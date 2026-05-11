magazin
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
The Good Life 11 Μαΐου 2026, 22:30

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η πολυβραβευμένη (Όσκαρ, BAFTA, Σεζάρ, 3 Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και άλλες διακρίσεις στα Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας και Βερολίνου) Ζιλιέτ Μπινός, μια ηθοποιός που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του σύγχρονου κινηματογράφου, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Αυτή τη φορά όμως η ίδια ορίζει τα πλάνα, το μοντάζ, το αποτέλεσμα υπογράφοντας την πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτιδα.

Το Ιn-I In Motion είναι εύλογα το πιο προσωπικό της έργο μέχρι σήμερα. Στη σπάνια εξομολόγηση της στον Όουεν Μάγιερς της Guardian, η Γαλλίδα υπερδύναμη αναλύει πώς μια τραυματική επίθεση που δέχθηκε στην εφηβεία της έγινε η κινητήριος δύναμη για μια καριέρα χτισμένη πάνω στην αλήθεια, το ρίσκο και την άρνηση κάθε συμβιβασμού.

Παρά τις 70 ταινίες και τα αμέτρητα βραβεία, το σκηνοθετικό της ντεμπούτο την αγχώνει καθώς ετοιμάζεται να δείξει σε μια sold-out προβολή στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το βεριτέ ντοκιμαντέρ της. Σε αυτό η Μπινός καταδύεται στον κόσμο του σύγχρονου χορού στα τέλη της δεκαετίας του 2000 για μια σειρά από τολμηρές και μαγευτικά παράξενες παραστάσεις με τον Βρετανό χορευτή Άκραμ Καν.

Η πιο διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός που εργάζεται σήμερα για τον Μάγιερς, είναι τολμηρή. Η μη γραμμική αφήγηση της ταινίας είναι ρίσκο αλλά η ίδια, όπως έχει επιβεβαιώσει με τις επιλογές στην καριέρα της, σπάνια ενδιαφέρεται να παίξει με ασφάλεια τους όρους του παιχνιδιού.

«Θέλω το κοινό να βιώσει πώς είναι να βρίσκεσαι σε μια δημιουργική διαδικασία» λέει. «Αυτό δεν είναι κόκκινο χαλί. Είναι αναζήτηση και είναι να βρίσκεις έναν κοινό τόπο μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών ανθρώπων»

Μετά τον πρωτοποριακό της ρόλο στο αμφιλεγόμενο Χαίρε Μαρία [Hail Mary] του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, η ηθοποιός έγινε το επίκεντρο της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και καθιέρώθηκα ανά τον κόσμο με ρόλους στις ταινίες Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι, Ο Άγγλος Ασθενής και Σοκολάτα.

Η συνέχεια στην καριέρα της ήταν γεμάτη ρίσκα, αλλά το In-I In Motion «δεν μοιάζει με τίποτα με ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν» καθώς ισορροπεί σε εντελώς άγνωστα δημιουργικά πεδία. Η ταινία είναι γεμάτη από «συναισθηματική ευαλωτότητα και πολύ ιδρώτα» καθώς απαθανατίζει την Μπινός σε μια οδύσσεια  χορού με τον Kάν, παραδομένη σε δονήσεις, βαρύτητα και σπασμούς, αποδομώντας το μύθο της La Binoche.

Η Μπινός απόλαυσε το «θολό πλαίσιο της απειρίας» με ευλάβεια, σχεδόν βουδιστική. «Το να είσαι αρχάριος σήμαινε να μην ξέρεις», λέει. «Είναι το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να μην είναι τίποτα».

«Γιατί χρειαζόμαστε τόσο πολύ τον άλλον;» ρωτάει η Μπινός σε κάποιο σημείο του ντοκιμαντέρ. «Τι σημαίνει να αγαπάς; Και πότε το εγκαταλείπουμε επειδή είναι τόσο δύσκολο, και πότε συνεχίζουμε;» Όλα ερωτήματα μεθυστικά που οδηγούν στο φινάλε του ντοκιμαντέρ, εκεί όπου η Μπινός και ο επιδραστικός Βρετανός χορευτής και χορογράφος με καταγωγή από το Μπαγκλαντές Καν, γίνονται ένα.

Όταν έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2007, η παράσταση In-I είχε διχάσει. Η ίδια δεν φοβήθηκε στιγμή να γίνει κομμάτι της.

