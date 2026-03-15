15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Επτά θάνατοι, ένας Μονέ, μια κατάρα: Το «στοιχειωμένο» Palazzo Ca’ Dario της Βενετίας ψάχνει τον επόμενο ιδιοκτήτη του
The Good Life 15 Μαρτίου 2026, 22:40

Αρχιτεκτονικό κόσμημα ή παγίδα θανάτου; Το θρίλερ με την πώληση του Palazzo Ca’ Dario συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Το αναγεννησιακό παλάτι των 20 εκατομμυρίων Palazzo Ca’ Dario, αυτό το επιβλητικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα του 15ου αιώνα που πρωταγωνιστεί σε αστικούς μύθους που στοιχειώνουν τη Βενετία, αναζητεί τον επόμενο ιδιοκτήτη του -μια όχι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.

Το παλάτσο κουβαλά μια σκοτεινή κληρονομιά αιώνων καθώς από τον Κλοντ Μονέ στον μάνατζερ των Who, η γοητεία του αποδείχθηκε συχνά μοιραία. Επτά τραγικοί θάνατοι συνθέτουν τον αστικό μύθο που κρατά το κτίριο άδειο εδώ και δεκαετίες και σήμερα ο οίκος Christie’s αναλαμβάνει το στοίχημα: Μπορεί η ομορφιά της Αναγέννησης να νικήσει την προκατάληψη;

Χτισμένο στις όχθες του Μεγάλου Καναλιού στη Βενετία, το Palazzo Ca’ Dario στέκει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της πόλης. Όμως πίσω από την κομψή πρόσοψή του κρύβεται μια σειρά από ανατριχιαστικές ιστορίες που απομακρύνουν κάθε υποψήφιο αγοραστή.

Παρά την πρόσφατη πολυτελή ανακαίνιση και την προνομιακή του θέση δίπλα στη Peggy Guggenheim Collection, το θρυλικό μέγαρο παραμένει στα αζήτητα, καθώς ο αστικός μύθος το θέλει να «καταπίνει» όποιον τολμήσει να το αποκαλέσει σπίτι του.

Το εντυπωσιακά γοητευτικό αρχιτεκτονικό κόσμημα έχει βαριά σκιά, σαν βγαλμένη από διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Αν και θα μπορούσε να είναι η απόλυτη ευκαιρία στην αγορά ακινήτων της Βενετίας ως ένα ένα από τα πιο εμβληματικά δείγματα της πρώιμης βενετσιάνικης Αναγέννησης, το παλάτσο είναι κλειδωμένο, χωρίς ζωή, σαν να έχει παγιδευτεί σε έναν ιστό θανάτου.

Ο Κλοντ Μονέ δίσταζε να επισκεφτεί και να ζωγραφίσει τη Βενετία λόγω του πολλαπλασιασμού των εικόνων της πόλης στην αγορά τέχνης. Ωστόσο, όταν τελικά πείστηκε να ταξιδέψει εκεί το 1908,εμπνεύστηκε από τα χρώματα και την ατμόσφαιρα. Αν και εξακολουθούσε να ανησυχεί για το να δημιουργήσει μόνο κοινότοπες «αναμνηστικές» εικόνες της πόλης, ο χειρισμός του χρώματος εδώ δείχνει τη μοναδική του οπτική στο διαβόητο παλάτσο διαλύοντας διακριτικά τη φόρμα του, σαν να επιπλέει στην βενετσιάνικη ομίχλη

Με εννέα υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, τοιχογραφίες και μια μαγευτική θέα , το κτίριο του 15ου αιώνα έχει απαθανατιστεί από τον Κλοντ Μονέ και έχει υμνηθεί από την πένα του Χένρι Τζέιμς. Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη ομορφιά του και την τιμή των 20 εκατομμυρίων ευρώ, το μέγαρο παραμένει πεισματικά άδειο, συνοδευόμενο από τη φήμη του «καταραμένου παλατιού».

Η σκοτεινή φήμη του κτιρίου δεν βασίζεται σε απλές προλήψεις, αλλά σε μια σειρά από τραγικά γεγονότα που έπληξαν τους ιδιοκτήτες του ανά τους αιώνες.

Η σύγχρονη μυθολογία της κατάρας ξεκίνησε το 1970, όταν ο τότε ιδιοκτήτης, κόμης Φιλίππο Τζιορντάνο ντέλε Λάντζε, δολοφονήθηκε μέσα στο παλάτι από τον εραστή του. Μετά το φόνο ο ναύτης διέφυγε στο Λονδίνο για να δολοφονηθεί και αυτός αργότερα.

Την επόμενη χρονιά, το ακίνητο αγόρασε ο Κιτ Λάμπερτ, ο θρυλικός μάνατζερ του συγκροτήματος The Who.

Παρόλο που ο ίδιος δήλωνε ότι δεν πίστευε στις κατάρες, εκμυστηρευόταν σε φίλους του ότι κοιμόταν σε ξενοδοχεία για να αποφύγει τα φαντάσματα του σπιτιού.

Η οικονομική του καταστροφή και ο θάνατός του από πτώση σε σκάλα το 1981, τροφοδότησαν περαιτέρω τους θρύλους.

Στη δεκαετία του ’80, το παλάτι πέρασε στα χέρια του Ιταλού χρηματιστή Ραούλ Γκαρντίνι. Η εμπλοκή του σε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς οδήγησε στην αυτοκτονία του το 1993, προσθέτοντας ακόμα ένα κεφάλαιο στο μακάβριο χρονικό.

