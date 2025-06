Ο Βισκόντι, η σεξουαλικοποίηση και το τέλος της αθωότητας: Τι απέγινε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου»;

Ήταν Μάρτιος του 1971 όταν η ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και κέρδιζε την πλειοψηφία των κριτικών. Ο αργός, δραματικός, τόνος του ιταλού δημιουργού μάγεψε το κοινό και τα κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Δεν είναι τυχαίο, ότι το φιλμ θα κερδίσει τέσσερα BAFTA Awards, δύο βραβεία στο Φεστιβάλ των Καννών, αλλά και μια υποψηφιότητα για τα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα, ο ιστορικός κινηματογράφου Λόρενς Τζέι Κουάρκ, έγραψε κάποια στιγμή ότι σκηνές της ταινίας θα έπρεπε να κοπούν και να γίνουν πίνακες στο Λούβρο.

Και στο επίκεντρο αυτών των έργων τέχνης, ήταν ένα και μόνο πρόσωπο: ο Τάτζιο, ο ήρωας του συγγραφέα Τόμας Μαν, που υποδύθηκε στην ταινία του Βισκόντι ο Μπιορν Αντρέσεν.

Ένα παιδί, που σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, είδε τη ζωή του να αλλάζει και να γίνεται το επίκεντρο της κινηματογραφικής ζωής σε ηλικία μόλις 15 ετών. Το πιο ωραίο αγόρι του κόσμου.

Από ορφανός, σταρ

Ο Μπιορν Αντρέσεν ήταν μόλις 10 ετών όταν η μητέρα του αυτοκτόνησε. Πατέρα δεν γνώρισε ποτέ και δεν του αποκάλυψε η μητέρα του ποιος ήταν. Κάπως έτσι, κατέληξε να μεγαλώνει στο σπίτι της γιαγιάς του.

Η υποκριτική και ο κινηματογράφος δεν τον ενδιέφεραν ποτέ. Είχε όνειρο να γίνει μουσικός. Αλλά όχι και η γιαγιά του, που ήθελε να δει τουλάχιστον ένα από τα εγγόνια της να γίνεται διάσημο.

Κάπως έτσι άρχισε να πηγαίνει στις οντισιόν – και σύντομα ο δρόμος τον έφερε μπροστά στον Λουκίνο Βισκόντι.

«Πόσο χρονών είναι; Μεγαλύτερος από όσο δείχνει ε;» ακούγεται να λέει ο ιταλός σκηνοθέτης στο ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» που κυκλοφόρησε το 2021. «Δεκαπέντε; Ωραία, πολύ ωραία. Πες του να βγάλει τα ρούχα του».

Ο νεαρός Μπιορν δεν ένιωθε άνετα για αυτό. Αλλά το έκανε. Πήρε τον ρόλο και 4.000 δολάρια για να γίνει ο Τάτζιο του Βισκόντι στον «Θάνατο στη Βενετία» – μια απόφαση που θα καθόριζε το υπόλοιπο της ζωής του.

«Κοιτάω τώρα πως με έβαζε να ποζάρω και το μοναδικό πράγμα που σκέφτομαι είναι πως ο γ@μημένος μπάσταρδος με σεξουαλικοποίησε» δηλώνει ο -πλέον- 70αρης Μπιορν Αντρέσεν στο Variety.

«Τα υπέμενε όλα»

Και μετά ξεκίνησαν τα γυρίσματα, τα οποία έμοιαζαν περισσότερο με φυλακή για τον Μπιορν. Όπως έγραψε και στα απομνημονεύματά του το 1983 ο συμπρωταγωνιστής του Ντερκ Μπόγκαρντ, ο νεαρός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

«Απαγορευόταν να τον βλέπει ο ήλιος, δεν μπορούσε να παίξει με τους συνομήλικούς του, ούτε καν να μπει στη θάλασσα. Γενικά δεν τον άφηνε να κάνει τίποτα που θα του έδινε την παραμικρή ευχαρίστηση» είχε γράψει τότε ο γνωστός άγγλος ηθοποιός. «Τα υπέμενε όλα».

Όσο για τον νεαρό ηθοποιό; «Ένιωθα ότι με είχαν περικυκλώσει νυχτερίδες. Ήταν ένας εφιάλτης. Τώρα που το βλέπω νιώθω ότι στα μάτια του ήμουν ένα αντικείμενο του σεξ. Το παιχνίδι του».

Και ο Βισκόντι είχε τους λόγους του. Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο το 1971, κάτω από το βλέμμα της βασίλισσας Ελισάβετ, αποκάλεσε τον Μπιορν Αντρέσεν «το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου». Και αυτός ο τίτλος θα τον ακολουθούσε όλη του τη ζωή – όπως και αυτός του teen gay icon.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μετά την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών, ο ιταλός σκηνοθέτης τον πήγε στα γκέι κλαμπ της περιοχής.

«Ένιωθα πολύ άβολα. Απλά νομίζω ότι ήθελε να τεστάρει αν είμαι γκέι ή όχι» θα πει ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ. Στο φιλμ δεν θα μιλήσει για τη σεξουαλικότητά του, αλλά θα παραδεχτεί ότι μια φορά φορά «πήγα με άντρα για να πω ότι το δοκίμασα και τελικά δεν ήταν αυτό που ήθελα».

Η ζωή μετά τον Βισκόντι

Με τον Λουκίνο Βισκόντι μπορεί να μην συνεργάστηκε ποτέ ξανά μετά, αλλά συνέχισε την πορεία του στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο, πάντα θα τον ακολουθούσε ο τίτλος του πιο ωραίου αγοριού του κόσμου.

«Θυμάμαι το 1976 είχα πάει στο Παρίσι για κάτι γυρίσματα και τελικά έμεινα έναν χρόνο. Υπήρχαν πλούσιοι άντρες που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μου πληρώνουν τα γεύματα, να με χατζιλικώνουν, μέχρι και να μου χαρίζουν διαμερίσματα για να μένω» θα πει στο ντοκιμαντέρ το 2021. «Ήμουν τόσο αφελής, σκεφτόμουν συνεχώς πόσο καλοί άνθρωποι είναι».

Το 1983 θα παντρευτεί την ποιήτρια Σούζαν Ρόμαν και θα αποκτήσουν δύο παιδιά, τη Ρόμπιν και τον Έλβιν. Ωστόσο, ο γιος τους θα πεθάνει προτού καν κλείσει έναν χρόνο ζωής και όλα θα πάρουν την κάτω βόλτα.

Ο γάμος του θα τελειώσει μετά από τέσσερα χρόνια. Μαζί με το αλκοόλ που είχε μπει ήδη στη ζωή του, θα έρθει και η κατάθλιψη. Για μια δεκαετία θα εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας και θα επιστρέψει το 2004.

Σήμερα, το πιο ωραίο αγόρι του κόσμου, δεν θυμίζει σε πολλά τον Τάτζιο από τον «Θάνατο στη Βενετία». Το κιτρίνισμα από το τσιγάρο στα γένια του, έχουν καλύψει αυτή τη λάμψη από τα παλιά.

«Από άποψη ζωής και καριέρας, γ@μησε πολλά πράγματα» θα πει απλά για τον Λουκίνο Βισκόντι.