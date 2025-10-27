magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Culture Live 27 Οκτωβρίου 2025 | 13:10

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Ο Μπιόρν Αντρέσεν ήταν 15 ετών το 1970. Εκείνη την εποχή, ο θρύλος του ιταλικού κινηματογράφου Λουκίνο Βισκόντι είχε φτάσει στη Σουηδία, αναζητώντας ένα αγόρι για να υποδυθεί το γοητευτικό επίκεντρο του έρωτα ενός ετοιμοθάνατου συνθέτη για αυτό που ορισμένοι θεωρούν αριστούργημά του, το «Θάνατος στη Βενετία». Γράφτηκε το 1912 κι είναι ένα εκπληκτικής δεξιοτεχνίας χρονικό της παρακμής, της κάθε είδους παρακμής.

Βασισμένη σε μια νουβέλα του Τόμας Μαν, η ταινία απαιτούσε έναν έφηβο ικανό να ενσαρκώσει τη ραψωδική περιγραφή του Μαν: «… χλωμός, με μια γλυκιά επιφυλακτικότητα, με πλούσιες μελίχρωμες μπούκλες, το μέτωπο και η μύτη να κατεβαίνουν σε μια γραμμή, το κερδισμένο στόμα, η έκφραση της αγνής και θεϊκής γαλήνης».

«Όμορφο!» ενθουσιάζεται ο Βισκόντι

Ο Βισκόντι είχε ταξιδέψει στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Φινλανδία και τη Ρωσία στην αναζήτησή του, συγκεντρώνοντας τη μια σειρά μετά την άλλη ξανθών νεαρών για επιθεώρηση, ώσπου μια μέρα -σε ένα ξενοδοχείο της Στοκχόλμης- μπήκε ο Μπιόρν Αντρέσεν.

Η αντίδραση του σκηνοθέτη ήταν ακαριαία και αποτυπώνεται σε υλικό Super 8 που ανακάλυψαν οι Kristina Lindström και Kristian Petri για το ντοκιμαντέρ τους, The Most Beautiful Boy in the World, του 2021.

«Όμορφο!» ενθουσιάζεται ο Βισκόντι. «Ζητήστε του να γδυθεί!». Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Αντρέσεν στέκεται όρθιος, οδυνηρά άβολα με το εσώρουχό του, καθώς ένα δωμάτιο γεμάτο ενήλικες τον εξετάζει εξονυχιστικά.

Πολλά χρόνια μετά, ζώντας σε ένα μικρό και άθλιο διαμέρισμα στη Στοκχόλμη, ο Αντρέσεν εξακολουθεί να παλεύει με τις επιπτώσεις εκείνης της αμήχανης στιγμής και της ραγδαίας φήμης που δεν επιδίωξε ποτέ να αποκτήσει και που ακολούθησε.

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», δήλωσε στον Guardian το 2003. Η δημιουργία της ταινίας, όπως είπε το 2021, «έχει καταστρέψει τη ζωή μου σε μεγάλο βαθμό».

Το ένστικτο του Βισκόντι, που έμοιαζε με γεράκι, δεν έβλεπε μόνο τη σκανδιναβική ομορφιά του εφήβου που «κατάπινε τα φώτα», αλλά και κάτι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί: Μια αύρα μελαγχολίας

«Ήταν διαφορετικός από τα άλλα αγόρια»

Ο θάνατος του Αντρέσεν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους Kristian Petri και Kristina Lindström, τους συν-σκηνοθέτες της ταινίας The Most Beautiful Boy in the World.

Ο Petri δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο, ενώ η Lindström τον θυμήθηκε ως «ένα γενναίο άτομο». Δεν δόθηκε καμία αιτία θανάτου.

Ο Αντρέσεν ήταν έφηβος και ζούσε σε μια αγροτική καλύβα με τη γιαγιά του, μετά το τραύμα της αυτοκτονίας της μητέρας του όταν ήταν μόλις δέκα ετών – δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του. Ήταν τα όνειρα της γιαγιάς του για την κινηματογραφική οθόνη που τον έφεραν σε εκείνη τη μοιραία οντισιόν.

Το ένστικτο του Βισκόντι, που έμοιαζε με γεράκι, δεν έβλεπε μόνο τη σκανδιναβική ομορφιά του εφήβου που «κατάπινε τα φώτα», αλλά και κάτι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί: Μια αύρα μελαγχολίας, μια λεπτή αμηχανία, την υπόνοια βαθιών ψυχικών υδάτων που το σελιλόιντ μπορούσε να μεγεθύνει.

«Ήταν διαφορετικός από τα άλλα αγόρια. Υπήρχε μια θλίψη γύρω του, μια ευπάθεια. Ο Βισκόντι ήταν τόσο έξυπνος, που το είδε αυτό. Είναι προφανές ότι ο Μπιόρν είχε κάποιο πολύ ιδιαίτερο χάρισμα. Και το έχει ακόμα» λέει ο Petri. «Τον επέλεξε επειδή όλα όσα συνέβησαν στον Μπιορν στην παιδική του ηλικία ήταν στα μάτια του» συμπληρώνει η Lindström.

Όπως παραδέχεται στον Guardian ο Αντρέσεν, θα είχε πει στον Βισκόντι να «πάει να γ@μηθεί» αν ήταν ακόμα ζωντανός και ότι ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω»

Η ερμηνεία του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» τον έκανε διάσημο από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η εμπειρία δεν ήταν απολύτως θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με μια ομάδα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα».

