Galloway, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν φαντάσματα στην άκρη του δρόμου σύμφωνα με την έρευνα. Το DiscoverCars.com διαπίστωσε ότι όσοι εργάζονται στον κλάδο των φορτηγών γνωρίζουν καλά αυτό το ανατριχιαστικό τμήμα του δρόμου και συχνά υποστηρίζουν ότι η σωματική και πνευματική εξάντληση από τις μεγάλες διαδρομές μπορεί να κάνει παιχνίδια στο μυαλό.

Παράκαμψη Stocksbridge στο Νότιο Γιορκσάιρ, Αγγλία, ΗΒ. Αυτός ο δρόμος κοντά στο Σέφιλντ είναι γνωστός για τις εμφανίσεις φαντασμάτων. Λέγεται ότι είναι χτισμένος κοντά ή πάνω από ένα παλιό μοναστήρι και πολλοί έχουν αναφέρει ότι είδαν έναν μεσαιωνικό μοναχό να περιπλανιέται εκεί.

Blue Bell Hill στο Κεντ, Αγγλία, ΗΒ. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο από το φάντασμα μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Γνωστό από τους ντόπιους ως «το φάντασμα του Blue Bell Hill», υπήρξαν αναφορές για οδηγούς που σταμάτησαν για να πάρουν αυτή τη νεαρή γυναίκα, μόνο για να εξαφανιστεί ξαφνικά από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Ο δρόμος B3212 στο Dartmoor στο Ντέβον, Αγγλία, ΗΒ. Μέρος γνωστό ως «Τριχωτά Χέρια», η έρευνα διαπίστωσε ότι για πάνω από έναν αιώνα, υπάρχουν αναφορές για ένα ζευγάρι τριχωτών χεριών που αρπάζουν το τιμόνι, σε μια προσπάθεια να βγάλουν τον οδηγό από τον δρόμο. Διαπιστώθηκε ότι πολλοί ντόπιοι γνωρίζουν ανθρώπους που ένοιωσαν τρόμο σε αυτόν τον δρόμο.

Παλιά οδός Tramore και γύρω από την N25, Waterford, Ιρλανδία. Λέγεται ότι το φάντασμα ενός ηλικιωμένου άνδρα στοιχειώνει αυτόν τον δρόμο, ενώ αναφέρθηκαν εμφανίσεις ενός άνδρα με «σκυφτή» στάση σώματος που βγαίνει στο δρόμο και στη συνέχεια εξαφανίζεται, σύμφωνα με την έρευνα.

Δρόμος προς το λόφο Montpelier, κομητεία Δουβλίνου, Ιρλανδία. Πολλοί αναφέρουν ότι αισθάνονται μια γενική αίσθηση ανησυχίας και παράνοιας στους δρόμους αυτούς, με τους ανθρώπους να λένε ότι ένιωθαν σαν κάτι ή κάποιος να κρύβεται κάπου μακριά από το οπτικό τους πεδίο.

Κεντρική εικόνα: NikosFF / CC BY-SA 4.0