«Γιατί χρειαζόμαστε τόσο πολύ τον άλλον; Τι σημαίνει να αγαπάς; Πότε το εγκαταλείπουμε επειδή είναι τόσο δύσκολο, και πότε συνεχίζουμε;»

YouTube thumbnail

«Παρουσιάσαμε την παράσταση στην Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν το 2009. Μετά το τέλος ήρθε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο καμαρίνι μου και μου είπε: Πρέπει να κάνεις μια ταινία για αυτή την ερμηνεία. Του απάντησα ότι θα ήθελα πολύ να το κάνω αλλά δεν ήξερα με ποιον τρόπο». Σήμερα η Μπινός προλογίζει το τόλμημα της σε διεθνή Φεστιβάλ.

Το τολμηρό, πολύμηνο, ταξίδι των δύο [η παράσταση έχει παρουσιαστεί περισσότερες από 100 διεθνείς παραστάσεις] ολοκληρώνει και ένα ακόμη ρίσκο της. «Σκέφτηκα, “Μια μέρα πρέπει να βρω έναν τρόπο”. Και ήμουν αρκετά τυχερή που πριν από δυόμισι χρόνια, ένας παραγωγός και ένας χρηματοδότης ήρθαν σε μένα και μου είπαν: “Έχετε κάποιο πρότζεκτ που θα θέλατε να κάνετε;”»

Μεγαλωμένη στη γαλλική πρωτεύουσα η Μπινός που περιγράφει τον εαυτό της ως «μια μικρή πολεμίστρια από πάντα». Στην σπλαχνική κορύφωση του In-I, η Μπινός βρίσκεται εκτεθειμένη στη βία με φόντο το αιματοβαμμένο σκηνικό του Aνις Καπούρ -μια δύναμη που έχει αναμετρηθεί στο παρελθόν.

Για να ερμηνεύσει τη σκηνή η Μπινός δεν εργαλειοποίησε κάποια τεχνική υποκριτικής, αλλά μια πραγματική επίθεση που δέχθηκε ως νεαρό κορίτσι, όταν έπεσε θύμα ληστείας.

«Έγινε ένας μεγάλος καβγάς και προσπάθησε να με στραγγαλίσει», θυμάται. «Του είπα: “Προχώρα, κάν’το”. Και μετά σταμάτησε επειδή το είπα εγώ».

Η ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε τον δράστη, καλώντας τον ουσιαστικά να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε, είναι ενδεικτική του χαρακτήρα της. Για την Μπινός η επιστροφή σε τέτοιες επώδυνες μνήμες δεν είναι μια άσκηση στο μαζοχισμό, αλλά μια πραγματικότητα.

Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς την αυτοκυριαρχία που πρέπει να είχε η Μπινός για να κοιτάξει τον δράστη της στα μάτια και να τον φέρει αντιμέτωπο με το Τέρας μέσα του. Μα δεν είναι επώδυνο να ξαναζήσει ένα τέτοιο τραύμα; αναρωτιέται ο Μάγιερς.

«Συμβαίνει σε πολλούς. Στη Γαλλία, το ποσοστό των γυναικών που βιώνουν βία όπως αυτή είναι τεράστιο» λέει.

Η σκηνοθεσία δεν είναι κάτι που σκέφτηκε για πρώτη φορά αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε νιώσει ποτέ την ανάγκη να τη διεκδικήσει. Η ίδια πάντα φρόντιζε να έχει λόγο στα έργα της. «Ως ηθοποιός, ασχολείσαι τόσο πολύ αυτό, βρίσκεσαι στη μέση της δημιουργικής διαδικασίας», λέει. «Ποτέ δεν ένιωσα την επιθυμία με κάποιο τρόπο, επειδή ένιωθα ότι ήμουν ήδη κομμάτι αυτής της τέχνης».

«Έγινε ένας μεγάλος καβγάς και προσπάθησε να με στραγγαλίσει», θυμάται. «Του είπα: “Προχώρα, κάν’το”. Και μετά σταμάτησε επειδή το είπα εγώ»

YouTube thumbnail

Η Μπινός δεν πήρε συμβουλές από κανέναν από τους προηγούμενους σκηνοθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, αλλά απορρόφησε κάτι από το ήθος τους στις δεκαετίες που πέρασε στα πλατό. «Αυτό που έμαθα από τους περισσότερους σκηνοθέτες είναι ότι ακολουθούν τη διαίσθησή τους, οπότε ακολουθείς τη διαίσθησή σου, και κυρίως την ανάγκη σου. Νομίζω ότι κάθε μορφή τέχνης ξεκινά από αυτό που σου λέει το σώμα και το ένστικτό σου».

Πέρυσι, η Μπινός ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών που απένειμε τον Χρυσό Φοίνικα στην ταινία Ένα Απλό Ατύχημα του Τζαφάρ Παναχί, μια μαύρη κωμωδία που βασίστηκε εν μέρει στην εμπειρία του Ιρανού σκηνοθέτη ως πολιτικού κρατούμενου. Δεν ήταν η πιο εύκολη εμπειρία της.