Aπόκομμα σε τοπική εφημερίδα για τη δολοφονία του κόμη Φιλίππο Τζιορντάνο ντέλε Λάντζε, δολοφονήθηκε μέσα στο παλάτι από τον εραστή του. Δίπλα πορτρέτο του χρηματιστή Γκαρτνίνι που αυτοκτόνησε. Και οι δύο ήταν ιδιοκτήτες του «καταραμένου» παλάτσο.

Οι φήμες λένε πως η κακοτυχία δεν αγγίζει μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και όσους σχετίζονται έστω και ελάχιστα με το οίκημα. Ο διάσημος τενόρος Μάριο Ντελ Μόνακο είχε ένα σοβαρό τροχαίο καθ’ οδόν για να δει το ακίνητο και ακύρωσε την αγορά, ενώ ο μπασίστας των Who, Τζον Εντουίστλ, πέθανε από καρδιακή προσβολή μόλις μία εβδομάδα αφού είχε νοικιάσει το παλάτι για διακοπές.

Σήμερα μεσιτικά γραφεία με δυνατά portfolio έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της πώλησης, ποντάροντας στην ιστορική αξία και την πρόσφατη ανακαίνιση του κτιρίου καθώς οι ειδικοί της αγοράς και οι ιστορικοί προσπαθούν να υποβαθμίσουν τους θρύλους.

Ο Αρνάλντο Φουσέλο των Christie’s επισημαίνει ότι οι Βενετοί λατρεύουν να υπερβάλλουν στις ιστορίες τους, ειδικά όταν απευθύνονται σε τουρίστες, θυμίζοντας πως ο πρώτος ιδιοκτήτης, Τζιοβάνι Ντάριο, έζησε μέχρι τα 80 του και πέθανε από φυσικά αίτια.

Από την πλευρά του, ο ιστορικός Νταβίντε Μπουζάτο εξηγεί ότι η Βενετία είναι γεμάτη από κτίρια όπου έχουν σημειωθεί εγκλήματα και αυτοκτονίες, πολλά από τα οποία λειτουργούν πλέον ως πολυτελή ξενοδοχεία.

Ο Μπουσάτο είπε ότι οι φήμες είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970, αλλά εντάθηκαν μετά την αυτοκτονία του Γκαρντίνι, δημιουργώντας μια δημοσιογραφική έξαρση.

«Οι Βενετοί το αγκάλιασαν», είπε. «Λατρεύουν να λένε ιστορίες και είναι αρκετά φυσιολογικό να υπερβάλλουν, όπως έκαναν με το νησί Ποβέλια».

Γνωστό και ως «νησί των ζωντανών νεκρών», αυτό το απομονωμένο κομμάτι γης στην καρδιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας κουβαλάει τη φήμη του πιο στοιχειωμένου μέρους στον κόσμο. Τα σκοτεινά μυστικά της Ποβέλια και το παρελθόν της πανούκλας έχουν χτίσει ένα σκοτεινό μύθο γύρω από το μέρος ως «πύλη για την κόλαση» με τους Βενετσιάνους να λατρεύουν να αναπαράγουν το μακάβριο ιστορικό του.

Ένας τόπος όπου ο θάνατος κυριάρχησε για αιώνες, αφήνοντας πίσω του μια βαριά, απόκοσμη ενέργεια εκτιμάται πως περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στις ακτές της με το νησί να παραμένει κλειστό για το κοινό, τροφοδοτώντας τους πιο τρομακτικούς αστικούς θρύλους. «Από το λοιμοκαθαρτήριο της Αναγέννησης στο ψυχιατρείο του 20ού αιώνα, η Ποβέλια υπήρξε ένας επίγειος προθάλαμος της κόλασης» λένε. «Αν σκάψεις στο νησί, δεν θα βρεις χώμα, αλλά θρυμματισμένα ανθρώπινα οστά».

Οι Βενετσιάνοι συνήθως δεν επηρεάζονταν από δεισιδαιμονίες, είπε ο Μπουσάτο στον The Guardian, «αλλά τους αρέσει να εκπλήσσουν τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους που έρχονται από έξω».

«Όπως συμβαίνει με όλους τους θρύλους, αυτοί που περιβάλλουν το Palazzo Ca’ Dario μπερδεύονται λίγο – οι αφηγητές παίρνουν μερικά συγκεκριμένα γεγονότα και τα μεγεθύνουν» είπε.

Ο Φουσέλο είναι βέβαιος ότι το κτίριο θα ξεπεράσει την απόκοσμη φήμη του και τώρα θα πουληθεί. Είπε ότι μέχρι στιγμής έχει προσελκύσει «πολύ» ενδιαφέρον, τόσο από Ιταλούς όσο και από ξένους αγοραστές. «Αυτό είναι ένα μέρος όπου ζει η ιστορία», είπε. «Και αν θέλετε να ζήσετε την ιστορία, τότε αυτό είναι το τέλειο σπίτι, αν και είναι σημαντικό όποιος το αγοράσει να αφιερωθεί στο να διατηρήσει αυτό το ακίνητο ζωντανό».

Το ερώτημα παραμένει: θα βρεθεί ο αγοραστής που θα αγνοήσει τους ψίθυρους των γονδολιέρηδων ή την αχλή της κατάρας στο κανάλι;

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers  Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

