Επτά θάνατοι, ένας Μονέ, μια κατάρα: Το «στοιχειωμένο» Palazzo Ca’ Dario της Βενετίας ψάχνει τον επόμενο ιδιοκτήτη του

Το αναγεννησιακό παλάτι των 20 εκατομμυρίων Palazzo Ca’ Dario, αυτό το επιβλητικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα του 15ου αιώνα που πρωταγωνιστεί σε αστικούς μύθους που στοιχειώνουν τη Βενετία, αναζητεί τον επόμενο ιδιοκτήτη του -μια όχι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.

Το παλάτσο κουβαλά μια σκοτεινή κληρονομιά αιώνων καθώς από τον Κλοντ Μονέ στον μάνατζερ των Who, η γοητεία του αποδείχθηκε συχνά μοιραία. Επτά τραγικοί θάνατοι συνθέτουν τον αστικό μύθο που κρατά το κτίριο άδειο εδώ και δεκαετίες και σήμερα ο οίκος Christie’s αναλαμβάνει το στοίχημα: Μπορεί η ομορφιά της Αναγέννησης να νικήσει την προκατάληψη;

Χτισμένο στις όχθες του Μεγάλου Καναλιού στη Βενετία, το Palazzo Ca’ Dario στέκει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της πόλης. Όμως πίσω από την κομψή πρόσοψή του κρύβεται μια σειρά από ανατριχιαστικές ιστορίες που απομακρύνουν κάθε υποψήφιο αγοραστή.

Παρά την πρόσφατη πολυτελή ανακαίνιση και την προνομιακή του θέση δίπλα στη Peggy Guggenheim Collection, το θρυλικό μέγαρο παραμένει στα αζήτητα, καθώς ο αστικός μύθος το θέλει να «καταπίνει» όποιον τολμήσει να το αποκαλέσει σπίτι του.

Το εντυπωσιακά γοητευτικό αρχιτεκτονικό κόσμημα έχει βαριά σκιά, σαν βγαλμένη από διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Αν και θα μπορούσε να είναι η απόλυτη ευκαιρία στην αγορά ακινήτων της Βενετίας ως ένα ένα από τα πιο εμβληματικά δείγματα της πρώιμης βενετσιάνικης Αναγέννησης, το παλάτσο είναι κλειδωμένο, χωρίς ζωή, σαν να έχει παγιδευτεί σε έναν ιστό θανάτου.

Με εννέα υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, τοιχογραφίες και μια μαγευτική θέα , το κτίριο του 15ου αιώνα έχει απαθανατιστεί από τον Κλοντ Μονέ και έχει υμνηθεί από την πένα του Χένρι Τζέιμς. Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη ομορφιά του και την τιμή των 20 εκατομμυρίων ευρώ, το μέγαρο παραμένει πεισματικά άδειο, συνοδευόμενο από τη φήμη του «καταραμένου παλατιού».

Η σκοτεινή φήμη του κτιρίου δεν βασίζεται σε απλές προλήψεις, αλλά σε μια σειρά από τραγικά γεγονότα που έπληξαν τους ιδιοκτήτες του ανά τους αιώνες.

Η σύγχρονη μυθολογία της κατάρας ξεκίνησε το 1970, όταν ο τότε ιδιοκτήτης, κόμης Φιλίππο Τζιορντάνο ντέλε Λάντζε, δολοφονήθηκε μέσα στο παλάτι από τον εραστή του. Μετά το φόνο ο ναύτης διέφυγε στο Λονδίνο για να δολοφονηθεί και αυτός αργότερα.

Την επόμενη χρονιά, το ακίνητο αγόρασε ο Κιτ Λάμπερτ, ο θρυλικός μάνατζερ του συγκροτήματος The Who.

Παρόλο που ο ίδιος δήλωνε ότι δεν πίστευε στις κατάρες, εκμυστηρευόταν σε φίλους του ότι κοιμόταν σε ξενοδοχεία για να αποφύγει τα φαντάσματα του σπιτιού.

Η οικονομική του καταστροφή και ο θάνατός του από πτώση σε σκάλα το 1981, τροφοδότησαν περαιτέρω τους θρύλους.

Στη δεκαετία του ’80, το παλάτι πέρασε στα χέρια του Ιταλού χρηματιστή Ραούλ Γκαρντίνι. Η εμπλοκή του σε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς οδήγησε στην αυτοκτονία του το 1993, προσθέτοντας ακόμα ένα κεφάλαιο στο μακάβριο χρονικό.