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες συναντήσεις», είπε.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο Αντρέσεν βρισκόταν στο Λίντο της Βενετίας ντυμένος με ναυτική στολή για να υποδυθεί τον Tadzio, το 14χρονο αντικείμενο της εμμονής του Ντιρκ Μπογκάρντ στην αδίστακτη μελέτη του Βισκόντι για μια καταδικασμένη αριστοκρατία που στοιχειώνει το Hotel des Bains με φρου φρου και φιόγκους, ενώ η χολέρα σέρνεται στα κανάλια της πόλης.

Ο Βισκόντι έδωσε οδηγία στο συνεργείο του να μην ακουμπήσουν ούτε ένα δάχτυλο στην πολύτιμη ανακάλυψή του – έγραψε ο Μπογκάρντ στα απομνημονεύματά του: «Δεν του επιτράπηκε ποτέ να βγει στον ήλιο, να κλωτσήσει μια μπάλα ποδοσφαίρου με τους συντρόφους του, να κολυμπήσει στη μολυσμένη θάλασσα ή να κάνει οτιδήποτε που θα μπορούσε να του δώσει την παραμικρή ευχαρίστηση… Τα υπέμεινε όλα αυτά υπέροχα».

Όλα αυτά άλλαξαν όταν ολοκληρώθηκε η ταινία «Θάνατος στη Βενετία». Στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο, ο Βισκόντι τον χαρακτήρισε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένα έξυπνο διαφημιστικό ηχητικό μήνυμα για την ταινία του, αλλά και ένα άδικο χτύπημα για τον προστατευόμενό του, που μετέτρεψε τον έφηβο σε αντικείμενο πάνω στο οποίο προβάλλονταν πληθώρα φαντασιώσεων.

«Ήμουν τρομοκρατημένος» θυμάται ο Αντρέσεν «ένιωθα σαν να πετούσαν σμήνη νυχτερίδων γύρω μου σχεδόν όλη την ώρα».

Μια υστερία γύρω από αυτό 

Όπως παραδέχεται στον Guardian ο Αντρέσεν, θα είχε πει στον Βισκόντι να «πάει να γ@μηθεί» αν ήταν ακόμα ζωντανός και ότι ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν έχω δει τόσους φασίστες και μαλάκες όσο στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Λουκίνο ήταν ο τύπος του πολιτιστικού αρπακτικού που θα θυσίαζε τα πάντα και τους πάντες για το έργο».

Μετά το «Θάνατος στη Βενετία», ο Αντρέσεν πήγε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε πολλές διαφημίσεις και απέκτησε ένα τεράστιο γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;», είπε στον Guardian το 2003. «Ήταν έτσι. Υπήρχε μια υστερία γύρω από αυτό».

Αργότερα, φιλοξενήθηκε σε ένα παρισινό διαμέρισμα για ένα χρόνο από έναν πλούσιο ηλικιωμένο άνδρα και περιφερόταν σε νυχτερινά κέντρα. «Ένιωθα σαν ένα είδος περιπλανώμενου τροπαίου» λέει.

Είναι μια εποχή που ακόμα προτιμά να μη συζητά. «Αυτές οι θλιβερές ιστορίες συμβαίνουν για όσο καιρό υπάρχει η σόου μπιζ και ο κινηματογράφος. Τόσοι πολλοί παιδικοί σταρ έχουν δυσάρεστες εμπειρίες. Το #MeToo ήταν φυσικά κυρίως γυναίκες, αλλά το #MeToo είναι επίσης θέμα κατάχρησης εξουσίας και εκεί σίγουρα εντάσσεται η ιστορία του Μπιόρν» λέει ο Petri. «Καταλαβαίνω πώς ένιωσαν αυτές οι γυναίκες, γιατί έχω βρεθεί κι εγώ εκεί» προσθέτει η Lindström.

«Χάος»

Οι φιλοδοξίες του Αντρέσεν ήταν στη μουσική και έγινε ένας καταξιωμένος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να ασχολείται με την υποκριτική, εμφανιζόμενος σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως σουηδικής παραγωγής. Περιέγραψε την καριέρα του ως «χάος» και ισχυρίστηκε ότι ο Tadzio, ο φανταστικός χαρακτήρας του Θάνατος στη Βενετία, τον είχε στοιχειώσει μέχρι την ενηλικίωση. «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησαν από την απόλυτη κορυφή και μετά πήραν την κατηφόρα», είπε. «Ήταν μοναχικό».

Ο Αντρέσεν έγινε πρωτοσέλιδο το 2003, όταν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η φεμινίστρια Ζερμέν Γκριρ χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της The Beautiful Boy χωρίς να του ζητήσει την άδεια. Ορισμένες από τις αντιρρήσεις του σχετίζονταν με την εμπειρία του με τον Βισκόντι, όπως είπε: «Η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος. Συναισθηματικά και διανοητικά, με ενοχλεί – επειδή έχω κάποια εικόνα για το τι είναι αυτό το είδος αγάπης».

Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος της Γκριρ, Thames and Hudson, απέρριψε τις αντιρρήσεις του, λέγοντας ότι δεν χρειαζόταν την άδειά του – μόνο αυτή του φωτογράφου, Ντέιβιντ Μπέιλι.

Η δικαίωση

Η γήρανση βοήθησε τον Αντρέσεν να παραμείνει ανώνυμος και τελικά βρήκε την ηρεμία του ως ηθοποιός. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου Μεσοκαλόκαιρο του Άρι Άστερ, υποδυόμενος έναν ηλικιωμένο άνδρα που του σπάνε το πρόσωπο με ένα σφυρί ενώ θυσιάζεται σε μια παγανιστική τελετή. Ο Αντρέσεν ήταν ενθουσιασμένος με τον ρόλο, λέγοντας: «Το να σκοτωθείς σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Ο Μπιορν Αντρέσεν είχε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρόμαν: μια κόρη, την Ρόμπιν, και έναν γιο, τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία εννέα μηνών.

