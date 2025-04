Ο Πέδρο Πασκάλ δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει τι συνέβη στο «The Last of Us»

Ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε για το δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Last of Us», στο οποίο ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει, ο Τζόελ, ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου από την Άμπι (Κέιτλιν Ντέβερ).

Η σοκαριστική ανατροπή βασίζεται στο βιντεοπαιχνίδι «The Last Of Us Part II», πράγμα που σημαίνει ότι ο Πασκάλ γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο χρόνος του στη σειρά θα ήταν περιορισμένος.

«Το συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο καθώς μεγαλώνω, πιάνω τον εαυτό μου να διολισθαίνει στην άρνηση ότι κάτι έχει τελειώσει», δήλωσε ο Πασκάλ σε συνέντευξη του με το Entertainment Weekly.

«Και, όχι, δεν περνάω πολύ χρόνο με το να το σκέφτομαι γιατί με στεναχωρεί», πρόσθεσε.

Για την ομάδα πίσω από τις κάμερες, το «το πιο δύσκολο μέρος» της σκηνής θανάτου του Τζόελ ήταν «να βλέπουμε την Μπέλα να το βλέπει να συμβαίνει», δήλωσε στο περιοδικό ο Κρεγκ Μαζίν, λόγω του πόσο «εξαιρετικά κοντά» είναι οι ηθοποιοί στην πραγματική ζωή.

View this post on Instagram A post shared by Max (@streamonmax)

«Βίαιο και τραγικό»

Ο Πέδρο Πασκάλ δήλωσε ότι γνώριζε «ότι [η σειρά] θα παραμείνει πιστή στο πρωτότυπο υλικό», οπότε ο θάνατός του ήταν «απλώς θέμα χρόνου και τρόπου». Παρόλα αυτά, κανείς δεν του είπε: «Ει, θα σε σκοτώσουμε στην αρχή της δεύτερης σεζόν».

Μιλώντας στο HBO κατά τη διάρκεια του επίσημου after show του «Last of Us», ο Πασκάλ ανέφερε: «Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι οι άνθρωποι επενδύουν σε ένα βιντεοπαιχνίδι ή μια τηλεοπτική σειρά ή μια ταινία ή ένα βιβλίο. Το βιώνω και εγώ ο ίδιος. Έχω πετάξει βιβλία σε όλο το δωμάτιο επειδή αυτό που μου άφησαν ήταν τόσο βαθύ. Νομίζω ότι είναι απίστευτα επώδυνο για τους ανθρώπους και αυτό είναι προφανώς ένα λαμπρό επίτευγμα της αφήγησης».

View this post on Instagram A post shared by The Last of Us (@thelastofus)

Στη σειρά, η Άμπι κρατάει όμηρο τον Τζόελ και αποκαλύπτει ότι είναι η κόρη του γιατρού που πυροβόλησε στο κεφάλι στο φινάλε της πρώτης σεζόν για να σώσει την Έλι. Στη συνέχεια πυροβολεί τον Τζόελ στο πόδι και τον χτυπάει με ένα μπαστούνι του γκολφ. Χρησιμοποιώντας και τα χέρια της του δίνει γροθιές, και τελικά, Άμπι του δίνει το μοιραίο χτύπημα με ένα καρφί στο λαιμό. Ο Πασκάλ δήλωσε στο HBO ότι «η γνωριμία με την Κέιτλιν ήταν καταπληκτική. Είναι ειρωνικό ότι κάτι τόσο βίαιο και τραγικό μεταξύ των χαρακτήρων μπορεί να σε συνδέσει αμέσως με τον ηθοποιό».

Όσο για το ότι εμφανίστηκε στο πλατό με ένα μακιγιάζ που τον έκανε να μοιάζει αιμόφυρτο, ο Πέδρο Πασκάλ είπε: «Ήταν ενδιαφέρον που μπήκα στο δωμάτιο και είδα τις αντιδράσεις στα πρόσωπα των ανθρώπων. Δεν ήταν αυτές της αποστροφής, αλλά του σπαραγμού».

*Mε πληροφορίες από: Variety | People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: : Liane Hentscher/HBO