Σε μια συνέντευξη Τύπου, η Μπινός επικρίθηκε επειδή απέφυγε τις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί δεν υπέγραψε μια επιστολή που καταδίκαζε τη σιωπή της κινηματογραφικής βιομηχανίας για τη Γάζα. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω», είπε τότε η Μπινός. «Ίσως να το καταλάβετε λίγο αργότερα».

Το ίδιο βράδυ, στην επίσημη τελετή έναρξης, η Μπινός διάβασε έναν φόρο τιμής στην Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φάτιμα Χασούνα, που η ζωή της έγινε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης. «[Αντέδρασαν] επειδή δεν ήξεραν τι θα έκανα το βράδυ. Είχα ένα σχέδιο! Η δημοσιογράφος επαναλάμβανε συνεχώς, και εγώ επαναλάμβανα πίσω – ήταν γελοίο!» λέει η Μπινός που επιλέγει να αφήνει το έργο της να μιλήσει.

«[Αντέδρασαν] επειδή δεν ήξεραν τι θα έκανα το βράδυ. Είχα ένα σχέδιο! Η δημοσιογράφος επαναλάμβανε συνεχώς την ερώτηση της, και εγώ επαναλάμβανα την απάντηση πίσω – ήταν γελοίο!»

YouTube thumbnail

Η Μπινός καθιερώθηκε στο αγγλόφωνο κοινό τη δεκαετία του ’90 μετά τους ρόλους της στην αριστουργηματική ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι Τρία Χρώματα: Η Μπλε Ταινία, για την οποία τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, και μια ερμηνεία που κέρδισε Όσκαρ στην ρομαντική ταινία εποχής του 1996 Ο Άγγλος Ασθενής.

Για τον αγγλόφωνο Τύπο έγινε, αναπάντεχα, σύμβολο του σεξ. «Ποτέ δεν με ενόχλησε», λέει για την εικόνα της εκείνη την εποχή. «Κάθε φορά που πρέπει να κάνεις γυμνές σκηνές, είναι πάντα δύσκολο. Πρέπει να εστιάζεις στο γιατί τις κάνεις, ώστε να μην ανησυχείς πολύ γι’ αυτές. Βοηθάει όταν εμπιστεύεσαι τον σκηνοθέτη».

«Όταν γυρνάς μια ερωτική σκηνή, πρέπει να το κάνεις μέσα από την καρδιά, το ένστικτο, την ανάγκη. Αν σκέφτεσαι την χορογραφία των σωμάτων, και όχι το συναίσθημα, η συνθήκη είναι κακή. Όταν ενσαρκώνεις εραστές, ξεπερνάς κάποιους φόβους να αγγίξεις σώματα. Πρέπει πραγματικά να βγεις από την ασφάλεια και βολή σου, γιατί διαφορετικά είσαι σεμνότυφος, δεν είσαι ειλικρινής σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή».

Η Μπινός δεν τρομάζει, είναι ατρόμητη, ακόμη και απέναντι στην επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Δεν με πολυενδιαφέρει. Έλεγαν ότι η ζωγραφική θα εξαφανιζόταν όταν ήρθαν οι κάμερες ή ότι το θέατρο θα πέθαινε όταν έφτανε ο κινηματογράφος»

YouTube thumbnail

Η Μπινός δεν τρομάζει, είναι ατρόμητη, ακόμη και απέναντι στην επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει ανησυχήσει ακόμη και καταξιωμένους σκηνοθέτες.

Με τα Όσκαρ να απαγορεύουν τα σενάρια και τις ερμηνείες που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ακόμη και όταν σκηνοθέτες, όπως ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο Ντάρεν Αρονόφσκι, αρχίζουν να υιοθετούν την τεχνολογία, η Μπινός νιώθει ασφαλής.

«Δεν με πολυενδιαφέρει», λέει. «Έλεγαν ότι η ζωγραφική θα εξαφανιζόταν όταν ήρθαν οι κάμερες ή ότι το θέατρο θα πέθαινε όταν έφτανε ο κινηματογράφος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ανησυχείτε. Λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι πνευματική νοημοσύνη ή ανθρώπινη νοημοσύνη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Προτιμά την ησυχία; 11.05.26

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

Σύνταξη
Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Ώρα Νέας Υόρκης…

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τότεναμ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
«Πλύση εγκεφάλου» 11.05.26

Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Σύνταξη
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11.05.26

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Βάιος Μπαλάφας
Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Σύνταξη
Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ελλάδα 11.05.26

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Σύνταξη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies