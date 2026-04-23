Πήρε το ντέρμπι παραμονής η Λεβάντε, νίκησε 2-0 τη Σεβίλλη

Η Λεβάντε καθάρισε με 2-0 τη Σεβίλλη στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga και ανάσανε βαθμολογικά, βελτιώνοντας τις πιθανότητές της για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Με αυτό το «τρίποντο», τα «βατράχια» έφτασαν τους 32 βαθμούς, μείωσαν στο -1 από την Αλαβές και το -2 από τη Σεβίλλη που βρίσκεται πλέον οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο 2ο λεπτό του αγώνα η Λεβάντε κέρδισε πέναλτι που πάρθηκε πίσω μέσω VAR, ενώ στο 22′ ο Βλαχοδήμος έσωσε σουτ του Εσπί. Τελικά, οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 37΄όταν ο Ολασαγάστι μοίρασε την ασίστ και ο Ρομέρο με ωραίο σουτ από αριστερά έκανε το 1-0. Νέο σουτ του Εσπί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου πέρασε λίγο άουτ. Οι δύο ομάδες είχαν από λίγες ακόμη φάσεις για γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο 80′ η Σεβίλλη ήταν αυτή που είδε τον διαιτητή να της ακυρώνει υπόδειξη πέναλτι μέσω VAR, για χέρι του Πάμπλο Μαρτίνεθ.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε πια στο 93′, όταν ο Αριάγα έκανε έξοχη ατομική ενέργεια και μοίρασε έτοιμο γκολ στον Ρομέρο, για το 2-0 σε κενό τέρμα.

Οι συνθέσεις

Λεβάντε: Ράιαν, Τόλιαν, Ντέλα, Μορένο, Σάντσεθ, Ραγκουμπέρ (63′ Άλβαρεθ), Τούντε (42′ Γκαρθία), Ολασαγάστι (63′ Αριάγα), Μαρτίνεθ, Ρομέρο και Έσπι (85 Εγιόνγκ).

Σεβίλλη: Βλαχοδήμος, Καστρίν, Γκουντέλι (72′ Πέκε), Σάλας, Σάντσεθ (65′ Καρμόνα), Αγκουμέ, Μπουένο (65′ Σόου), Όσο, Ρομέρο (71′ Αλέξις Σάντσεθ), Βάργκας (84′ Εζούκε) και Άνταμς

Η βαθμολογία