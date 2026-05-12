Αγοράζει τη Σεβίλλη ο Σέρχιο Ράμος: «Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις» (pics)
Ο Σέρχιο Ράμος είναι μια ανάσα από την αγορά της Σεβίλλης, αφού όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ απομένουν μονάχα κάποιες λεπτομέρειες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.
Ο Σέρχιο Ράμος επιστρέφει στη Σεβίλλη, όχι όμως ως παίκτης αυτήν τη φορά! Ο εμβληματικός Ισπανός μπακ που ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της Ανδαλουσίας, αγωνίστηκε εκεί για δύο χρόνια πριν μετακομίσει στην Μαδρίτη για λογαρισμό της Ρεάλ και επέστρεψε ξανά το 2024 πριν αποχωρίσει για τη Μοντερέι, αυτή τη φορά πρόκειται να γίνει το νέο… αφεντικό του συλλόγου!
Συγκεκριμένα, ο Ράμος ηγείται μιας κοινοπραξίας επιχειρηματιών που είναι πια μια ανάσα από το να εξαγοράσει τον σύλλογο, με τα ΜΜΕ του εξωτερικού τις τελευταίες ώρες να κάνουν λόγο για ένα ουσιαστικά τελειωμένο deal.
Ο Νικολό Σκίρα ανέφερε ότι 40χρονος αμυντικός πραγματοποίησε κρίσιμες συναντήσεις με τους μετόχους της ομάδας για αυτόν τον σκοπό και παρά τη μάχη που δίνει η Σεβίλλη αυτή τη στιγμή για να παραμείνει στη La Liga, οι επαφές του με τους ιθύνοντες του συλλόγου πραγματοποιούνται μέσα σε εξαιρετικό κλίμα.
Sergio #Ramos can return to #Sevilla; former captain is part of the consortium looking to buy the club. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2026
Στις συζητήσεις συμμετέχουν στενοί συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του, με τις πληροφορίες να θέτουν τον Μάιο ως τον μήνα-κλειδί για την οριστική συμφωνία.
Από την πλευρά του, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ουσιαστικά πως απομένει να διευθετηθούν μονάχα κάποιες τελικές λεπτομέρειες από τους δικηγόρους των δύο πλευρών, πριν έρθουν και οι επίσημες ανακοινώσεις!
🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.
The deal is in place with his brother René leading the process too.
Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
