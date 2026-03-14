Ζιλιέτ Μπινός: «Το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο στο ντοκιμαντέρ»

Την Τρίτη 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «In-I In Motion», σε σκηνοθεσία Ζιλιέτ Μπινός, παρουσία της αγαπημένης Γαλλίδας ηθοποιού.

Η λαμπερή προσκεκλημένη του 28ου ΦΝΘ δεν είναι πρώτη φορά που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, αφού το 2024 τής απονεμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος.

Η βραβευμένη ηθοποιός παρουσίασε στο κοινό την πρώτη ταινία που δεν τη βλέπουμε μόνο στον ρόλο της ηθοποιού αλλά και από την καρέκλα του σκηνοθέτη. Η Ζιλιέτ Μπινός μπαίνοντας στην αίθουσα Ολύμπιον και λίγο πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ της είπε:

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το ξεχωριστό μέρος. Γίνεται το δεύτερο σπίτι μου, κι ευχαριστώ όλους όσοι βρίσκονται εδώ.

Πέρασα πολλούς μήνες σκεπτόμενη πώς να συνδυάσω αυτό το υλικό, το οποίο είχε γυριστεί από την αδερφή μου, τη σκηνοθέτρια Μαριόν Σταλένς, η οποία μου επέτρεψε να αξιοποιήσω το μη επεξεργασμένο υλικό μιας και είχε πολλά πλάνα που δεν είχε χρησιμοποιήσει.

Η ανάγκη μου να δημιουργήσω αυτή την ταινία ήταν για να βιώσει το κοινό λίγο από το πώς είναι να βρίσκεσαι σε μια δημιουργική διαδικασία, η οποία είναι μια πολύ θολή συνθήκη. Δεν ξέρεις πού πηγαίνεις, αλλά εξακολουθείς να πηγαίνεις, επειδή έχεις την πεποίθηση ότι θα βρεις τον τόπο που ψάχνεις» ανέφερε αρχικά.

Ζιλιέτ Μπινός: «Υπάρχουν πολλοί φόβοι, αλλά και πολλά θαύματα που μπορούν να συμβούν»

«Σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν πολλοί φόβοι, αλλά και πολλά θαύματα που μπορούν να συμβούν.

Είχαμε εντάσεις αλλά και πολλή χαρά που τα καταφέραμε, και γενικότερα υπήρχε πολλή πίστη που προήλθε από εμάς, αλλά και από δύο ανθρώπους, τη δασκάλα υποκριτικής Σούζαν Μπάτσον και τη διευθύντρια προβών Σου-Μαν Χσου.»

Οι συνεργασίες από διαφορετικά μέρη του πλανήτη

Προερχόμασταν από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, από πολλά και διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Από την Ταϊβάν, την Αμερική, την Αφρική, το Μπαγκλαντές, το Λονδίνο, το Παρίσι, και αυτή ακριβώς ήταν η χαρά τού να μοιράζεσαι και να προσπαθείς να έχεις ένα κοινό όραμα.

Επειδή και η Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, όπως μαθαίνω κάθε φορά που την επισκέπτομαι, ελπίζω ότι αυτή η ταινία θα σας μιλήσει στην καρδιά και στο μυαλό» κατέληξε η Ζιλιέτ Μπινός.

Τι είδαμε στο ντοκιμαντέρ

Η τανία αποτυπώνει τη δημιουργική συνάντηση και συνεργασία της Μπινός με τον περίφημο βρετανό χορευτή και χορογράφο Άκραμ Καν.

Εξερευνά τη σχέση μεταξύ δύο καλλιτεχνών από διαφορετικούς κόσμους (κινηματογράφος και χορός) και την κοινή τους αναζήτηση μέσα από την κίνηση και το συναίσθημα.

«Σε διάφορα πλάνα που έχω επιλέξει φαίνομαι εντελώς γελοία, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό: ως ηθοποιός και δημιουργός πρέπει σε κάποιες στιγμές να φαίνεσαι γελοίος, είναι μέρος της διαδικασίας.

Και ο φόβος που αναδύεται είναι η πραγματική πρόσκληση. Όταν όμως απελευθερώνεσαι από τον φόβο, η αίσθηση είναι πραγματικά υπέροχη», είπε η διάσημη ηθοποιός.

«Ήταν ένα ταξίδι για αρχάριους. Και ήταν διασκεδαστικό γιατί μου έδειξε ότι μπορούμε να δοκιμάζουμε νέα πράγματα.»

Ζιλιέτ Μπινός: Η συμβουλή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

«Δεν μπορώ να πω ότι επέλεξα το ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ ήταν που με επέλεξε.

Όταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είπε ότι “πρέπει να κάνεις ταινία για αυτή την παράσταση”, αμέσως ένιωσα ότι έχει δίκιο και ότι θα το κάνω.

Αυτός ήταν λοιπόν που ένιωσε την ανάγκη, αλλά αμέσως μετά δεσμεύτηκα και εγώ απαντώντας θετικά στην παρότρυνσή του.

Δεν ήξερα πότε θα συνέβαινε επειδή ήμουν πολύ απασχολημένη ως ηθοποιός, και όταν αγαπάς αυτό που κάνεις είναι πολύ δύσκολο να αποσυνδεθείς και να αφιερώσεις δύο χρόνια της ζωής σου κάνοντας κάτι τελείως διαφορετικό.

Ωστόσο, είχα ήδη πει “ναι”, και για μένα οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα μας είναι συμβάσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούμε ολόψυχα και ολοκληρωτικά».

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με την ηθοποιό με θέμα: «Μπροστά και πίσω από την κάμερα: Το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο στο ντοκιμαντέρ»