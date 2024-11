Επιστολές του Λουκίνο Βισκόντι προς τον Χέλμουτ Μπέργκερ – «Ίσως νιώσεις τύψεις»

Ο Λουκίνο Βισκόντι θα ερμηνεύσει τα γενέθλιά του, στις 2 Νοεμβρίου 1906 -η Ημέρα των Νεκρών- ως την πρώτη εκδήλωση του επαναστατικού του πνεύματος: «Ήρθα στον κόσμο την Ημέρα των Νεκρών, από μια σύμπτωση που θα παραμείνει πάντα σκανδαλώδης, ίσως με εικοσιτετράωρη καθυστέρηση την Ημέρα των Αγίων Πάντων».

Και ήταν επαναστατικός. Όντως. Στα 30 και πλέον χρόνια της καριέρας του, ελάχιστες ταινίες του δεν προσέλκυσαν λογοκρισία ή κάποιο σκάνδαλο, αρχής γενομένης από το ντεμπούτο του.

Η ταινία Διαβολικοί Εραστές (Ossessione, 1943), βασισμένη στο τραγικό μυθιστόρημα του James M. Cain, Ο Ταχυδρόμος Χτυπάει Πάντα Δύο Φορές, είναι ένα παθιασμένο δράμα για ένα ερωτικό τρίγωνο.

Η ταινία φέρεται να ξέφυγε από τα νύχια της φασιστικής λογοκρισίας μόνο και μόνο επειδή άρεσε στον ίδιο τον Μουσολίνι.

Η σκηνοθεσία θεατρικών έργων του Λουκίνο Βισκόντι, για την οποία είναι –άδικα- ελάχιστα γνωστός, ήταν ακόμη πιο τολμηρή.

Ξεφυλλίζοντας τους τίτλους τους, υποψιάζεται κανείς ότι διάλεξε τα θέματά του από τον Θάνατο του Εμποράκου του Άρθουρ Μίλερ, το Λεωφορείο ο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς και το Les Parents terribles του Ζαν Κοκτώ με μοναδικό σκοπό να σοκάρει το κοινό.

Ομοφυλοφιλία, καυτές σχέσεις, αλκοολισμός, αιμομιξία, ψυχικές ασθένειες, μανίες σε όλα τα επίπεδα: Κανένα ταμπού ή άβολο θέμα δεν έμεινε πίσω.

Η ιταλική κοινωνία της εποχής, παγιδευμένη σε ένα ασφυκτικό μείγμα ηθικισμού και καθολικής ρητορικής, χρειαζόταν επειγόντως μια τέτοια θεραπεία αντίκτυπου.

Ο Χέλμουτ Μπέργκερ γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1944 στο Bad Ischl της Αυστρίας ως γόνος οικογένειας ξενοδόχων και μεγάλωσε στο Σάλτσμπουργκ. Αρχικά εκπαιδεύτηκε για να εργαστεί στον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά δεν τον ενδιέφερε.

Σε ηλικία 18 ετών μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου έκανε περιστασιακές δουλειές ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής. Στη συνέχεια, μετά από μια περίοδο σπουδών πάνω στις γλώσσες στο Università per Stranieri στην Περούτζια, μετακόμισε στη Ρώμη.

Εκεί, το 1964, γνώρισε τον Λουκίνο Βισκόντι, ο οποίος του έδωσε την πρώτη του δουλειά ως «νεαρός στο ξενοδοχείο» στην ταινία Le Streghe (1967, «Οι Μάγισσες»), πριν του δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Οι Καταραμένοι.

Χέλμουτ μου, με βαριά καρδιά και μεγάλη αγωνία σου γράφω αυτό το γράμμα. Χθες έλαβα δύο εξπρές επιστολές σου, μία από το Μόναχο και μία από το Σάλτσμπουργκ.

Τις διαβάζω ξανά και ξανά από χθες και δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά από δυόμισι χρόνια τρυφερής, σταθερής και πιστής φιλίας μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι απελπιστικό.

[..]

Δεν μπορώ να καταλάβω τι φαντάστηκες ότι θα συμβεί; Ότι το Εθνικό Θέατρο του Μονάχου θα σου άνοιγε τις πόρτες του και θα υπέγραφες με μισθό πρωταγωνιστή;

Κατά τη γνώμη μου, και όχι κατά τη γνώμη σου, αυτή ήταν ακριβώς η «ευκαιρία» που χρειαζόσασταν. Και την πήρες.

