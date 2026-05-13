Ο Σέρχιο Ράμος πήρε αντί 450 εκατ. ευρώ τη Σεβίλλη

Σε μια κίνηση που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και αλλάζει τον χάρτη του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο Σέρχιο Ράμος έρχεται σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Σεβίλλης.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Ισπανίας, ως επικεφαλής του επενδυτικού ομίλου Five Eleven Capital, κατέληξε σε συμφωνία με τους κύριους μετόχους της ομάδας, εξασφαλίζοντας το 80% των μετοχών έναντι του ποσού των 450 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί και επίσημα με τις υπογραφές ενώπιον συμβολαιογράφου, περιλαμβάνει την αποπληρωμή του αναγνωρισμένου χρέους του συλλόγου, που αγγίζει τα 88 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπει σημαντική καταβολή μετρητών με την υπογραφή και το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις.

Ο Ράμος, συνοδευόμενος από τον Αργεντινό επιχειρηματία και διευθύνοντα σύμβουλο της Five Eleven, Μάρτιν Ινκ, κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις των οικογενειών Αλές, Γκιχάρο-Κάστρο και Καριόν, παρουσιάζοντας ισχυρές εγγυήσεις πληρωμής από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Ακόμη και ο Χοσέ Μαρία ντελ Νίδο, ο μεγαλύτερος μέτοχος του συλλόγου, αναμένεται να προσχωρήσει στη συμφωνία, αποδεχόμενος την πρόταση που αποτιμά κάθε μετοχή περίπου στις 3.500 ευρώ.

Πρόκειται για ιστορική στιγμή για τη Σεβίλλη, καθώς ο σύλλογος, που βρισκόταν υπό τον έλεγχο τοπικών οικογενειών από το 1999, περνά πλέον σε χέρια ξένων κεφαλαίων με «βιτρίνα» έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας του.

Η «επανάσταση» του Ράμος και οι μεγάλες προκλήσεις

Η νέα διοίκηση σχεδιάζει σαρωτικές αλλαγές τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο, οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ράμος είναι τεράστιες.

Η Σεβίλλη έχει καταγράψει οικονομικές ζημίες που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, ο σύλλογος έχει λάβει δάνεια ύψους 178 εκατομμυρίων ευρώ από τη Γκόλντμαν Σακς, έχοντας ουσιαστικά δεσμεύσει μέρος των μελλοντικών τηλεοπτικών του εσόδων.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα εξακολουθεί να δίνει μάχη για την παραμονή στη La Liga, με τη συμφωνία εξαγοράς να περιλαμβάνει ακόμη και ειδικούς όρους σε περίπτωση υποβιβασμού.

Το «ναυάγιο» με τον Μόντσι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έγιναν επαφές με τον ιστορικό τεχνικό διευθυντή Μόντσι, προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο project.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς ο Μόντσι ζητούσε πλήρη έλεγχο του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, ενώ ο Ράμος και ο Μάρτιν Ινκ επιθυμούν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις του αγωνιστικού τμήματος.

Έτσι, ο Μόντσι παραμένει στην Εσπανιόλ και ο Ράμος ετοιμάζεται πλέον να χτίσει το δικό του μοντέλο διοίκησης.

Με σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ο Σέρχιο Ράμος καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να οδηγήσει την ομάδα της καρδιάς του πίσω στην κορυφή — αυτή τη φορά όχι ως αρχηγός μέσα στο γήπεδο, αλλά ως ιδιοκτήτης εκτός αυτού.