Οι φήμες λένε πως η κακοτυχία δεν αγγίζει μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και όσους σχετίζονται έστω και ελάχιστα με το οίκημα. Ο διάσημος τενόρος Μάριο Ντελ Μόνακο είχε ένα σοβαρό τροχαίο καθ’ οδόν για να δει το ακίνητο και ακύρωσε την αγορά, ενώ ο μπασίστας των Who, Τζον Εντουίστλ, πέθανε από καρδιακή προσβολή μόλις μία εβδομάδα αφού είχε νοικιάσει το παλάτι για διακοπές.

Σήμερα μεσιτικά γραφεία με δυνατά portfolio έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της πώλησης, ποντάροντας στην ιστορική αξία και την πρόσφατη ανακαίνιση του κτιρίου καθώς οι ειδικοί της αγοράς και οι ιστορικοί προσπαθούν να υποβαθμίσουν τους θρύλους.

Ο Αρνάλντο Φουσέλο των Christie’s επισημαίνει ότι οι Βενετοί λατρεύουν να υπερβάλλουν στις ιστορίες τους, ειδικά όταν απευθύνονται σε τουρίστες, θυμίζοντας πως ο πρώτος ιδιοκτήτης, Τζιοβάνι Ντάριο, έζησε μέχρι τα 80 του και πέθανε από φυσικά αίτια.

Από την πλευρά του, ο ιστορικός Νταβίντε Μπουζάτο εξηγεί ότι η Βενετία είναι γεμάτη από κτίρια όπου έχουν σημειωθεί εγκλήματα και αυτοκτονίες, πολλά από τα οποία λειτουργούν πλέον ως πολυτελή ξενοδοχεία.

Ο Μπουσάτο είπε ότι οι φήμες είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970, αλλά εντάθηκαν μετά την αυτοκτονία του Γκαρντίνι, δημιουργώντας μια δημοσιογραφική έξαρση.

«Οι Βενετοί το αγκάλιασαν», είπε. «Λατρεύουν να λένε ιστορίες και είναι αρκετά φυσιολογικό να υπερβάλλουν, όπως έκαναν με το νησί Ποβέλια».

Γνωστό και ως «νησί των ζωντανών νεκρών», αυτό το απομονωμένο κομμάτι γης στην καρδιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας κουβαλάει τη φήμη του πιο στοιχειωμένου μέρους στον κόσμο. Τα σκοτεινά μυστικά της Ποβέλια και το παρελθόν της πανούκλας έχουν χτίσει ένα σκοτεινό μύθο γύρω από το μέρος ως «πύλη για την κόλαση» με τους Βενετσιάνους να λατρεύουν να αναπαράγουν το μακάβριο ιστορικό του.

Ένας τόπος όπου ο θάνατος κυριάρχησε για αιώνες, αφήνοντας πίσω του μια βαριά, απόκοσμη ενέργεια εκτιμάται πως περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στις ακτές της με το νησί να παραμένει κλειστό για το κοινό, τροφοδοτώντας τους πιο τρομακτικούς αστικούς θρύλους. «Από το λοιμοκαθαρτήριο της Αναγέννησης στο ψυχιατρείο του 20ού αιώνα, η Ποβέλια υπήρξε ένας επίγειος προθάλαμος της κόλασης» λένε. «Αν σκάψεις στο νησί, δεν θα βρεις χώμα, αλλά θρυμματισμένα ανθρώπινα οστά».

Οι Βενετσιάνοι συνήθως δεν επηρεάζονταν από δεισιδαιμονίες, είπε ο Μπουσάτο στον The Guardian, «αλλά τους αρέσει να εκπλήσσουν τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους που έρχονται από έξω».

«Όπως συμβαίνει με όλους τους θρύλους, αυτοί που περιβάλλουν το Palazzo Ca’ Dario μπερδεύονται λίγο – οι αφηγητές παίρνουν μερικά συγκεκριμένα γεγονότα και τα μεγεθύνουν» είπε.

Ο Φουσέλο είναι βέβαιος ότι το κτίριο θα ξεπεράσει την απόκοσμη φήμη του και τώρα θα πουληθεί. Είπε ότι μέχρι στιγμής έχει προσελκύσει «πολύ» ενδιαφέρον, τόσο από Ιταλούς όσο και από ξένους αγοραστές. «Αυτό είναι ένα μέρος όπου ζει η ιστορία», είπε. «Και αν θέλετε να ζήσετε την ιστορία, τότε αυτό είναι το τέλειο σπίτι, αν και είναι σημαντικό όποιος το αγοράσει να αφιερωθεί στο να διατηρήσει αυτό το ακίνητο ζωντανό».

Το ερώτημα παραμένει: θα βρεθεί ο αγοραστής που θα αγνοήσει τους ψίθυρους των γονδολιέρηδων ή την αχλή της κατάρας στο κανάλι;