[…]

Με κατηγορείς ότι δεν έκανα τίποτα για σένα, για την καριέρα σου, κ.τλ. Αν εννοείς ότι δεν σε άφησα να παίξεις στον κινηματογράφο, εκτός από τον μικρό ρόλο στις Μάγισσες, αυτό είναι αλήθεια.

Αλλά πού θα έπρεπε να σε είχα βάλει να παίξεις. Στον «Ξένο»; Ανάμεσα στους Άραβες; Τι ρόλο θα έπρεπε να είχες; Δεν έκανα ταινία για σένα; Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποια ταινία; Τι είδους χαρακτήρας είσαι; Τι πιθανότητες έχεις; Προς το παρόν, καμία απολύτως. Και λοιπόν;

[…]

Άκουσέ με. Κάνε υπομονή. Προετοιμάσου. Εξάλλου, πρέπει να το παραδεχτείς. Δεν πέρασες άσχημα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμονής. Είχες αυτό που ήθελες περισσότερο.

Είχες μια ζωή που δεν ήταν δυσάρεστη. Έχεις σπουδάσει λίγο, χωρίς να θυσιάσεις πολλά. Τι ήθελες; Τι άλλο ήθελες;

[…]

Σου τα έχω πει αυτά τα πράγματα τόσες πολλές φορές τώρα, πάρα πολλές φορές, και σου είναι βαρετά, το ξέρω. Με θεωρείς έναν γερο-ανόητο που κάποτε ήξερε πώς να εκτοξεύει νέους ηθοποιούς και σήμερα δεν ξέρει πια.

Αν μετά από τόσο καιρό δεν έχεις καταλάβει ότι ήσουν ο πιο αγαπητός άνθρωπος που είχα κοντά μου, αυτός για τον οποίο ήμουν πάντα έτοιμος να κάνω θυσίες μόνο και μόνο για να σε δω ευτυχισμένο και ικανοποιημένο τότε δεν έχεις καταλάβει τίποτα και δεν θα μπορέσεις ποτέ να καταλάβεις τίποτα.

Και τώρα είναι πολύ αργά.

[…]

Αλλά επειδή πιστεύω ότι υπάρχει ένας νόμος αντιστάθμισης, πιστεύω ότι μια μέρα, πολύ μετά, θα νιώσεις το ίδιο είδος απογοήτευσης και θα καταλάβεις τελικά ποιος ήμουν εγώ για σένα.

Και ίσως, θα μου αποδώσεις καθυστερημένη δικαιοσύνη. Φυσικά, θα έχω ήδη πεθάνει. Και ίσως νιώσεις τύψεις που δεν κατάλαβες όλη την αγάπη που είχα για σένα…

Αυτά έγραφε ο Λουκίνο Βισκόντι, ο μεγάλος, Ιταλός σκηνοθέτης στον νεαρό ηθοποιό Χέλμουτ Μπέργκερ, στις 30 Μαΐου 1967, στο Παρίσι, από τη Φλωρεντία, όπου βρισκόταν.

«Ανέχομαι επίσης» γράφει ο σκηνοθέτης στον ηθοποιό σε μια άλλη επιστολή που στάλθηκε από το La Colombaia στο Lacco Ameno (Ίσκια), στις 28 Αυγούστου 1970 «και αυτό είναι μια άλλη δοκιμασία, τις επιθέσεις σου, το σχεδόν πάντα επιθετικό ύφος σου παρουσία τρίτων.

»Αλλά το ανέχομαι γιατί ξέρω ότι και αυτό είναι, από την πλευρά σου, μια δοκιμασία αγάπης (κακώς εκφρασμένης), αλλά κατά μία έννοια ένα ξέσπασμα.

»Τώρα θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να εξετάσω όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης μας. Ήθελα όμως να σου πω μόνο το εξής: μη φοβάσαι ότι τα συναισθήματά μου θα αλλάξουν.

»Να αλλάξουν, ναι, αν θέλεις, αλλά προς το καλύτερο, γιατί θέλω να είναι έτσι και να γίνει μια πραγματική αδελφική στοργή, ενός πολύ μεγαλύτερου αδελφού για έναν πολύ μικρότερο αδελφό.

Μόνο έτσι τα συναισθήματά μας θα μπορέσουν να διαρκέσουν μέχρι το τέλος της ζωής μου, που, τελικά, δεν θα είναι και τόσο μακριά. Καταλαβαίνεις;».

ARTHOUSE RETRO:

Luchino Visconti, Charlotte Rampling and Helmut Berger.

For The Damned at Seven Arts International Film Festival. pic.twitter.com/tMed4TtEbB

